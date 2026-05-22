Kreisliga A1 Duisburg: Diese Transfers stehen schon fest

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 1, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.
Fatihspor MülheimTrainer:
Erol KücükarslanZugänge:
Hatim Bentaleb (1. FC Mülheim-Styrum)Abgänge:
Soheib Benhamza (DJK Blau-Weiß Mintard)FC Taxi DuisburgTrainer:
Bronly LanduZugänge:
Bojamin Mamuti (Duisburger SV 1900 II), Marcel Polenz (Duisburger SV 1900 II), Cedrick Plaga (Reaktiviert)Abgänge:
keineMülheimer SV 07 IITrainer:
Felix MalyZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Croatia MülheimTrainer:
Levent CakmakZugänge:
keineAbgänge:
Samuel Baffour (DJK Blau-Weiß Mintard), Calvin Möser (Türkiyemspor Essen), Baris Copur (VfB Bottrop II zg.), Toni Vidak (SuS Viktoria Wehofen), Blaz Vukancic (SuS Viktoria Wehofen)SG Duisburg-Süd 98/20Trainer:
Adnan TerlemezZugänge:
keineAbgänge:
keineSV DuissernTrainer:
Mehmet ÖzerZugänge:
Aleksi Vrenozi (1. FC Hagenshof zg.)Abgänge:
Marvin Ellmann (Sportfreunde Hamborn 07), Kevin Kirchner ()SV HeißenTrainer:
Stefan HohenseeZugänge:
keineAbgänge:
Marvin Hohensee (Mülheimer SV 07), Fabian Slawinski (SV Heißen III)SV Rot-Weiss MülheimTrainer:
Tim MeyerZugänge:
keineAbgänge:
Tommy Groll (DJK Arminia Lirich 1920), Kilian-Philipp Groll (DJK Arminia Lirich 1920)TSV Heimaterde MülheimTrainer:
Dennis BruhnkeZugänge:
keineAbgänge:
keineTuS MündelheimTrainer:
Holger Sturm, Celal BüyükimdatZugänge:
Niklas Schmertmann (), Noah Krappen ()Abgänge:
keineTuS Viktoria Buchholz IITrainer:
Phil SzalekZugänge:
keineAbgänge:
keineTuSpo Saarn 1908Trainer:
Marcel SpennhoffZugänge:
Frank Zabinski (), Max Gericke (DJK Blau-Weiß Mintard II)Abgänge:
keine
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