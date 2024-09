Kreisliga A Wuppertal-Niederberg: SV Jägerhaus Linde verteidigt Spitze

Zwei Teams noch ohne Punkte

Ohne Punkte sind nun nur noch die Breiten Burschen aus Barmen und Hellas Wuppertal. Die Hellenen hatten allerdings eine dramatische Heimpartie gegen den SSV Sudberg, die am Ende nach 0:4-Rückstand nur knapp mit 4:5 verloren ging. Ein zweite Punkteteilung gab es derweil auch: Beim 1:1 des TSV Beyenburg gegen den TSV Ronsdorf II.

So läuft der 4. Spieltag der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg

Fortuna Wuppertal - Stella Azzurra Velbert

FC Mettmann - Viktoria Rott

SC Sonnborn - SSVg Heiligenhaus

Jägerhaus Linde - Breite Burschen Barmen

Hellas Wuppertal - SSV Sudberg

TuS Beyenburg - TSV Ronsdorf II

FK Jugoslavija Wuppertal - SV Union Velbert

SF Siepen - Langenberger SV

TSV Einigkeit Dornap - TSV Union Wuppertal

So liefen die Partien des 4. Spieltags: TSV Fortuna Wuppertal – Stella Azzurra Velbert 0:3

TSV Fortuna Wuppertal: Marcel Böhmer, Rade Borkovic (73. Lukas Joshua Frowein), Kinan Soubhieh (57. Jamal Schreiber), Marco Pletat (46. Dorian Ferati), Renaz Tekemen, Ayyoub Laamari, Kevin Weber, Roger Kullmann (66. Juan Bakr), Tayfun Gürsu, Kai Kumpmann, Vladyslav Leshchenko - Trainer: Dominik Bock - Trainer: Dimitrios Trasias

Stella Azzurra Velbert: Kevin Küsters (55. Sven Fabian Hemsing), Marcel Frenkel, Redouan Youss, Peter Kotzek, Mourad Amjahad, Ali El-Shair, Marco Sparacio, Nabil Es-Sassi (82. Ibrahim Azemi), Leon Frenkel (71. Berkan Kale), Özgür Karakas (77. Daniele Sparacio), Giuseppe Sparacio (62. Bajrush Azemi) - Trainer: Ali El-Shair - Trainer: Rosario Sparacio

Schiedsrichter: Andre Küpper (Velbert) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Giuseppe Sparacio (29.), 0:2 Bajrush Azemi (67.), 0:3 Bajrush Azemi (69.)

Gelb-Rot: Marcel Frenkel (63./Stella Azzurra Velbert/)



SC Sonnborn – SSVg Heiligenhaus 2:2

SC Sonnborn: Murad Popov, Bohdan Kirieiev, Angelo Scolaro (74. Giuseppe Rimauro), Ezequiel Tomas Gomez, Seonghyeok Lee, Taeyang Ko, Ömer Akyüz, Alessio Lo Castro (70. Danylo Plakhin), Fatih Kurt (62. Paul-Luca von Gilsa), Ruslan Zinakov, Anton Vatsiuk - Trainer: Robert Lange

SSVg Heiligenhaus: Finn Louis Rösener, Hakan Gündüz, Dawid Laczny, Mohamed Asrihi, Mustafa Ali-Khan, Antonios Sverkos, Dennis Krol, Altin Imeri (82. Baran Ölmez), Younes Ichoutene, Lionel Tchakounte (71. Cenk Dursun), Linus Kaminski - Trainer: Tomislav Mirosavljevic

Schiedsrichter: Tim Chudzinski - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Fatih Kurt (9.), 1:1 Mustafa Ali-Khan (61. Foulelfmeter), 2:1 Ezequiel Tomas Gomez (72.), 2:2 Linus Kaminski (86.)



Sportfreunde Siepen – Langenberger SV 1916 3:1

Sportfreunde Siepen: Sascha Bögge, Daniel Winke, Kajetan Skotnicki (64. Silvan Deike), Max Johannes Tautz, Thomas Schmolke (89. Marcel Weihs), Tim Rohr, Johannes Horst Kilian, Lukas Sender, Marco Werner (50. Nils Hauptmann) (87. Fabian Hercegovac), Kevin Naulin, Kevin Barwicki (75. Fynn Thielen) - Trainer: Hauptmann Holger

Langenberger SV 1916: Leandros Amaadacho, Paul Rösler, Ismail Demirelli, Denzel Lonkeu Yankam, Artur Giess, Leon Maurice Busch, Mete Can Güldali (65. Marceli Zukowski), Issa Semmo, Ali Belhadi, Antonio Scursuni-Cantarella (52. Abdulrahman Kadour), Abdulrahman Kaddour (52. Ramazan Özalp) - Trainer: Mehmet Ugur

Schiedsrichter: Fabian Alexander Kastl - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Kevin Barwicki (13.), 2:0 Kevin Naulin (44. Foulelfmeter), 3:0 Kevin Barwicki (52.), 3:1 Abdulrahman Kadour (81.)

Rot: Denzel Lonkeu Yankam (90./Langenberger SV 1916/Beleidigung )

Besondere Vorkommnisse: Ramazan Özalp (Langenberger SV 1916) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (64.).



Hellas Wuppertal – SSV 07 Sudberg 4:5

Hellas Wuppertal: Alexandros Kasanidis, Georgios Pedis, Konstantinos Athanasopoulos (46. Angelos Nikologiannis), Athanasios Stivachtaras, Nikolaos Lainas, Christov Kostikidis, Moreno Biba, Melvin Najdanovic, Anastasios Kostikidis, Dustin Najdanovic - Trainer: Athanassios Bampakos

SSV 07 Sudberg: Jannick Biehl, Kevin Becher, Felix Anton Suhre, Ben-Elias Kaul (22. Nick Noll), Marvin Wolters, Nils Sebastian Bach, Dominik Vidic, Jakob Leonhard Merhof (94. Lucas Joneczek), Jonas Dietz (79. Leon Fäcke), Ngoy Mbaba (79. Jannik Bergmann), Muhammed Sami Kahraman - Trainer: Julian De la Cruz

Schiedsrichter: Marcel Matthias Kleinsorge (Wuppertal) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Marvin Wolters (6.), 0:2 Ngoy Mbaba (10.), 0:3 Dominik Vidic (15.), 0:4 Ngoy Mbaba (20.), 1:4 Moreno Biba (29.), 2:4 Anastasios Kostikidis (61.), 3:4 Ilias Efraimidis (75.), 3:5 Jakob Leonhard Merhof (83.), 4:5 Dustin Najdanovic (90.)



FC Mettmann 08 – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 1:6

FC Mettmann 08: Jonas Janssen, Julian Luca Battenstein (46. Leonard Schlenther), Niklas Moser (74. Timo Leesten), Andre Vink, Benjamin Jezussek, Niklas Bennemann (72. Luciano-Carmine Paciello), Tobias Freese, Marin Lilic, Ilhomiddin Esanov, Niklas Heimes, Johannes Erkens - Trainer: Stephan Pühs

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Kilian Bernhard Sacher, Liwaa El-Sarag, Alper Tosun (83. Ivo Bitunjac), Glenn Frenz, Durid Fares, Sergen Isler (63. Miles Christopher Jew), Christopher Seifer (77. Mohamed Eddafir), Yassin Bouaasria, Kibang Anthony Tem (69. Anas Jarrayi), Ilyas Ikan Asbih (63. Ibrahim Tarik Molla), Nermin Hadzic - Trainer: Yousef Hidroj

Schiedsrichter: Gerd Bucholski (Heiligenhaus) - Zuschauer: 65

Tore: 1:3 Nermin Hadzic (6.), 0:1 Nermin Hadzic (15.), 1:1 Ilhomiddin Esanov (43.), 1:2 Ilyas Ikan Asbih (44.), 1:4 Ibrahim Tarik Molla (78.), 1:5 Mohamed Eddafir (80.), 1:6 Nermin Hadzic (90.)



SV Jägerhaus Linde – SC Breite Burschen Barmen 7:3

SV Jägerhaus Linde: Justin Herkenrath, Felix Brüggen, Alexander Larisch (66. Fynn Gensicke), Raphael Werner Schulz (71. Dustin Schmidt), Leon Richarz, Jan Conrad Völker (46. Dominik Kaiser), Leon Brieda, Soufian El Hajui, Robin Phillip Wenske (55. Tom-Vincent Stratmann), Lukas Hannig (66. Murat Yildirim), Christian David - Trainer: Dirk Richarz

SC Breite Burschen Barmen: Felix Ciupka, Mats Lennard Turbon, Carlo Colucci, Tobias Kuckelsberg, Tim Domann, Hadi Issa, Jacob Massow, Aldrin Gerxhalija, Maksymilian Majewski, Macel Kuckelsberg, Alexander Spill - Trainer: Kai Böschemeyer - Trainer: Andreas Wiesemann

Schiedsrichter: Molham Katramiz - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Robin Phillip Wenske (2.), 1:1 Tim Domann (13. Foulelfmeter), 2:1 Christian David (64.), 3:1 Christian David (73.), 4:1 Dominik Kaiser (75.), 4:2 Carlo Colucci (78.), 5:2 Leon Richarz (85.), 5:3 Tim Domann (87. Handelfmeter), 6:3 Dominik Kaiser (89.), 7:3 Dominik Kaiser (90.)



TSV Beyenburg – TSV Ronsdorf II 1:1

TSV Beyenburg: Jona Alessandro Giangreco, Kevin Sonneborn, Christos Tserkezos (67. Mihael Kec), Marc Tobias Hegemann, Robin Roling (72. Marvin Halbach), Jannik Heymann, David Kohls, Tim Hillebrand, Moritz Huth (79. Pierluigi Guttaiano), Jonas Gabriel Klein, Elbin Redzepovic (62. Marc Schmidt) - Trainer: Ramazan Dagdas

TSV Ronsdorf II: David Heyn, Mouad Boulgani, Moritz Sklarek, Felix Oscar Tessmer, Ali Issa, Tuna Abas (79. Hisham Alharoun), Osama Abdallah, Noel-Yacob Okbe, Sami Issa (79. Onur Tastan), Abolo Heine Tem, Mohamed Alpha Sow - Trainer: Manuel Rehermann

Schiedsrichter: Reiner Gohres - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Marc Tobias Hegemann (28.), 1:1 Yazeid Alharoun (84.)



FK Jugoslavija Wuppertal – SV Union Velbert 2:1

FK Jugoslavija Wuppertal: Enis Destanovski, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, Angelo Sudano, Marin Uzelac, David Arsenijevic (80. Ivan Stojanovic), Miralem Kljajic (63. Volkan Türkmen), Florim Zeciri, Osman Öztürk, Umut Satilmis (86. Robin-Florin Dubina), Mirza Mujkanovic (93. Oguzhan Bayraktar) - Trainer: Florim Zeciri

SV Union Velbert: Jill Daniel Hillemacher, Marvin Störmer, Jan-Philipp Limbach (53. Thies Möller), Janek Weber (8. Ali Abdelwahid), Lars Neumann, Fabian Schwehn, Giulian Tek (77. Samuel Winke), Finn Colin Hillemacher, Patrick Stelzer (83. Adis Gusic), Fabian Schlee, Felix Aron Rades - Trainer: Kevin Weber

Schiedsrichter: Jan-Jesse Schelp - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Osman Öztürk (20.), 2:0 Florim Zeciri (51.), 2:1 Fabian Schlee (54.)



TSV Einigkeit Dornap – TSV Union Wuppertal 2:3

TSV Einigkeit Dornap: Ahmad Yasin, Philip Carls (42. Nico Tepel), Niklas Bartl, Sebastian Jansen, Luca Stasun (80. Maik Fischer), Ben Ermels, Lenard Niklas Lendemans (46. Kevin Lange), Viktor Baudenbacher, Leon Kriescher (35. Kai Kleinschmidt), Björn Kluft, Tobias Grzelawsky (86. Moritz Hummert) - Trainer: Patrick Stroms

TSV Union Wuppertal: Nicolas Edelmann, Alkan Sahingöz, Ogulcan Ünal (66. Daniel Kohlbach), Arbnor Alija, Deniz-Tugca Temel, Ege Erdem (86. Cem Bodur), Yousef Rasoli (56. Nazar Kasianchuk), Lenard Barisic (74. Julian Alberti), Levin Ilias Ceylan, Eren Özkan (83. Arbnor Alija), Hazim Dezic - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Christoph Schneider - Trainer: Mahir Yildirim

Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Yousef Rasoli (9.), 0:2 Deniz-Tugca Temel (40.), 0:3 Kai Kleinschmidt (45.+1 Eigentor), 1:3 Viktor Baudenbacher (47.), 2:3 Kevin Lange (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

So., 15.09.24 12:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - Hellas Wuppertal

So., 15.09.24 12:30 Uhr TSV Ronsdorf II - SSV 07 Sudberg

So., 15.09.24 13:00 Uhr Stella Azzurra Velbert - TSV Einigkeit Dornap

So., 15.09.24 13:30 Uhr SV Union Velbert - Sportfreunde Siepen

So., 15.09.24 15:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - SV Jägerhaus Linde

So., 15.09.24 15:00 Uhr SC Sonnborn - FC Mettmann 08

So., 15.09.24 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - TSV Fortuna Wuppertal

So., 15.09.24 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TSV Beyenburg

So., 15.09.24 15:30 Uhr Langenberger SV 1916 - TSV Union Wuppertal



6. Spieltag

So., 22.09.24 11:00 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - SC Sonnborn

So., 22.09.24 12:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - TSV Ronsdorf II

So., 22.09.24 14:00 Uhr Hellas Wuppertal - SSVg Heiligenhaus

So., 22.09.24 15:00 Uhr FC Mettmann 08 - SV Jägerhaus Linde

So., 22.09.24 15:00 Uhr SSV 07 Sudberg - FK Jugoslavija Wuppertal

So., 22.09.24 15:00 Uhr TSV Beyenburg - SV Union Velbert

So., 22.09.24 15:00 Uhr TSV Union Wuppertal - Sportfreunde Siepen

So., 22.09.24 15:30 Uhr Langenberger SV 1916 - Stella Azzurra Velbert

So., 22.09.24 15:30 Uhr TSV Einigkeit Dornap - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

