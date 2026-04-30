Kreisliga A Moers: Rheinhausen siegt spät in Rumeln

Spieltag 30 in der Kreisliga A Moers: Der Rumelner TV und der VfL Rheinhausen haben in dieser Saison schon für reichlich Spektakel gesorgt - so auch am Donnerstag? Wie der Auftakt des Spieltags lief, erfahrt ihr hier.
Rumelner TV – VfL Rheinhausen 0:2
Rumelner TV: Leon Krahn, Christopher Bahr (75. Matthias Schippers), Leon Seck, Tim Harenburg, Granit Haliti, Anes Huskic, Nick Hauptmann, Elias Bergmann (86. Daniel Schwarz), Philipp Kissel (55. Loay Chergui El Ghiati), Patrick Schlechtriem, Kerem Sam (86. Tobias Dolle) - Trainer: Edis Bicic
VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Mika Krappe, Marco Koske, Kim Weickart, Niklas Tersteegen (84. André Werner), Niklas Lange, Emirhan Dogan (54. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt) (60. Tom Verberne), Ahmaed Talha Yanaray (70. Jan Gerlich), Ufuk Derin (74. Denny Schumann), Julian Daniel Gardocki - Trainer: Kevin Hanebeck - Co-Trainer: Lars Hinsdorf
Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 (90. Eigentor), 0:2 Denny Schumann (90.+7)
31. Spieltag
So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Millingen
So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Concordia Rheinberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - Rumelner TV
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - ESV Hohenbudberg
32. Spieltag
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen
So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen
So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim
