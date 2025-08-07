Kreisliga B Grevenbroich-Neuss: Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Grevenbroich-Neuss - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.
BV Wevelinghoven II
Trainer: Mario Fuchs
Zugänge: Janik Amberg (BV Wevelinghoven), David Bienefeld (BV Wevelinghoven), Diego Sanchez Cardenas (BV Wevelinghoven), Elijak Schiffer (BV Wevelinghoven), Joshua Schiffer (BV Wevelinghoven), Malte Simon (DJK Eintracht Hoeningen), Tom Teubner (vereinslos), Marvin Peterleweling (SC Kapellen-Erft II)
Abgänge: Rene Manfred Lauterbach (BV Wevelinghoven), Benedikt Klasen (Karriereende), Bastian Köller (Karriereende), Felix Schillings (pausiert), Ali Radwan (pausiert), Simon Becker (pausiert), Hendrik van Hooven (BV Wevelinghoven)
DJK Gnadental III
Trainer: Mikail Kücükdeveci
Zugänge: Elias El Khattouti (FSV Vatan Neuss)
Abgänge: Miran Darweshibrahim (FSV Vatan Neuss)
FC SF Delhoven II
Trainer: Steffen Gries
Zugänge: Maximilian Zimmermann ()
Abgänge: Nicklas Ollig (VdS 1920 Nievenheim III), Philipp Hahn (VdS 1920 Nievenheim III), Tom Kern (VdS 1920 Nievenheim III), Simon Schönewald (VdS 1920 Nievenheim III), Christoph Empt (FC Straberg), Till Moris (SV Rheinwacht Stürzelberg II)
KSV Mesopotamia Grevenbroich
Trainer: Baykal Günes
Zugänge: Mugdat Ayaz (reaktiviert), Sadik Ibraim (SG Benrath-Hassels III), Sönmez Kaplan (SG Erfttal), Dakhaz Lazgeen (SV Rot-Weiß Elfgen), Naiber Amen (FC Ezidxan Dortmund), Taulant Muzaqi (TuS Grevenbroich II), Leon Lücker (SC Kapellen-Erft), Amin Chabib (SC Kapellen-Erft)
Abgänge: Selim Cebba (), Velat Gezginci (), Samir Arbaou (SV 08 Rheydt II), Mohamed Hussein (SV 08 Rheydt II), Mohammad Sadeq Omar (SC Hardt)
Rasensport Horrem
Trainer: Ilario Ulanio, Hasan Acar
Zugänge: keine
Abgänge: Simon Seebauer (SuS Gohr), Kai Jason Ohme (SuS Gohr), Marc Anthony Thomas Blake (SuS Gohr), Andreas Nordmann (SuS Gohr), Ammar Kardovic (FC Zons), Renè Wegert (SuS Gohr), Marcel Gruschka (FC Straberg II)
SC Kapellen-Erft II
Trainer: Kevin Hahn
Zugänge: Alexander Bökle (SG Rommerskirchen-Gilbach), Adnan Zepcan (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Shervin Moini (SC Kapellen A Jugend 24/25)
Abgänge: Hendrik Lopes (SVG Grevenbroich), Mehmet Ali Ergül (TuS Grevenbroich), Dominik Harz (SC Borussia Kaster/Königshoven 1920), Pascal Pesch (FC Bergheim 2000), Marvin Peterleweling (BV Wevelinghoven II)
SG Rommerskirchen-Gilbach
Trainer: Wolfgang Stauder
Zugänge: Tim Kossler (SV 1926 Rheidt II), Manuel Laube (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Marc Jahnke (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Lukas Keßeler (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Marvin Kühn (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Daniel Schira (SV 1926 Rheidt II), David Otten (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Jannes Iven (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Patrick Norrenberg (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Thomas Schieler (SG Rommerskirchen-Gilbach II)
Abgänge: Robin-Oliver Wenschuch (SG Orken-Noithausen), Bastian Effer (SG Rommerskirchen-Gilbach), Tim Juschka (FC Straberg), Niklas Hanen (BV Wevelinghoven), Alex Michael Werwein (Unbekannt ), Christian Herzogenrath (Pausiert ), Malik Sinanovic (Unbekannt), Alexander Bökle (SC Kapellen-Erft II), Malik Sinanovic (TuS Grevenbroich), Sven Rutenberg (FC Straberg)
SpVg Gustorf/Gindorf
Trainer: Marcel Stormanns
Zugänge: keine
Abgänge: Matty Bienert (BV Wevelinghoven), Nick Eißenberg (BV Wevelinghoven), Florian Welter (1. FC Grevenbroich-Süd II)
SSV Delrath
Trainer: Sascha Querbach
Zugänge: Sanoussy Sow (SSV Delrath II), Fynn Wilkesmann (SSV Delrath II), Nick Schell (SSV Delrath II), Melih Can Kara (TuS Hackenbroich), Marc Schürheck (SG Rommerskirchen-Gilbach II)
Abgänge: Marvin Serwazi (), Jan Dirk Löffler (Karriereende ), Salvatore Franciamore (Karriereende), Ozan Günes (), Nico Forsthoff (Pausiert), Marcel Vonden (Pausiert), Noel Maurice Ritter (FC Straberg II), Ozan Günes (FC Zons), Marcel Vonden (FC Zons), Jannik Junius (SSV Berghausen)
SV Bedburdyck/Gierath II
Trainer: Holger Bister
Zugänge: Marvin Jahn (FC Rhenania Immendorf)
Abgänge: keine
SV Rheinwacht Stürzelberg
Trainer: Arne Helm, Volker Helm
Zugänge: Gian Philipp Güsgen (SV Rheinwacht Stürzelberg), Leon Andreas Müller (FC Zons II), Maximilian Krafzyk (Aus eigener Jugend), Tom Schüßler (Aus eigener Jugend), Jonas Huppertz (FC Zons II), Adrian Habrich (FC Zons II), Fabian Zasada (VdS 1920 Nievenheim), Dominik Jetten (Reaktiviert)
Abgänge: Nico Fuhrmann (Pausiert), Gian Philipp Güsgen (SV Rheinwacht Stürzelberg), Jannick Wagner (DJK Sparta Bilk), Phillip Ott (VdS 1920 Nievenheim III), Marin Lilic (HSV Langenfeld), Philipp Bock (Karriereende), Samir Saysay (FSV Vatan Neuss)
SV Rot-Weiß Elfgen
Trainer: Ralf Ritter
Zugänge: Cemal Yazgan (), Marco Schmitz (), Jasper Moll ()
Abgänge: Abderazzak Faik (Karriereende), Tarik Alihodzic (), Akin Atik (Landesliga), Barkan Akkus (SVG Grevenbroich), Serda Acimis (Karriereende), Soner Can Kilinc (pausiert), Simon Wurdack (pausiert), Andreas Kiersch (Ruhestand), Ozan Kurt (Karriereende), Salim Tliashinov (1. FC Grevenbroich-Süd), Arda Acimis (SG Orken-Noithausen), Dakhaz Lazgeen (KSV Mesopotamia Grevenbroich), David Morais Lacerda (pausiert), Liam Winkler (SV Hemmerden), Kenan Walther (SVG Grevenbroich II), Ali Akkus (SVG Grevenbroich II), Anil Can Kasap (SVG Grevenbroich), Mustafa Öztürk (TuS Grevenbroich), David Morais Lacerda (SV Germania Grefrath 1926), Ferhat Tuna (SV Kirch-Grottenherten), Arda Budak (SVG Grevenbroich)
TJ Dormagen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Burak Akcay (Vereinslos ), Hasan Tunc (SC Schwarz-Weiß Köln II), Ismail Ertas (DSK Köln), Koray Mert (DSK Köln), Harun Narin (DSK Köln), Emre Senel (DSK Köln), Fatih Sahin (DSK Köln), Sahin Bas (DSK Köln), Mustafa Yildiz (SC Germania Köln-Ossendorf 1894)
TSV Bayer Dormagen II
Trainer: Michael Schäfer
Zugänge: Maximilian Romeo Heister (SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77), Simon-Paul Pütz (SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77)
Abgänge: keine
TuS Hackenbroich
Trainer: Harald Bongers
Zugänge: Maximilian Eikwinkel (FC Zons), Danijel Afizovic (DJK Gnadental), Tim Blümer (VdS 1920 Nievenheim III), Felix Schorer (Vereinslos), Furkan Öksüz (Reaktiviert )
Abgänge: Jean-Pascal Bräuer (SV Hemmerden), Melih Can Kara (SSV Delrath), Ozan Öktem (SVG Grevenbroich), Sebastiano Usala (Karriereende), Marco Heryschek (SC Rhenania Hinsbeck), Sakib Ramic (FC Zons II), Thomas Welzer (SC Kapellen-Erft)
VdS 1920 Nievenheim II
Trainer: Fabian Ropertz, Nico Strassl
Zugänge: Joseph Balikcioglu (VdS 1920 Nievenheim), Jost Kirchhoff (VdS 1920 Nievenheim), Maurice Anton Cornely (VdS 1920 Nievenheim), Moritz Machon (VdS 1920 Nievenheim), Lars Hoffmann (VdS 1920 Nievenheim), Merlin Kleinert (SG Grimlinghausen / Norf)
Abgänge: Niklas Markus Siedler (Pausiert ), Alexandros Adamantidis (VdS 1920 Nievenheim), Niklas Markus Siedler (SV Rosellen II), Daouda Kone (FC Straberg)
1. FC Grevenbroich-Süd II
Trainer: Sven Servos
Zugänge: Michael Giesen (1. FC Grevenbroich-Süd), Florian Welter (SpVg Gustorf/Gindorf), Fabian Kuhn (1. FC Grevenbroich-Süd)
Abgänge: Tayfun Kula (SVG Grevenbroich), Alexander Hermel (Karriereende), Elio El Asmar (Umzug nach Essen), Hannes Goetz (Karriereende), Dennis Granderath (Karriereende), Denis Deckmann (), Dirk Caspers (Karriereende), Yannick Geller (Karriereende), Mert Derin (1. FC Grevenbroich-Süd)
BV Weckhoven
Trainer: Josef Stumpilich, Robert Thomas
Zugänge: Andre Foerster (Reaktiviert), Florian Nelles (BV Wevelinghoven III), Fabian Könnecke (ASV Tiefenbroich), Carsten Wegge (Wuppertaler SV)
Abgänge: Carlos da Silva (VfR 06 Neuss), Benjamin Alphan Turali (VfR 06 Neuss), Shane Daven Hoesch (VfR 06 Neuss)
DJK Germania Hoisten
Trainer: Matthias Roeder
Zugänge: Yannick Höyng (SV Uedesheim), Marc Felix Loetzner (SG Grimlinghausen / Norf)
Abgänge: Enes Kurt (aus beruflichen Gründen)
DJK Gnadental II
Trainer: Niklas Fabian Dickel
Zugänge: Fabian Lethen (Reaktiviert), Benedikt Lothar Schneider (SVG Neuss-Weissenberg), Stanley Omardi Schäfers (SVG Neuss-Weissenberg)
Abgänge: Kadar Ali (), Jaouly Boujnan (), Dominik Faßbender (), Patrick Mollenhauer (), Jonas Bothung (Pausiert), Marek Sebastian Syncerz (Pausiert), Denzel Sipho Siluma (Pausiert), Patrick Mollenhauer (VfR 06 Neuss), Dominik Faßbender (VfR 06 Neuss), Jaouly Boujnan (VfR 06 Neuss), Kadar Ali (VfR 06 Neuss)
DJK Novesia Neuss II
Trainer: Robert Mellon
Zugänge: Luka Sabic (), Sven Couto Canelhas (SV Glehn), Lucas Borkopp (DJK Novesia Neuss)
Abgänge: Caner Yildiz (VfR 06 Neuss), Genc Reshani (VfR 06 Neuss), Rene Cyris (Pausiert), Marcel Baumanns (Karriereende), Alexander Scheele (Umzug)
Holzheimer SG II
Trainer: Hakan Günday
Zugänge: Fabio Marcello Selting (), Jason Schäfers (), Miguel Alexander Pendovski (), Fabian Kratz ()
Abgänge: Aristidis Achilleas Pavlis (unbekannt ), Enes Adanur (), Murtaza Ali Tori (unbekannt ), Moritz Brandt (unbekannt ), Roy Donald Christynorman (), Panagiotis Giouvanoglou (), Anas Hallaoui (), Alexander Kaiser (), Luka Knezevic (), Jamil Ahmad Kovan (), Mustafa Kursun (), Mohammed Mahmoud (), Emre Denis Otlu (), Mahfoud Ouaali (), Issam Ouass (), Jonas Ouass (), Leon Rembold (), Agron Rrahimi (), Eduart Rrahmani (), Agnit Sallahi (), Hamza Shraideh (), Lasana Sumundu (), Onur Kocer (), Agron Rrahimi (), Kaan Yildiz (), Onur Kocer (SVG Neuss-Weissenberg II), Hamza Shraideh (Sportfreunde Vorst), Issam Ouass (Polizei SV Neuss), Agnit Sallahi (Polizei SV Neuss), Mustafa Kursun (Polizei SV Neuss), Agron Rrahimi (Polizei SV Neuss), Jonas Ouass (Polizei SV Neuss), Anas Hallaoui (TuS Reuschenberg)
Polizei SV Neuss
Trainer: Cengiz Yavuz
Zugänge: Issam Ouass (Holzheimer SG II), Agnit Sallahi (Holzheimer SG II), Mustafa Kursun (Holzheimer SG II), Agron Rrahimi (Holzheimer SG II), Jonas Ouass (Holzheimer SG II), Mohamed Ayahya (VfR 06 Neuss), Achraf Labil (Aus Marokko), Shintaro Ominami (SV Uedesheim), Alex Francklin Wobiwo Fowe (SV Traisa II)
Abgänge: Vefa Karagöz (FSV Vatan Neuss), Kevin Lamidi (SC Hardt)
SG Kaarst
Trainer: Martin Lürken
Zugänge: Moritz Dannenberg (Sportfreunde Vorst), Rene Noack (SG Kaarst II), Leonard Schäfer (SG Kaarst), Mats Strohbücker (SG Kaarst), Joel Simrodt (Teutonia Kleinenbroich), Niclas Hüsges (SG Kaarst)
Abgänge: Christof Seget (SG Kaarst II), Nico Donell (Karriereende ), Ben Israil (OSV Meerbusch), Philipp Picard (SG Kaarst II), Niklas Roebers (SG Kaarst II)
SG Neukirchen-Hülchrath
Trainer: Markus Bögel
Zugänge: Maximilian Bless (), Maximilian Bless (Reaktiviert)
Abgänge: Jaron Noah Abt (), Wasim Alloush (), Marc Blin (), Jonas Fieser (), Luke Hofmeyer (), Tobias Schmitz (), Christian Stöcker (), Tobias Wolany (), Christian Wegner (), Manuel Fiedler (), Malte Josef Küppers (), Maximilian Klüners (), Tim Stenbrock (), Tim Kaiser (), Justin Simon (), Kelvin Schmidt (), Henry Sieger (), Maximilian Bless (SG Neukirchen-Hülchrath)
SuS Gohr
Trainer: Kevin Römer
Zugänge: Simon Seebauer (Rasensport Horrem), Kai Jason Ohme (Rasensport Horrem), Marc Anthony Thomas Blake (Rasensport Horrem), Andreas Nordmann (Rasensport Horrem), Philipp Kratz (TuS Reuschenberg II), Andreas Müller (Reaktiviert), Ben Munsch (Pausierte ), Michael Batiev (Pausierte), Fabian Böhm (DJK Neustadt-Fernthal), Renè Wegert (Rasensport Horrem)
Abgänge: Jannick Rösgen (Pausiert)
SV Bedburdyck/Gierath
Trainer: Lukas Baumann
Zugänge: Leon Wunderlich (VfR Krefeld-Fischeln II), Niklas-Alexander Gabriel (Reaktiviert )
Abgänge: Niklas Meier (SV 1909 Otzenrath)
SV Glehn II
Trainer: André Jansen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Rosellen II
Trainer: Oliver Fink
Zugänge: Finn Bausch (DJK Rheinkraft Neuss), Marcel Kaßmann (), Riccardo Maldera (), Max Preuß (wieder Zuhause ), Niklas Markus Siedler (VdS 1920 Nievenheim II), Sören Olaf Többen (Reaktiviert )
Abgänge: Luca Jonas Reeb (FC Straberg), Thomas Weitz (SV Rosellen III), Martin-Richard Weitz (SV Rosellen III)
SVG Grevenbroich
Trainer: Joachim Dünn
Zugänge: Kaan Sulaksu (Red Stars Mönchengladbach), Hendrik Lopes (SC Kapellen-Erft II), Bahati Mupope (SV Hemmerden), Tayfun Kula (1. FC Grevenbroich-Süd II), Abdul-Baki Önen (SG Orken-Noithausen), Koami Yob Lekoutey (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Ozan Öktem (TuS Hackenbroich), Barkan Akkus (SV Rot-Weiß Elfgen), Joachim Dünn (1. FC Wülfrath), Jaking Ranjan (TuS Grevenbroich), Süleyman Acar (VfL Jüchen-Garzweiler), Anil Can Kasap (SV Rot-Weiß Elfgen), Arda Budak (SV Rot-Weiß Elfgen)
Abgänge: Oguzhan Koyun (FSV Vatan Neuss)
TSV Norf II
Trainer: Ali Gümüs, Murat Dursun
Zugänge: keine
Abgänge: Yasin Bilen (Pausiert), Yasin Bilen (SVG Neuss-Weissenberg II)
VfR 06 Neuss
Trainer: Serkan Aykanat
Zugänge: Eniz Yildiz (DJK Novesia Neuss), Sidar Oturmak (Reaktiviert ), Patrick Mollenhauer (DJK Gnadental II), Dominik Faßbender (DJK Gnadental II), Jaouly Boujnan (DJK Gnadental II), Caner Yildiz (DJK Novesia Neuss II), Genc Reshani (DJK Novesia Neuss II), Taha Yilmaz (vereinslos ), Kadar Ali (DJK Gnadental II), Carlos da Silva (BV Weckhoven), Benjamin Alphan Turali (BV Weckhoven), Emre Aydin (FSV Vatan Neuss II), Shane Daven Hoesch (BV Weckhoven), Khal Mohamad Mohammedi (Polizei SV Neuss)
Abgänge: Patrik Lakatos (Umzug ), Ferhat Yildiz (FSV Vatan Neuss), Enes Adanur (vereinslos ), Mohamed Ayahya (Polizei SV Neuss), Tolga Deniz (SVG Neuss-Weissenberg II), Gregor Genster (SV 09 Eitorf)
