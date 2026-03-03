 2026-02-20T12:29:42.904Z

Kreisliga-A-Rückzug: So verändert sich die Tabelle

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der FC Zons hat zurückgezogen - das sind die Auswirkungen auf die Tabelle.

von André Nückel
FC Zons meldet ab.
FC Zons meldet ab. – Foto: Olaf Moll

Der FC Zons zieht mit sofortiger Wirkung seine erste Mannschaft aus der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss zurück - das hat Auswirkungen auf die Tabelle. Alle Spiele entfallen aus der Wertung, die kommenden Gegner erhalten spielfrei. Wie sich die Tabelle verändert, seht ihr hier.

>>> Warum der FC Zons zurückzieht

Die neue Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Alle Punkte, die gegen den FC Zons gepunktet haben, bekommen die Punkte abgezogen. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle
1. SV Germania Grefrath 1926 16 13-3-0 53:20 42
2. Sportfreunde Vorst 16 11-1-4 44:26 34
_____
3. BV Wevelinghoven 15 10-2-3 46:17 32
_____
4. VfR Büttgen 16 10-2-4 42:21 32
5. DJK Novesia Neuss 15 10-1-4 42:18 31
6. SV Glehn 16 8-4-4 34:27 28
7. SV Rosellen 16 7-2-7 30:32 23
8. SG Orken-Noithausen (Auf) 16 6-3-7 34:36 21
9. FC Straberg 16 4-5-7 23:28 17
10. FC SF Delhoven 16 4-5-7 20:31 17
11. TuS Grevenbroich 16 4-2-10 22:41 14
12. TuS Reuschenberg 16 3-3-10 30:42 12
13. FSV Vatan Neuss (Auf) 16 3-3-10 27:61 12
14. SVG Neuss-Weissenberg II (Auf) 16 3-2-11 33:61 11
_____
15. SG Grimlinghausen / Norf 16 1-6-9 28:47 9
16. FC Zons zg. 0 0-0-0 0:0 0 => Sicherer Absteiger

>>> Hier geht es zur interaktiven Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Das ist der Spielplan ohne den FC Zons

18. Spieltag
Do., 05.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC SF Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Grevenbroich
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Germania Grefrath 1926
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - BV Wevelinghoven
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - Sportfreunde Vorst

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss
So., 22.03.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven
So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven

21. Spieltag
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Grimlinghausen / Norf
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FSV Vatan Neuss
So., 29.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Rosellen
So., 29.03.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - Sportfreunde Vorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VfR Büttgen
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Straberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A