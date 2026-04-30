 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers: Rheinhausen siegt spät in Rumeln

Kreisliga A Moers: Der Rumelner TV und der VfL Rheinhausen haben in dieser Saison schon für reichlich Spektakel gesorgt - so auch am Donnerstag?

von André Nückel · Gestern, 22:35 Uhr · 0 Leser
RTV im Fokus.
RTV im Fokus. – Foto: Michael Zöllner

Spieltag 30 in der Kreisliga A Moers: Der Rumelner TV und der VfL Rheinhausen haben in dieser Saison schon für reichlich Spektakel gesorgt - so auch am Donnerstag? Wie der Auftakt des Spieltags lief, erfahrt ihr hier.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Gestern, 20:00 Uhr
Rumelner TV
VfL Rheinhausen
Ganz lange passierte am Donnerstagabend nichts vor den Toren im Duell des Sechsten Rumelner TV mit dem Neunten VfL Rheinhausen - bis zur 90. Minute. Da gingen die Gäste dann dank eines Eigentores in Führung, und dabei sollte es noch nicht einmal bleiben. Denn in der siebten Minute der Nachspielzeit machte Denny Schumann daraus dann noch einem 2:0-Erfolg der Gäste, die damit die Chance wahren, in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen.

Rumelner TV – VfL Rheinhausen 0:2
Rumelner TV: Leon Krahn, Christopher Bahr (75. Matthias Schippers), Leon Seck, Tim Harenburg, Granit Haliti, Anes Huskic, Nick Hauptmann, Elias Bergmann (86. Daniel Schwarz), Philipp Kissel (55. Loay Chergui El Ghiati), Patrick Schlechtriem, Kerem Sam (86. Tobias Dolle) - Trainer: Edis Bicic
VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Mika Krappe, Marco Koske, Kim Weickart, Niklas Tersteegen (84. André Werner), Niklas Lange, Emirhan Dogan (54. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt) (60. Tom Verberne), Ahmaed Talha Yanaray (70. Jan Gerlich), Ufuk Derin (74. Denny Schumann), Julian Daniel Gardocki - Trainer: Kevin Hanebeck - Co-Trainer: Lars Hinsdorf
Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 (90. Eigentor), 0:2 Denny Schumann (90.+7)

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Büdericher SV
SV Sonsbeck
15:30
Spieltext BüdericherSV - SV Sonsbeck II

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Millingen
GSV Moers
15:00live
Spieltext SV Millingen - GSV Moers II

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
TV Asberg
15:30
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - TV Asberg

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SV Schwafheim
15:00live
Spieltext Rheurdt-Sch. - Schwafheim

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
SV Menzelen
15:00
Spieltext Hohenbudb. - SV Menzelen

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
15:00live
Spieltext C. Rheinberg - FC Alpen

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
SSV Lüttingen
15:15
Spieltext FC Meerfeld - Lüttingen

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Millingen
So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Concordia Rheinberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - Rumelner TV
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - ESV Hohenbudberg

32. Spieltag
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen
So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen
So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim

