Kreisliga A: Später Jubel bei Türk Breuberg

Odenwaldkreis. Der VfL Michelstadt ist derzeit in der Kreisliga A das Maß aller Dinge: Mit 7:1 bezwang der Spitzenreiter den bislang noch ungeschlagenen FV Mümling-Grumbach. Erster Verfolger der Michelstädter ist wieder die SSV Brensbach, die neun Tore in Hetzbach erzielte.

TSV Höchst II – FC Finkenbachtal 2:3 (2:2). Stefan Walter traf zum 0:1 (24.), als er einen Freistoß im TSV-Tor versenkte. Robin Hallstein egalisierte nur wenig später. Kurz vor der Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zuerst brachte Walter die Gäste erneut nach vorne (41.), doch Ahmet Uyanik stellte zwei Minuten später wieder den Gleichstand her. Kurz nach der Pause traf Marlon Werrmann (50.) zur Entscheidung für den Gast. „Es war schon in der ersten Hälfte eine ausgeglichene Partie. Wir hatten mehr den Ball und haben uns auf Augenhöhe bewegt. Finkenbach hat unsere Fehler konsequent bestraft“, sagte Oliver Schwarz vom TSV nach der Partie.

KSG Vielbrunn – KSV Reichelsheim 2:3 (0:1). Die KSG lieferte durchaus eine ansprechende erste Hälfte. Doch die Mannschaft produziert wie in den Wochen zuvor weiter zu viele Fehler. Und so lag sie durch ein Eigentor von Dennis Löb (42.) zur Pause knapp in Rückstand. Der Ausgleich durch Lars Hofmann (48.) fiel aber prompt. „Wir haben alles probiert, nie aufgesteckt, hatten einen Lattentreffer und sahen durch unsere Personalprobleme in der Innenverteidigung bei den Gegentoren nicht sehr glücklich aus“, resümierte Martin Reinartz (KSG). Edwin Untereiner hatte doppelt getroffen (58., 82.), Okan Filiz zwischenzeitlich zum 2:2 (65.) ausgeglichen.