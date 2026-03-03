Rolle Rückwärts: FC Zons zieht doch aus der Kreisliga A zurück Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der FC Zons hat am Sonntag auf sein Gastspiel bei Novesia Neuss verzichtet, wollte aber eigentlich die Saison beenden. Daraus wird doch nichts: Rückzug mit sofortiger Wirkung! von André Nückel · Heute, 21:53 Uhr · 0 Leser

Der FC Zons spielt nicht mehr mit. – Foto: Olaf Moll

Der FC Zons hat mit sofortiger Wirkung seine erste Mannschaft aus der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss bekanntgegeben. Der Worst-Case, der eigentlich nach dem Nichtantritt bei der DJK Novesia Neuss am Sonntag nicht eintreten sollte, ist jetzt doch die Realität.

Wir wollen die Saison zu Ende spielen. Sonst hätten wir die Mannschaft zurückgezogen“, sagte Mark Herbes nach dem Verzicht gegen Novesia. „Klar ist auch, dass das nicht leicht wird. Wir hatten während der Saison und jetzt in der Winterpause viele Abgänge und keine externen Zugänge. Theoretisch sind wir noch genug, aber die Praxis sah am Sonntag anders aus.“ Und die Praxis heißt nun: Fokus auf einen Neustart in der Kreisliga B! Der Verein hat sich am Dienstagabend bei der FuPa-Redaktion mit folgender Stellungnahme gemeldet - der Wortlaut:

FC Zons: Rückzug nach Einsicht "Der FC Zons hat seine Erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb in der Kreisliga A zurückgezogen. Die Verantwortlichen reagierten damit auf die lange Liste von Verletzten und Abgängen während der Saison. Die Versuche, das Team mit Spielern aus der Zweiten Mannschaft und der Alten Herren zu komplettieren, brachten letztlich nichts ein. "Wir haben alles versucht, aber wir müssen einsehen, dass wir auf Dauer keine spielfähige Elf nominieren können. Der Rückzug war auch Wunsch der verblienenen Spieler, die uns über den Spielerrat informiert haben", erklärt die für den Spielbetrieb verantwortliche Inge Dappen. Der Vorstand dankt ausdrücklich den Trainern Martin Tischbierek, Niko Baum und Patrick Pelikan, die in höchster Not uneigennützig ausgeholfen haben. Von der Entscheidung unberührt bleibt die von Trainer Thomas Schmidtke geführte Zweite Mannschaft. Der aktuelle Tabellenfünfte der Kreisliga C, Gruppe 1, erhält nun Verstärkung von den restlichen Spielern der Erstvertretung. Der Fokus der FC-Verantwortlichen liegt jetzt auf dem Neuanfang in der Kreisliga B, in der die Zonser in der kommenden Saison antreten müssen. "Wir suchen unseren Wunschtrainer und haben dafür durchaus optimistisch stimmende Verhandlungen geführt", erklärt FC-Vorstand Mark Herbes. Der neue Mann auf der Kommandobrücke soll in drei bis vier Wochen präsentiert werden. Mit ihm soll dann ein neues Team für die neue Spielzeit gebildet werden. Das Korsett sollen die verbliebenen Spieler bilden, mit denen Gespräche geführt werden. "Wir wollen den Verein mit einem Neuanfang wieder in ruhiges Fahrwasser führen und eine schlagkräftige Truppe für die Kreisliga B stellen", sagen die Verantwortlichen.