Kreisliga B Grevenbroich-Neuss: Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

1. FC Grevenbroich-Süd II

Trainer: Sven Servos

Zugänge: Michael Giesen (1. FC Grevenbroich-Süd), Florian Welter (SpVg Gustorf/Gindorf), Fabian Kuhn (1. FC Grevenbroich-Süd)

Abgänge: Tayfun Kula (SVG Grevenbroich), Alexander Hermel (Karriereende), Elio El Asmar (Umzug nach Essen), Hannes Goetz (Karriereende), Dennis Granderath (Karriereende), Denis Deckmann (), Dirk Caspers (Karriereende), Yannick Geller (Karriereende), Mert Derin (1. FC Grevenbroich-Süd)



BV Weckhoven

Trainer: Josef Stumpilich, Robert Thomas

Zugänge: Andre Foerster (Reaktiviert), Florian Nelles (BV Wevelinghoven III), Fabian Könnecke (ASV Tiefenbroich), Carsten Wegge (Wuppertaler SV)

Abgänge: Carlos da Silva (VfR 06 Neuss), Benjamin Alphan Turali (VfR 06 Neuss), Shane Daven Hoesch (VfR 06 Neuss)



DJK Germania Hoisten

Trainer: Matthias Roeder

Zugänge: Yannick Höyng (SV Uedesheim), Marc Felix Loetzner (SG Grimlinghausen / Norf)

Abgänge: Enes Kurt (aus beruflichen Gründen)



DJK Gnadental II

Trainer: Niklas Fabian Dickel

Zugänge: Fabian Lethen (Reaktiviert), Benedikt Lothar Schneider (SVG Neuss-Weissenberg), Stanley Omardi Schäfers (SVG Neuss-Weissenberg)

Abgänge: Kadar Ali (), Jaouly Boujnan (), Dominik Faßbender (), Patrick Mollenhauer (), Jonas Bothung (Pausiert), Marek Sebastian Syncerz (Pausiert), Denzel Sipho Siluma (Pausiert), Patrick Mollenhauer (VfR 06 Neuss), Dominik Faßbender (VfR 06 Neuss), Jaouly Boujnan (VfR 06 Neuss), Kadar Ali (VfR 06 Neuss)



DJK Novesia Neuss II

Trainer: Robert Mellon

Zugänge: Luka Sabic (), Sven Couto Canelhas (SV Glehn), Lucas Borkopp (DJK Novesia Neuss)

Abgänge: Caner Yildiz (VfR 06 Neuss), Genc Reshani (VfR 06 Neuss), Rene Cyris (Pausiert), Marcel Baumanns (Karriereende), Alexander Scheele (Umzug)



Holzheimer SG II

Trainer: Hakan Günday

Zugänge: Fabio Marcello Selting (), Jason Schäfers (), Miguel Alexander Pendovski (), Fabian Kratz ()

Abgänge: Aristidis Achilleas Pavlis (unbekannt ), Enes Adanur (), Murtaza Ali Tori (unbekannt ), Moritz Brandt (unbekannt ), Roy Donald Christynorman (), Panagiotis Giouvanoglou (), Anas Hallaoui (), Alexander Kaiser (), Luka Knezevic (), Jamil Ahmad Kovan (), Mustafa Kursun (), Mohammed Mahmoud (), Emre Denis Otlu (), Mahfoud Ouaali (), Issam Ouass (), Jonas Ouass (), Leon Rembold (), Agron Rrahimi (), Eduart Rrahmani (), Agnit Sallahi (), Hamza Shraideh (), Lasana Sumundu (), Onur Kocer (), Agron Rrahimi (), Kaan Yildiz (), Onur Kocer (SVG Neuss-Weissenberg II), Hamza Shraideh (Sportfreunde Vorst), Issam Ouass (Polizei SV Neuss), Agnit Sallahi (Polizei SV Neuss), Mustafa Kursun (Polizei SV Neuss), Agron Rrahimi (Polizei SV Neuss), Jonas Ouass (Polizei SV Neuss), Anas Hallaoui (TuS Reuschenberg)



Polizei SV Neuss

Trainer: Cengiz Yavuz

Zugänge: Issam Ouass (Holzheimer SG II), Agnit Sallahi (Holzheimer SG II), Mustafa Kursun (Holzheimer SG II), Agron Rrahimi (Holzheimer SG II), Jonas Ouass (Holzheimer SG II), Mohamed Ayahya (VfR 06 Neuss), Achraf Labil (Aus Marokko), Shintaro Ominami (SV Uedesheim), Alex Francklin Wobiwo Fowe (SV Traisa II)

Abgänge: Vefa Karagöz (FSV Vatan Neuss), Kevin Lamidi (SC Hardt)



SG Kaarst

Trainer: Martin Lürken

Zugänge: Moritz Dannenberg (Sportfreunde Vorst), Rene Noack (SG Kaarst II), Leonard Schäfer (SG Kaarst), Mats Strohbücker (SG Kaarst), Joel Simrodt (Teutonia Kleinenbroich), Niclas Hüsges (SG Kaarst)

Abgänge: Christof Seget (SG Kaarst II), Nico Donell (Karriereende ), Ben Israil (OSV Meerbusch), Philipp Picard (SG Kaarst II), Niklas Roebers (SG Kaarst II)



SG Neukirchen-Hülchrath

Trainer: Markus Bögel

Zugänge: Maximilian Bless (), Maximilian Bless (Reaktiviert)

Abgänge: Jaron Noah Abt (), Wasim Alloush (), Marc Blin (), Jonas Fieser (), Luke Hofmeyer (), Tobias Schmitz (), Christian Stöcker (), Tobias Wolany (), Christian Wegner (), Manuel Fiedler (), Malte Josef Küppers (), Maximilian Klüners (), Tim Stenbrock (), Tim Kaiser (), Justin Simon (), Kelvin Schmidt (), Henry Sieger (), Maximilian Bless (SG Neukirchen-Hülchrath)



SuS Gohr

Trainer: Kevin Römer

Zugänge: Simon Seebauer (Rasensport Horrem), Kai Jason Ohme (Rasensport Horrem), Marc Anthony Thomas Blake (Rasensport Horrem), Andreas Nordmann (Rasensport Horrem), Philipp Kratz (TuS Reuschenberg II), Andreas Müller (Reaktiviert), Ben Munsch (Pausierte ), Michael Batiev (Pausierte), Fabian Böhm (DJK Neustadt-Fernthal), Renè Wegert (Rasensport Horrem)

Abgänge: Jannick Rösgen (Pausiert)



SV Bedburdyck/Gierath

Trainer: Lukas Baumann

Zugänge: Leon Wunderlich (VfR Krefeld-Fischeln II), Niklas-Alexander Gabriel (Reaktiviert )

Abgänge: Niklas Meier (SV 1909 Otzenrath)



SV Glehn II

Trainer: André Jansen

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Rosellen II

Trainer: Oliver Fink

Zugänge: Finn Bausch (DJK Rheinkraft Neuss), Marcel Kaßmann (), Riccardo Maldera (), Max Preuß (wieder Zuhause ), Niklas Markus Siedler (VdS 1920 Nievenheim II), Sören Olaf Többen (Reaktiviert )

Abgänge: Luca Jonas Reeb (FC Straberg), Thomas Weitz (SV Rosellen III), Martin-Richard Weitz (SV Rosellen III)



SVG Grevenbroich

Trainer: Joachim Dünn

Zugänge: Kaan Sulaksu (Red Stars Mönchengladbach), Hendrik Lopes (SC Kapellen-Erft II), Bahati Mupope (SV Hemmerden), Tayfun Kula (1. FC Grevenbroich-Süd II), Abdul-Baki Önen (SG Orken-Noithausen), Koami Yob Lekoutey (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Ozan Öktem (TuS Hackenbroich), Barkan Akkus (SV Rot-Weiß Elfgen), Joachim Dünn (1. FC Wülfrath), Jaking Ranjan (TuS Grevenbroich), Süleyman Acar (VfL Jüchen-Garzweiler), Anil Can Kasap (SV Rot-Weiß Elfgen), Arda Budak (SV Rot-Weiß Elfgen)

Abgänge: Oguzhan Koyun (FSV Vatan Neuss)



TSV Norf II

Trainer: Ali Gümüs, Murat Dursun

Zugänge: keine

Abgänge: Yasin Bilen (Pausiert), Yasin Bilen (SVG Neuss-Weissenberg II)



VfR 06 Neuss

Trainer: Serkan Aykanat

Zugänge: Eniz Yildiz (DJK Novesia Neuss), Sidar Oturmak (Reaktiviert ), Patrick Mollenhauer (DJK Gnadental II), Dominik Faßbender (DJK Gnadental II), Jaouly Boujnan (DJK Gnadental II), Caner Yildiz (DJK Novesia Neuss II), Genc Reshani (DJK Novesia Neuss II), Taha Yilmaz (vereinslos ), Kadar Ali (DJK Gnadental II), Carlos da Silva (BV Weckhoven), Benjamin Alphan Turali (BV Weckhoven), Emre Aydin (FSV Vatan Neuss II), Shane Daven Hoesch (BV Weckhoven), Khal Mohamad Mohammedi (Polizei SV Neuss)

Abgänge: Patrik Lakatos (Umzug ), Ferhat Yildiz (FSV Vatan Neuss), Enes Adanur (vereinslos ), Mohamed Ayahya (Polizei SV Neuss), Tolga Deniz (SVG Neuss-Weissenberg II), Gregor Genster (SV 09 Eitorf)

