Kreisliga C Kleve-Geldern: Das sind die neuen Gruppen

Der Fußballkreis Kleve-Geldern hat am Donnerstag die Einteilung seiner Gruppen für die Kreisliga C in der kommenden Saison 2024/25 vorgenommen. Folgende drei Gruppen, in der Vorsaison waren es noch vier, haben sich dabei ergeben.

Gruppe 3

FC Aldekerk III

FC Rot-Weiß Geldern II

SC Blau-Weiß Auwel-Holt II

SF Broekhuysen III

SV Arminia Kapellen-Hamb II

SV BW Herongen III

SV Grün-Weiß Vernum III

SV Issum II

SV Straelen II

SV Veert II

SV Walbeck III

1. FC Geldern

SV Grün-Weiß Vernum II

1. FC Geldern II

SV Union Wetten II

DJK Twisteden III

Kevelaerer SV IV

Viktoria Winnekendonk III

1. FC Geldern mit zwei Teams in Gruppe 3

In den beiden ersten Gruppen befinden sich jeweils 17 Mannschaften, in Gruppe 3 sind es 18 Teams. Damit wird aber in allen Gruppen nach dem 18er-Schlüssel gespielt, so dass der Saisonauftakt jeweils am 18. August über die Bühne gehen wird. Die beiden Mannschaften des 1. FC Geldern gehen in Gruppe 3 an den Start, dazu kommen zwei Teams von Grün-Weiß Vernum. Ebenso sind in Gruppe 1 gleich zwei Mannschaften der DJK SG Mehr/Niel/Wyler/Zyfflich und des SV Donsbrüggen vertreten, ebenso zwei Teams des TuS Kranenburg, hierbei handelt es sich um die Zweite und Dritte. In Gruppe 2 treten dann die Dritte und Vierte Mannschaft von Viktoria Goch an, ebenso verhält es sich bei Alemannia Pfalzdorf.