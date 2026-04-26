Kreisliga A Moers live: Ticker und ein Nichtantritt!

Augen zu, aber durch müsst ihr: Der FC Meerfeld gastiert beim Aufstiegskandidaten SV Budberg II. – Foto: Sven Hanisch

Spieltag 29: In der Kreisliga A Moers wird erst am Sonntag gespielt - der SV Millingen braucht im Abstiegskampf einen Erfolg beim Büdericher SV. Parallel präsentieren die Klubs auch immer wieder Zugänge, die ihr auf FuPa hier finden könnt:

Spieltext SV Menzelen - Rheurdt-Sch.

Spieltext Schwafheim - FC Neuk.-Vlu II

Spieltext SV Sonsbeck II - TV Asberg

Heute, 15:30 Uhr Büdericher SV BüdericherSV SV Millingen SV Millingen 2 1 PUSH

Spieltext BüdericherSV - SV Millingen

Spieltext GSV Moers II - Schwafheim II

Spieltext Lüttingen - C. Rheinberg

Spieltext FC Alpen - Rumelner TV

Spieltext VfL R´hausen - Hohenbudb.

Spieltext SV Budberg II - FC Meerfeld

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II

So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II



31. Spieltag

So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Millingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim II

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Concordia Rheinberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - Rumelner TV

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - ESV Hohenbudberg

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