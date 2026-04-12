 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Kreisliga A Rees-Bocholt live: So laufen die Spiele am Sonntag!

Kreisliga A Rees-Bocholt: Der VfR Mehrhoog schlägt den SV Biemenhorst II. Der RSV Praest hat sein Heimspiel gegen den SC TuB Mussum klar verloren. Die DJK Rhede gewinnt gegen den TuS Haffen-Mehr mit 4:0 und baut die Tabellenführung weiter aus, während Haffen-Mehr im oberen Drittel zurückfällt.

von André Nückel · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser
Traf doppelt: Tobias Heinrichs.
Traf doppelt: Tobias Heinrichs. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Kreisliga A RE/BOH
RSV Praest
Mehrhoog
Mussum
Biemenhorst II

Vor dem 27. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt stehen zwei Nachholspiele auf dem Programm: Ostermontag ist der VfR Mehrhoog am SV Biemenhorst II vorbeigezogen, zudem verliert der RSV Praest sein wichtiges Heimspiel gegen den SC TuB Mussum. Weiter geht es dann ab Freitag - Tabellenführer DJK Rhede war torreich gegen TuS Haffen-Mehr im Einsatz.

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Die Nachholspiele der Kreisliga A Rees-Bocholt

Mo., 06.04.2026, 13:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
4
0
Abpfiff

Der VfR Mehrhoog hat das Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten SV Biemenhorst II deutlich mit 4:0 gewonnen und sich damit in der Tabelle vorbeigeschoben. Beide Teams stehen nun bei 42 Punkten, doch Mehrhoog rangiert dank des besseren Torverhältnisses auf Platz fünf. Die Gastgeber stellten früh die Weichen auf Sieg: Marc Finn Thrien traf bereits in der 20. Minute zur Führung. In der Folge blieb die Partie lange offen, ehe Mehrhoog im zweiten Durchgang nachlegte. Nick Heynen erhöhte in der 66. Minute auf 2:0 und sorgte für mehr Sicherheit. In der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. Miguel Sperling trieb mit einem späten Doppeplack das Ergebnis noch in die Höhe (83. & 89.). Während Mehrhoog damit seine starke Form bestätigt und den fünften Platz übernimmt, verpasst SV Biemenhorst II die Chance, sich im oberen Tabellendrittel weiter festzusetzen.

Mi., 08.04.2026, 20:00 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
0
3
Abpfiff

Der SC TuB Mussum 1926 hat beim RSV Praest einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren und sich im Tabellenmittelfeld weiter Luft verschafft. Mit nun 36 Punkten festigt Mussum Rang elf, während Praest mit 20 Zählern auf einem Abstiegsplatz verharrt und weiter unter Druck steht. Die Gäste erwischten einen perfekten Start: Mislem Mislemani traf bereits in der 7. Minute zur Führung und gab Mussum früh Sicherheit. Auch nach der Pause blieb der Gast erfolgreicher, denn erneut war es Mislemani, der in der 47. Minute auf 2:0 erhöhte und die Partie frühzeitig in klare Bahnen lenkte. Spätestens mit dem Treffer von Denis Gök (64.) war die Begegnung entschieden - und Praest hat mit diesem Nachholspiel seinen Joker im Abstiegskampf vergeben. Die Durchreichung in die Kreisliga B ist möglich.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
4
0
Abpfiff
Die DJK Rhede bleibt in der Liga das Maß aller Dinge und unterstrich mit dem klaren 4:0-Erfolg gegen den TuS Haffen-Mehr einmal mehr ihre Dominanz. Mit nun 76 Punkten aus 27 Spielen baut der Tabellenführer seine Spitzenposition weiter aus und steuert souverän auf den Aufstieg zu. Gegen den Tabellenvierten aus Haffen-Mehr ließ Rhede von Beginn an keine Zweifel aufkommen: Rene Groes brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, ehe Maximilian Hackling noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (40.). Auch im zweiten Durchgang blieb Rhede überlegen. Tobias Heinrichs, zur Halbzeit eingewechselt, sorgte mit einem Doppelpack (61., 83.) für die endgültige Entscheidung. Rhede zieht damit weiter seine Kreise an der Spitze.

Heute, 15:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
15:00
Spieltext Krechting - Mussum

Heute, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
15:15
Spieltext SV Spellen - FC Olympia

Heute, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
15:00
Spieltext Rheingold E. - SV Bislich

Heute, 15:30 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
15:30
Spieltext TV Voerde - SV Vrasselt

Heute, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
15:00
Spieltext Mehrhoog - SV Brünen

Heute, 15:00 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
15:00
Spieltext RSV Praest - Suderwick

Heute, 15:00 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
15:00
Spieltext Vardingholt - PSV Wesel II

Heute, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
15:00
Spieltext TuB Bocholt - Biemenhorst II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC Grün-Weiß Vardingholt
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Spellen
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SV Biemenhorst II - SV Krechting
So., 19.04.26 12:00 Uhr VfR Mehrhoog - TV Voerde
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Brünen - RSV Praest
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TuB Bocholt
So., 19.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - DJK Rhede
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfB Rheingold Emmerich
Di., 28.04.26 19:30 Uhr SV Bislich - SV Emmerich-Vrasselt

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Brünen
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick
So., 26.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC TuB Mussum 1926
So., 26.04.26 15:00 Uhr RSV Praest - VfR Mehrhoog
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 26.04.26 15:15 Uhr TV Voerde - SV Bislich
So., 26.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Biemenhorst II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt

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