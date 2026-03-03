Kreisliga-A-Rückzug: So verändert sich die Tabelle

Der FC Zons zieht mit sofortiger Wirkung seine erste Mannschaft aus der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss zurück - das hat Auswirkungen auf die Tabelle. Alle Spiele entfallen aus der Wertung, die kommenden Gegner erhalten spielfrei. Wie sich die Tabelle verändert, seht ihr hier.
Alle Punkte, die gegen den FC Zons gepunktet haben, bekommen die Punkte abgezogen. Daraus ergibt sich folgendes Bild:
Tabelle
1. SV Germania Grefrath 1926 16 13-3-0 53:20 42
2. Sportfreunde Vorst 16 11-1-4 44:26 34
_____
3. BV Wevelinghoven 15 10-2-3 46:17 32
_____
4. VfR Büttgen 16 10-2-4 42:21 32
5. DJK Novesia Neuss 15 10-1-4 42:18 31
6. SV Glehn 16 8-4-4 34:27 28
7. SV Rosellen 16 7-2-7 30:32 23
8. SG Orken-Noithausen (Auf) 16 6-3-7 34:36 21
9. FC Straberg 16 4-5-7 23:28 17
10. FC SF Delhoven 16 4-5-7 20:31 17
11. TuS Grevenbroich 16 4-2-10 22:41 14
12. TuS Reuschenberg 16 3-3-10 30:42 12
13. FSV Vatan Neuss (Auf) 16 3-3-10 27:61 12
14. SVG Neuss-Weissenberg II (Auf) 16 3-2-11 33:61 11
_____
15. SG Grimlinghausen / Norf 16 1-6-9 28:47 9
16. FC Zons zg. 0 0-0-0 0:0 0 => Sicherer Absteiger
18. Spieltag
Do., 05.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC SF Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Grevenbroich
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Germania Grefrath 1926
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - BV Wevelinghoven
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - Sportfreunde Vorst
19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen