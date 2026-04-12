Kreisliga A Rees-Bocholt live: So laufen die Spiele am Sonntag!

Traf doppelt: Tobias Heinrichs. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Vor dem 27. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt stehen zwei Nachholspiele auf dem Programm: Ostermontag ist der VfR Mehrhoog am SV Biemenhorst II vorbeigezogen, zudem verliert der RSV Praest sein wichtiges Heimspiel gegen den SC TuB Mussum. Weiter geht es dann ab Freitag - Tabellenführer DJK Rhede war torreich gegen TuS Haffen-Mehr im Einsatz.

Der VfR Mehrhoog hat das Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten SV Biemenhorst II deutlich mit 4:0 gewonnen und sich damit in der Tabelle vorbeigeschoben. Beide Teams stehen nun bei 42 Punkten, doch Mehrhoog rangiert dank des besseren Torverhältnisses auf Platz fünf. Die Gastgeber stellten früh die Weichen auf Sieg: Marc Finn Thrien traf bereits in der 20. Minute zur Führung. In der Folge blieb die Partie lange offen, ehe Mehrhoog im zweiten Durchgang nachlegte. Nick Heynen erhöhte in der 66. Minute auf 2:0 und sorgte für mehr Sicherheit. In der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. Miguel Sperling trieb mit einem späten Doppeplack das Ergebnis noch in die Höhe (83. & 89.). Während Mehrhoog damit seine starke Form bestätigt und den fünften Platz übernimmt, verpasst SV Biemenhorst II die Chance, sich im oberen Tabellendrittel weiter festzusetzen.

Der SC TuB Mussum 1926 hat beim RSV Praest einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren und sich im Tabellenmittelfeld weiter Luft verschafft. Mit nun 36 Punkten festigt Mussum Rang elf, während Praest mit 20 Zählern auf einem Abstiegsplatz verharrt und weiter unter Druck steht. Die Gäste erwischten einen perfekten Start: Mislem Mislemani traf bereits in der 7. Minute zur Führung und gab Mussum früh Sicherheit. Auch nach der Pause blieb der Gast erfolgreicher, denn erneut war es Mislemani, der in der 47. Minute auf 2:0 erhöhte und die Partie frühzeitig in klare Bahnen lenkte. Spätestens mit dem Treffer von Denis Gök (64.) war die Begegnung entschieden - und Praest hat mit diesem Nachholspiel seinen Joker im Abstiegskampf vergeben. Die Durchreichung in die Kreisliga B ist möglich.

Die DJK Rhede bleibt in der Liga das Maß aller Dinge und unterstrich mit dem klaren 4:0-Erfolg gegen den TuS Haffen-Mehr einmal mehr ihre Dominanz. Mit nun 76 Punkten aus 27 Spielen baut der Tabellenführer seine Spitzenposition weiter aus und steuert souverän auf den Aufstieg zu. Gegen den Tabellenvierten aus Haffen-Mehr ließ Rhede von Beginn an keine Zweifel aufkommen: Rene Groes brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, ehe Maximilian Hackling noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (40.). Auch im zweiten Durchgang blieb Rhede überlegen. Tobias Heinrichs, zur Halbzeit eingewechselt, sorgte mit einem Doppelpack (61., 83.) für die endgültige Entscheidung. Rhede zieht damit weiter seine Kreise an der Spitze.

Heute, 15:00 Uhr SV Krechting Krechting SC TuB Mussum 1926 Mussum 15:00 PUSH

Spieltext Krechting - Mussum

Heute, 15:15 Uhr SV Spellen SV Spellen FC Olympia Bocholt FC Olympia 15:15 PUSH

Spieltext SV Spellen - FC Olympia

Spieltext Rheingold E. - SV Bislich

Spieltext TV Voerde - SV Vrasselt

Heute, 15:00 Uhr VfR Mehrhoog Mehrhoog SV Brünen SV Brünen 15:00 PUSH

Spieltext Mehrhoog - SV Brünen

Heute, 15:00 Uhr RSV Praest RSV Praest GSV Viktoria Suderwick Suderwick 15:00 PUSH

Spieltext RSV Praest - Suderwick

Spieltext Vardingholt - PSV Wesel II

Heute, 15:00 Uhr TuB Bocholt TuB Bocholt SV Biemenhorst Biemenhorst II 15:00 PUSH

Spieltext TuB Bocholt - Biemenhorst II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC Grün-Weiß Vardingholt

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Spellen

Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SV Biemenhorst II - SV Krechting

So., 19.04.26 12:00 Uhr VfR Mehrhoog - TV Voerde

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Brünen - RSV Praest

So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TuB Bocholt

So., 19.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - DJK Rhede

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfB Rheingold Emmerich

Di., 28.04.26 19:30 Uhr SV Bislich - SV Emmerich-Vrasselt



29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Brünen

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC TuB Mussum 1926

So., 26.04.26 15:00 Uhr RSV Praest - VfR Mehrhoog

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel II

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr

So., 26.04.26 15:15 Uhr TV Voerde - SV Bislich

So., 26.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Biemenhorst II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt

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