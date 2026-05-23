Kreisliga A Moers: Diese Transfers stehen schon fest

Die Transfers der Kreisliga A Moers. – Foto: Sven Hanisch

ESV Hohenbudberg

Trainer: Ralf Röös

Zugänge: Aydin Türkeli (TV Asberg), Marcel Torsten Wichmann (SV Schwafheim II zg.)

Abgänge: Julian Thiel (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Lukas Thieme Ünver (VfB Homberg II)



FC Moers-Meerfeld

Trainer: Mathias Kery

Zugänge: keine

Abgänge: Kayodie Jacob Eniola (GSV Moers zg.)





FC Neukirchen-Vluyn 09/21 IITrainer: Andreas OerschkesZugänge: Louis Scholl (GSV Moers), Leif Brunck (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ben Haase (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Jonathan Hendricks (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Akram Hommani Jaouhari (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Arian Linßen (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Lars Maeding (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ramez Manassra (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Finn Pokroppa (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Paul Reetz (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Lukas Töpper (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Lennox Wrobbel (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Noah Schäpertöns (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Franck Sylla (TV Asberg), Felix Dressler (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Tom Scholten (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Julien Schulz (SV Budberg II), Lejs Mujadzic (VfB Homberg), Lukas Töpper (), Dean Luca Arndt ()Abgänge: Andreas Oerschkes (GSV Moers zg.), Dzejlan Bisevac (GSV Moers zg.), Soner Cakmak (GSV Moers zg.), Jonas Händler (GSV Moers zg.), Sadin Hodzic (Karriereende), Dennis Müller (GSV Moers zg.), Dawid Oskar Niedzielski (GSV Moers zg.), Danil Samsonov (GSV Moers zg.), Nico Tschuschke (GSV Moers zg.), Philipp Peter Mertens (FC Rumeln-Kaldenhausen), Emre Karip (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Musa Can Celik (), Aldin Mahmutovic (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Sebastian Burckhardt (Abgang), Almin Sogolj (Abgang), Bilal Ouizou (Abgang), Enes Sener ()FC Viktoria Alpen 1911 e.V.Trainer: Tobias SchmitzZugänge: Finn Schulz (Concordia Rheinberg), Jerome Laukamp (Reaktiviert), Christian Hackmann (FC Viktoria Alpen 1911 e.V. II), Mohamed Camara (Rot-Weiß Venn)Abgänge: keineGSV Moers IITrainer: Patrick HeydrichZugänge: Nils Breder (GSV Moers), José Antonio Garrido Mira (1. FC Lintfort II), Muris Krupic (1. FC Lintfort II), Elvir Civic (1. FC Lintfort II), Kusuga Jürgen Kulakit Komolong (1. FC Lintfort II), Diego Sanchez (TV Asberg), Hatim Lomri (SV Rhenania Hamborn)Abgänge: Bajazit Ljesnjanin (TuS Asterlagen), Christian Skerwiderski (1. FC Lintfort), Lars Schenkendorf (), Patrick Heydrich (Private Gründe), Ramon Morawiec (GSV Moers zg.), Russ Bryand Soh Fotso (GSV Moers zg.), Aza Kader (GSV Moers zg.)Rumelner TVTrainer: Edis BicicZugänge: Nicolas Lomp (GSV Moers)Abgänge: Anes Huskic (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Moritz Bergmann (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Elias Bergmann (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen)SpVgg Rheurdt-SchaephuysenTrainer: Andreas WeinandZugänge: Anes Huskic (Rumelner TV), Moritz Bergmann (Rumelner TV), Aldin Mahmutovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Elias Bergmann (Rumelner TV), Julian Thiel (ESV Hohenbudberg), Marvin Ehis (1. FC Lintfort), Robin Van Radecke (1. FC Lintfort), Peter Burian (VfL Repelen), Florian Ortstadt (Viktoria Goch), Mario Brescakovic (1. FC Lintfort II)Abgänge: Felix Dressler (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Tom Scholten (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II)SSV LüttingenTrainer: Mirko PoplawskiZugänge: Luca Kötter (), Daniel Sederstrem ()Abgänge: keineSV Budberg IITrainer: Thomas Kehrmann, Ulf DeutzZugänge: keineAbgänge: Julien Schulz (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II)SV MenzelenTrainer: Dominik Seemann, Jesse WeißenfelsZugänge: Tim Lange (Borussia Veen)Abgänge: keineSV MillingenTrainer: Fabian ScholzZugänge: Dino Nadarevic (Concordia Rheinberg)Abgänge: Edin Imamagic (SV Viktoria Birten), Noel Benga (TuS Borth), Bastian Nocon (SV Sonsbeck II), Ricardo Schiff (SV Alemannia Kamp)SV SchwafheimTrainer: Ralf GemmerZugänge: Farid Okhunov (MTV Union Hamborn)Abgänge: Enes Parimli (GSV Moers zg.), Serkan Durak (GSV Moers zg.), Eren Okumus (MSV Moers), Leon Müntjes (Glück-Auf Sterkrade)SV Schwafheim IITrainer: Thorsten SchikofskyZugänge: Fabian Hillebrecht (TV Asberg III), Adrian Pagor (TV Asberg III), Sven van Dyck (VfB Homberg II), Dominik Kischel (TV Asberg)Abgänge: Marcel Torsten Wichmann (ESV Hohenbudberg), Paul Aaron Bockting (Studium im Ausland), Leon Sanocki (Karriereende), Robin Levin (VfB Homberg III)SV Sonsbeck IITrainer: Norbert QuindersZugänge: Noah Hahnke (Borussia Veen), Bastian Nocon (SV Millingen)Abgänge: Arne Füngers (Arminia Kapellen/Hamb)TV AsbergTrainer: Michael HoppeZugänge: Marco Schmitz ()Abgänge: Alen Brajic (TuS Asterlagen), Junior Holzum (TuS Asterlagen), Thomas Wilbers (Karriereende), Petros Siainis (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Konstantinos Siainis (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Alend Said Ali (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Sahlan Elcim (TuS Asterlagen), Justin Gellert (Ziel unbekannt), Michael Hoppe (), Gabriel Graeber (), Lars Drauschke (Unbekannt), Tom Conrad (), Aydin Türkeli (), Serhat Karabulut (MSV Moers), Ogün Sengül (MSV Moers), Michel Müller (), Franck Sylla (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Ben Elias Mockenhaupt (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Aydin Türkeli (ESV Hohenbudberg), Timo Hahn (FC Traar II), Justin Gellert (VfB Homberg II), Gabriel Graeber (VfB Homberg II), Lars Drauschke (VfB Homberg II), Kilian Cüneyt Rabe (TuS Asterlagen), Diego Sanchez (GSV Moers II), Max Marten (VfL Rheinhausen), Dominik Kischel (SV Schwafheim II zg.)VfL RheinhausenTrainer: Kevin HanebeckZugänge: Max Marten (TV Asberg)Abgänge: Alexander Sandau (MSV Moers), Kevin Marcel Kroggel (VfB Homberg II), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (TuS Asterlagen), Julian Daniel Gardocki (TuS Asterlagen), Jannis Müller (FC Traar)

