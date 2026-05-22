 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A1 Duisburg: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 1, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Duisburger A1.
Die Transfers der Duisburger A1. – Foto: Roberto Parolari

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KL A1 Duisburg/D/M
FC Taxi
V. Buchholz II
Mülheimer SV II
RW Mülheim

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 1, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A1 Duisburg: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

Duisburger FV 08 II
Trainer: Burak Annac
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Duisburger SC Preußen
Trainer: Max Aust, Daniel Embers, Sascha Atik
Zugänge: Tim Munnes (Reaktiviert)
Abgänge: keine

Duisburger SV 1900 II
Trainer: Bojamin Mamuti, Erdinc Sentürk
Zugänge: keine
Abgänge: Marcel Polenz (Unbekannt), Bojamin Mamuti (FC Taxi Duisburg), Marcel Polenz (FC Taxi Duisburg), Hakim Amhamdi (Unbekannt)

ETuS Bissingheim
Trainer: Robin Martens
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Fatihspor Mülheim
Trainer: Erol Kücükarslan
Zugänge: Hatim Bentaleb (1. FC Mülheim-Styrum)
Abgänge: Soheib Benhamza (DJK Blau-Weiß Mintard)

FC Taxi Duisburg
Trainer: Bronly Landu
Zugänge: Bojamin Mamuti (Duisburger SV 1900 II), Marcel Polenz (Duisburger SV 1900 II), Cedrick Plaga (Reaktiviert)
Abgänge: keine

Mülheimer SV 07 II
Trainer: Felix Maly
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Croatia Mülheim
Trainer: Levent Cakmak
Zugänge: keine
Abgänge: Samuel Baffour (DJK Blau-Weiß Mintard), Calvin Möser (Türkiyemspor Essen), Baris Copur (VfB Bottrop II zg.), Toni Vidak (SuS Viktoria Wehofen), Blaz Vukancic (SuS Viktoria Wehofen)

SG Duisburg-Süd 98/20
Trainer: Adnan Terlemez
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Duissern
Trainer: Mehmet Özer
Zugänge: Aleksi Vrenozi (1. FC Hagenshof zg.)
Abgänge: Marvin Ellmann (Sportfreunde Hamborn 07), Kevin Kirchner ()

SV Heißen
Trainer: Stefan Hohensee
Zugänge: keine
Abgänge: Marvin Hohensee (Mülheimer SV 07), Fabian Slawinski (SV Heißen III)

SV Rot-Weiss Mülheim
Trainer: Tim Meyer
Zugänge: keine
Abgänge: Tommy Groll (DJK Arminia Lirich 1920), Kilian-Philipp Groll (DJK Arminia Lirich 1920)

TSV Heimaterde Mülheim
Trainer: Dennis Bruhnke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Mündelheim
Trainer: Holger Sturm, Celal Büyükimdat
Zugänge: Niklas Schmertmann (), Noah Krappen ()
Abgänge: keine

TuS Viktoria Buchholz II
Trainer: Phil Szalek
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuSpo Saarn 1908
Trainer: Marcel Spennhoff
Zugänge: Frank Zabinski (), Max Gericke (DJK Blau-Weiß Mintard II)
Abgänge: keine

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