Kreisliga A1 Remscheid-Solingen: Diese Transfers stehen schon fest

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.
GSV LangenfeldTrainer:
Veton BalajZugänge:
keineAbgänge:
Nagip Bujupi (VfL Witzhelden II), Maurice Opperer (SP.-VG. Hilden 05/06)HSV Langenfeld IITrainer:
Marvin Kinzer, Kevin Hering, Alexander FischerZugänge:
keineAbgänge:
keineInter MonheimTrainer:
Serkan Tekdemir, Yusuf HünkarZugänge:
Ismail Agic (GSV Langenfeld II), Koray Gital (GSV Langenfeld II), Kemal Can Ipekci (GSV Langenfeld II), Mustafa Ipekci (GSV Langenfeld II), Serkan Tekdemir (GSV Langenfeld II), Max Bartsch (), Maurice Lamberta (), Samet Akarsu (), Denis Husovic (), Anas El Bakali (), Lusende Anthonio Basisa ()Abgänge:
keineSC Ayyildiz Remscheid IITrainer:
Musa ?eno?lu, Erdal SürmeliZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Germania Reusrath IITrainer:
Niclas Hermes, Christian SchumacherZugänge:
keineAbgänge:
keineSportfreunde Baumberg IITrainer:
Normen LitschkoZugänge:
keineAbgänge:
keineSSV Bergisch Born IIITrainer:
Holger Dieckmann, Rene Seifert, Patrick LeuchtenZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Solingen 08/10 IITrainer:
Enis Batuhan CelikZugänge:
keineAbgänge:
Uyiosa Isaac Igbinovia (TuS Ennepetal II)TG Hilgen IITrainer:
Andreas Herweg, Mark BrosZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV Solingen IITrainer:
Tim EvertzZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB 06 LangenfeldTrainer:
Fabian KrzykalaZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB Marathon RemscheidTrainer:
Tim KlammerZugänge:
keineAbgänge:
keine
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