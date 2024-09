– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Altenwalde rettet Punkt in letzter Minute FAW kommt unter die Räder +++ Langen weiter ohne Punkt +++ Geestland siegt auswärts Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven SG FAW Hagen/Uthl. II SG Nordholz Hollen-Nord + 12 weitere

Der 6. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

In der packenden Begegnung zwischen dem TSV Altenwalde und der SpVgg BISON in der Kreisliga Cuxhaven trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Der Spitzenreiter rettete den Punkt in der Schlussphase. Die Partie begann verhalten, bis Nico Albers in der 17. Minute für BISON die Führung erzielte. Altenwalde kam in der 80. Minute durch einen Elfmeter, verwandelt von Benedict Griemsmann, zum Ausgleich. BISON konterte jedoch schnell: Jobst Christian Georg Märkle traf in der 86. Minute mit einem Freistoß ins kurze Eck zur erneuten Führung. Doch die Altenwalder kamen in der letzten Minute zum Ausgleich. Thomas Riske setzte sich auf der linken Seite durch und passte flach in den Rückraum, wo Griemsmann zum 2:2 vollendete.

Der FC Geestland gewann klar mit 3:0 gegen den TSV Hollen-Nord. In der 21. Minute traf Jannik Müller ins Netz. Nach der Pause, in der 51. Minute, erhöhte Lasse Buck auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Timon Vogelsänger in der 81. Minute. Geestland zieht nach dem Sieg an den Hausherren vorbei und ist nun Zweiter.

Der TSV Wehden verliert das dritte Spiel in Folge. In der 18. Minute brachte Mika-Darian Stroh die Gäste in Führung. Nur sechs Minuten später glich Mahir Gürsoy für Wehden aus. Die Entscheidung fiel in der 71. Minute: Stroh verwandelte einen Elfmeter und sicherte dem SC Hemmoor drei Auswärtspunkte.

Der TSV Lamstedt und der TSV Altenbruch trennten sich 1:1. In der 28. Minute verwandelte Dustin Uthe einen Elfmeter und brachte Lamstedt mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später schlug Malik Sgryska zurück und erzielte den Ausgleich für Altenbruch.

In einem spannenden Duell am Freitagabend trennten sich der FC Hagen/Uthlede II und der TSV Otterndorf mit 2:2. Die Gäste aus Otterndorf gingen früh in Führung: In der 10. Minute nutzte Niklas Thiel einen Fehler der Hagener Abwehr eiskalt aus und schob zur 1:0-Führung ein. Nur 26 Minuten später erhöhte Torben Müller auf 2:0. Nach der Pause zeigte der FC Hagen/Uthlede II ein anderes Gesicht. In der 51. Minute köpfte Tjark Ole Hahlbom nach einer Ecke von Kilian Wrieden zum 1:2 ein. Mit einem Elfmeter in der 77. Minute, verwandelt von Leif Hasselbring, gelang den Gastgebern der Ausgleich zum 2:2.

Der TSV Wehdel gab eine 2:0-Führung gegen den VfL Wingst noch her und spielte Remis. Omayra Saifi brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung und erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. Nach der Pause verkürzte Jakob Katt auf 2:1. Wehdel vergab in der 56. Minute einen Elfmeter und wurde dann bestraft. In der Schlussphase gelang Timo Horeis per Kopfball in der 86. Minute der Ausgleich.

Verrückte zweite Halbzeit in Frelsdorf: Nach einer torlosen ersten Hälfte fielen noch sieben Tore. ie meisten für die Gäste. Timo Heinrich erzielte in der 54. Minute das 0:1. Nur sieben Minuten später traf er erneut und erhöhte auf 0:2. Leon Dammann verkürzte in der 67. Minute auf 1:2, doch Justus Louwes sorgte mit einem Eigentor für das 1:3 (71.). Heinrich und Steve Rohde erhöhten auf 1:5, ehe Heinrich in der Nachspielzeit mit seinem vierten Treffer den Endstand von 1:6 besiegelte. Für die SG FAW war die Niederlage ein Rückschlag nach dem Derbysieg in Wehdel.