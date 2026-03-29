 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers live: So läuft der Spieltag am Sonntag!

Kreisliga A Moers: Zwar treffen der SSV Lüttingen und FC Neukirchen-Vluyn II aufeinander, auf den anderen Plätzen gibt es aber auch das ein oder andere unausgeglichene Duell.

von André Nückel · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser
Spieltag in Moers.
Spieltag in Moers. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Kreisliga A Moers: Zwar treffen der SSV Lüttingen und FC Neukirchen-Vluyn II aufeinander, auf den anderen Plätzen gibt es aber auch das ein oder andere unausgeglichene Duell. Ob am 25. Spieltag auch wieder viele Tore fallen, erfahrt ihr hier.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
0
1
Spieltext SV Budberg II - Rheurdt-Sch.

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:00live
Spieltext Lüttingen - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:00live
Spieltext FC Alpen - TV Asberg

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:00live
Spieltext VfL R´hausen - Schwafheim

Heute, 13:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
0
2
Spieltext SV Sonsbeck II - SV Menzelen

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:30
Spieltext Schwafheim II - FC Meerfeld

Heute, 17:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
17:00live
Spieltext SV Millingen - C. Rheinberg

Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:30live
Spieltext BüdericherSV - Rumelner TV

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
15:30live
Spieltext GSV Moers II - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Sonsbeck II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rumelner TV - GSV Moers II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - Büdericher SV
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen

27. Spieltag
So., 12.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - Rumelner TV
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - ESV Hohenbudberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - TV Asberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Moers-Meerfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Concordia Rheinberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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