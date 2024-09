Kreisliga A Solingen: Genclerbirligi siegt im Tospspiel und ist Spitze

FC-Reserve gewinnt Monheimer Derby

Torreich ging es auch im Monheimer Derby zu. Hier setzte sich die Zweitvertretung des FC Monheim mit 4:3 bei Inter Monheim durch. Durch einen Doppelschlag von Marcel Tillges gingen die Gäste vor der Pause dabei 2:0 in Führung, noch vor der Halbzeit verkürzte Hasan Aydin auf 1:2. Nach der Pause baute der FC die Führung durch Thomas Hammling und Tillges' dritten Streich auf 4:1 aus. Zwar brachten Soufiane Azhil und Jan Ruhnau-Geuenich die Gastgeber noch einmal auf 3:4 heran, doch mehr wurde daraus nicht mehr.

Die Statistik des 4. Spieltags: DV Solingen II – Post SV Solingen 5:2

DV Solingen II: Justin Illmann, Burak Bozdag, Maamoon Noby Hefny, Azmi Ayten (75. Emre Cinar), Alkan Yilmaz, Yasin Özgede (87. Selman Okurer), Yuji Adachi, Osman Kalayci (83. Efe Türk), Salih Jadallah (82. Seyyid Taha Ünlü), Sefa Mikail Özalp, Bilal El Ouamari (84. Efe Türk) - Trainer: Sebastiano Spinella

Post SV Solingen: Niklas Schwolle, Gianni Lo Martire, Leon Shabani (20. Nick Dönges), Dominik Di Noto, Nick Dönges, Nico Brunmayr, Joel Salgado Rocha (75. Sükrü Akgündüz), Thomas Frank, Filippo La Ciacera (25. Marvin Cestnik), Gianni Apruzzese (62. Murat Bulut), Frederico Miguel Niederelz (83. Samir Schmidt) - Trainer: Patrick Wöllner - Trainer: Marijan Marki - Trainer: Lorenzo Apruzzese

Schiedsrichter: Felix Henrik Baum - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Salih Jadallah (23.), 2:0 Yuji Adachi (34.), 2:1 Gianni Apruzzese (38.), 3:1 Bilal El Ouamari (56.), 3:2 Frederico Miguel Niederelz (61. Foulelfmeter), 4:2 Yasin Özgede (63.), 5:2 Yasin Özgede (75.)



HSV Langenfeld II – SSVg 06 Haan 3:0

HSV Langenfeld II: Kevin Hering, Maurice Feger, Luca Höllman, Hidi Kadessy, Ben Noah Piatkowski (90. Luke Andrew Bluss), Nicolas Maximilian Koschwitz (66. Justin Haag), Lukas Sczyrba (71. Moritz Rapp), Niklas Sisic, Faissal El Amrani, Marlon Bäumler (56. Konstantin Mayer), Erdit Hasani (78. Sinan Yalca) - Trainer: Jens Müller - Trainer: Jonathan Onody - Trainer: Sven Maassen - Trainer: Marvin Kinzer

SSVg 06 Haan: Benjamin Abazaj, Mert Kahraman, Hakan Uyanik (55. Mustapha Boufousse), Yassine Errouhi (85. Tafli Leon Dervishi), Steffen Stege, Salim Maral, Enes Vural (46. Fozil Sharipov), Aaron Sandten, Demirel Emiratli, Mohammad Almahlah (78. Yassin El-Yaghmouri), Mustapha Channouf - Trainer: Yassin El-Yaghmouri

Schiedsrichter: Daniel Kirschbacher - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ben Noah Piatkowski (42.), 2:0 Niklas Sisic (52.), 3:0 Luke Andrew Bluss (90.+2)



SV Solingen 08/10 II – GSV Langenfeld 0:3

SV Solingen 08/10 II: Till Wiedler, Daniel Asuman, Moritz-Fabrizio Cuambe, Abdoulaye Diallo, Mehmet Töral, Mattia Negro, Carmelo Di Mari, Alessandro Romano (59. Dalman Yousuf Abukar), Luca Mangia (69. Beg Xhelili), Julien Wolf, Uyiosa Isaac Igbinovia - Trainer: Martin Plutecki

GSV Langenfeld: Christian Nellen, Timo Siekmann (18. Jan Luca Kewitz), Jona Vincent Heckmann, Luca Kwasnitza, Fabian Matthias Czub, Frederik Wulff (76. Pierre Leon Franke), Dardan Iseni (70. Danny Robin Zyla), Julian Meis (79. Roberto Di Matteo), Maximilian Joshua Kattmer, Soner Gökce (52. Rafaele Lavalle), Niklas ter Heide - Trainer: Marvin Spatz - Trainer: Maurice Opperer

Schiedsrichter: Kevin Kühmichel (Solingen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Fabian Matthias Czub (33.), 0:2 Soner Gökce (49.), 0:3 Danny Robin Zyla (79.)



Inter Monheim – 1. FC Monheim II 3:4

Inter Monheim: Benjamin Gladbach, Burhan Aydin (77. Cem Dündar), Luka Rozic, Boray Aydin (46. Jan Ruhnau-Geuenich), Yoshito Kohira, Mete Ismail Oglou, Soufiane Azhil, Liridon Hoxhaj (46. Erkan Öztürk), Andrii Kuzmin (70. Ismet Soylu), Emre Aydogan, Hasan Aydin (63. Dogan Uzungelis) - Trainer: Erkan Öztürk - Trainer: Stelios Kalatoudis

1. FC Monheim II: Fabian Harwege, Dennis Schadow, Erencan Ates, Metehan Özer, Yuzuki Takinami, Marcel Tillges, Dario Carpino (76. Marvin Nattermann), Ji Hyeong Seo (86. Martin Agyenim-Boateng), Vasilis Kallonis, Bleron Arifi (54. Thomas Hammling), Dominik Kosel (46. Marcel Krings) - Trainer: Matthias Backhausen

Schiedsrichter: Tobias Hohl - Zuschauer: 86

Tore: 0:1 Marcel Tillges (7.), 0:2 Marcel Tillges (29. Foulelfmeter), 1:2 Hasan Aydin (45.), 1:3 Marcel Tillges (57.), 1:4 Thomas Hammling (67.), 2:4 Soufiane Azhil (78.), 3:4 Jan Ruhnau-Geuenich (84.)

Gelb-Rot: Erkan Öztürk (89./Inter Monheim/)



Genclerbirligi Opladen – 1. Spvg. Solingen Wald 03 II 5:1

Genclerbirligi Opladen: Berkan Gür, Kevin Caspers (53. Hossam Rahali Majdoubi), Assan Ouro-Sama, Ahmed Dahri, Maurice Staffa, Fatih Demir, Faruk Uzun (87. Ahmed Coban), Mustafa Uzun (84. Abdullah Üstündag), Marc Dennis Nowak (71. Ömer Furkan Ilbay), Dominik Staffa, Yücel Balyemez - Trainer: Abdullah Tüfekci

1. Spvg. Solingen Wald 03 II: Kenan Kilic, Lars Pleithner, Marc Amoussou, Aykut Durusu (46. Emre Celik), Tim Jonas Schreckenberg, Mertcan Das, Burak Güngör (46. Burak Akal), Charalampos Tranidis, Maximilian Elias Kofner (60. Bahnushan Srikanthan), Cihan Aykol (60. Konstantin Topalidis), Justin Niklas Kicki (46. Berdan Yusuf Yalcin) - Trainer: Francisco Simoes Figueiredo - Trainer: Björn Sträßer

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Mustafa Uzun (10.), 2:0 Assan Ouro-Sama (21.), 3:0 Mustafa Uzun (23.), 4:0 Yücel Balyemez (56.), 4:1 Marc Amoussou (59.), 5:1 Assan Ouro-Sama (60.)



TuS Quettingen – TSV Solingen II 3:2

TuS Quettingen: David Oliver Lagowski, Matthias Senn, Kevin Spiegel, Francesco Cerrone (78. Erkay Gündogdu), Kallo Amara, Angelo Esposito (88. Maher Hassan), Furkan Ulucan (67. Erkan Yüce), Claudin Lukaku (57. Fatih Arslan), Zakaria Haddaoui, Durante Fabiano Cosimo, Prince Godwin (80. Kevin Birwer) - Trainer: Dennis Zösch

TSV Solingen II: Rachid Gaddari Ghaddari, Moritz Weierstall, Maik Nöpel, Arda Konca (88. Tim Heskamp), Mattia Parello, Jonas Heimann, Shane Elias Jürgen Pauly (58. Joel Konjkav), Jan Rudolf (46. Fabian Marks), Maiko Rönchen, Benjamin Grzibek, Nick Rohrbeck - Trainer: Thomas Zak

Schiedsrichter: Marcel Königsmann (Solingen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Prince Godwin (18.), 1:1 Moritz Weierstall (21.), 2:1 Prince Godwin (46.), 3:1 Fatih Arslan (65.), 3:2 Benjamin Grzibek (68.)



1.FC Sport-Ring Solingen 1880 – SC Germania Reusrath II 4:1

1.FC Sport-Ring Solingen 1880: Maikel Schleiden, Gianluca Aurelio, Luca Vicari (78. Giuseppe Vitale), Samuel Spampinato, Massimiliano La Mendola, Alessio Russo, Mehmet Karakus, Asmir Tabakovic, Antonino la Blunda (86. Miles Adeoye), Ismail Cakici, Gürkan Sarkin (73. Vincenzo Lorefice) - Trainer: Zeljko Nikolic

SC Germania Reusrath II: Sebastian Böckamp, Tobias Bauer (65. Belend Baker), David Wietschorke, Simon Schmidt, Steffen Wulf, Sebastian Schmidt, Jan Anders Grundler, Henning Barenbrügge, Maurice Grünewald, Marvin Weiß (65. Mark Romanczuk), Robin Seinsch (75. Leo Meiners) - Trainer: Badredin Mechbal

Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Ismail Cakici (5. Foulelfmeter), 2:0 Ismail Cakici (52.), 3:0 Alessio Russo (60.), 3:1 Jan Anders Grundler (84.), 4:1 Vincenzo Lorefice (88.)



Dersimspor Solingen – BV Bergisch Neukirchen 1:11

Dersimspor Solingen: Kevin Piotr Kania, Bahadir Can, Dennis Karsten Herfurt, Murat Kaymaz, Berdan Küpeli, Zana Zafer Celik, Sami Akhrif, Faisal Qrmesh (57. Abdo Jouma), Mohammed Eid Bakeh, Dersim Topuz, Cem Tutan (58. Martin Prenaj) - Trainer: Bahadir Can

BV Bergisch Neukirchen: Maximilian Rene Kretzschmar, Lukas Schröder, Jonas Podobrin (69. Kadrus Brahimi), Eric Witzel, Anass Ziry (73. Tino Ribicic), Daniel Mücke (33. Julius Zaß), Daniel Adamek (58. Robin Könemund), Leon Kauermann (58. Andre Brandenburg), Ben Klessmann, Bilal Elias, Yannis Boddenberg - Trainer: Henrik Duhm - Trainer: Thomas Kürten

Schiedsrichter: Sawas Paschalidis - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Yannis Boddenberg (12.), 0:2 Yannis Boddenberg (18.), 0:3 Daniel Mücke (20.), 0:4 Ben Klessmann (24.), 1:4 Mohammed Eid Bakeh (44.), 1:5 Ben Klessmann (45.+1), 1:6 Yannis Boddenberg (48.), 1:7 Yannis Boddenberg (55.), 1:8 Andre Brandenburg (74.), 1:9 Yannis Boddenberg (75.), 1:10 Yannis Boddenberg (82.), 1:11 Andre Brandenburg (84.)

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

So., 15.09.24 13:00 Uhr Inter Monheim - TuS Quettingen

So., 15.09.24 13:00 Uhr TSV Solingen II - SV Solingen 08/10 II

So., 15.09.24 15:00 Uhr 1. FC Monheim II - SC Germania Reusrath II

So., 15.09.24 15:00 Uhr SSVg 06 Haan - DV Solingen II

So., 15.09.24 15:15 Uhr 1.FC Sport-Ring Solingen 1880 - Sportfreunde Baumberg II

So., 15.09.24 15:15 Uhr Dersimspor Solingen - HSV Langenfeld II

So., 15.09.24 15:15 Uhr Post SV Solingen - SSV Lützenkirchen

So., 15.09.24 15:30 Uhr BV Bergisch Neukirchen - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II

So., 15.09.24 15:30 Uhr GSV Langenfeld - Genclerbirligi Opladen



6. Spieltag

So., 22.09.24 00:00 Uhr TuS Quettingen - SC Germania Reusrath II

So., 22.09.24 00:00 Uhr SV Solingen 08/10 II - Inter Monheim

So., 22.09.24 13:00 Uhr DV Solingen II - Dersimspor Solingen

So., 22.09.24 13:00 Uhr HSV Langenfeld II - BV Bergisch Neukirchen

So., 22.09.24 13:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - GSV Langenfeld

So., 22.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg II - 1. FC Monheim II

So., 22.09.24 15:00 Uhr Genclerbirligi Opladen - TSV Solingen II

So., 22.09.24 15:15 Uhr 1.FC Sport-Ring Solingen 1880 - Post SV Solingen

So., 22.09.24 15:15 Uhr SSV Lützenkirchen - SSVg 06 Haan

