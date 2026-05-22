 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A1 Remscheid-Solingen: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A1 Remscheid-Solingen.
Die Transfers der Kreisliga A1 Remscheid-Solingen. – Foto: Steffen Pospich

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Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A1 Remscheid-Solingen: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Monheim II
Trainer: Matthias Backhausen
Zugänge: keine
Abgänge: Bleron Arifi (AC Italia Hilden)

1. FC Sport-Ring Solingen
Trainer: Carmine Maltempo
Zugänge: keine
Abgänge: Gianni Apruzzese (BV Gräfrath)

1. Spvg. Solingen Wald 03 II
Trainer: Francisco Simoes Figueiredo, Björn Sträßer
Zugänge: keine
Abgänge: Carlo Girardi (SSVg 06 Haan)

Dersimspor Solingen
Trainer: Ludomir Steranka
Zugänge: Ludomir Steranka (Dersimspor Solingen)
Abgänge: Ludomir Steranka (Dersimspor Solingen)

GSV Langenfeld
Trainer: Veton Balaj
Zugänge: keine
Abgänge: Nagip Bujupi (VfL Witzhelden II), Maurice Opperer (SP.-VG. Hilden 05/06)

HSV Langenfeld II
Trainer: Marvin Kinzer, Kevin Hering, Alexander Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Inter Monheim
Trainer: Serkan Tekdemir, Yusuf Hünkar
Zugänge: Ismail Agic (GSV Langenfeld II), Koray Gital (GSV Langenfeld II), Kemal Can Ipekci (GSV Langenfeld II), Mustafa Ipekci (GSV Langenfeld II), Serkan Tekdemir (GSV Langenfeld II), Max Bartsch (), Maurice Lamberta (), Samet Akarsu (), Denis Husovic (), Anas El Bakali (), Lusende Anthonio Basisa ()
Abgänge: keine

SC Ayyildiz Remscheid II
Trainer: Musa ?eno?lu, Erdal Sürmeli
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Germania Reusrath II
Trainer: Niclas Hermes, Christian Schumacher
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Baumberg II
Trainer: Normen Litschko
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSV Bergisch Born III
Trainer: Holger Dieckmann, Rene Seifert, Patrick Leuchten
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Solingen 08/10 II
Trainer: Enis Batuhan Celik
Zugänge: keine
Abgänge: Uyiosa Isaac Igbinovia (TuS Ennepetal II)

TG Hilgen II
Trainer: Andreas Herweg, Mark Bros
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Solingen II
Trainer: Tim Evertz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB 06 Langenfeld
Trainer: Fabian Krzykala
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Marathon Remscheid
Trainer: Tim Klammer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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