 2026-05-12T12:35:39.633Z

Spielbericht

Kreisliga A MG-VIE: Red Stars fordern Liedberg im Kellerduell

Der 28. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen beginnt am Samstag mit dem Duell zwischen der SpVg Odenkirchen II und den Sportfreunden Neersbroich.

von Sascha Köppen · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Die Red Stars müssen am Sonntag gewinnen, so wie auch der Gegner TuS Liedberg.
Die Red Stars müssen am Sonntag gewinnen, so wie auch der Gegner TuS Liedberg. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
FC Viersen II
Rheydter SV
Odenkirchen II

Nachdem die Entscheidung bei Aufstieg und Meisterschaft bereits in der Vorwoche zugunsten des Rheydter Spielvereins gefallen ist, fokussiert sich die Spannung in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen logischerweise mehr auf den Kampf gegen den Abstieg. Hier steht ebenfalls durch die Bezirksliga-Abstiege des SV Lürrip, des 1. FC Mönchengladbach und Türkiyemspors fest, dass es mindestens vier Absteiger geben wird. Fünf können es noch werden, sollte der 1. FC Viersen noch in die Relegation müssen und dort verlieren. Ein ganzer Kreis drückt die Daumen, dass er zumindest davon verschont bleibt.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen

>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises MG-VIE

Zwei Teams sind aber durch Rückzüge bereits Absteiger, der SV Lürrip II und der 1. FC Viersen II. Bei den zusätzlichen sportlichen Absteigern sieht es für die Red Stars düster aus, sollte nicht am Sonntag ein Sieg gelingen, im Kellerduell gegen den fünf Punkte davor rangierenden TuS Liedberg. Blau-Weiß-Wickrathhahn könnte einen Schritt machen, benötigt dafür aber einen Sieg beim Polizei SV, der seinerseits inzwischen rechnerisch gerettet ist. Diesen Status könnte auch der SV Schelsen erreichen, sollte es drei Punkte gegen den SC Rheindahlen geben.

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So läuft der 28. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen

Am Samstag treten an:

SpVg Odenkirchen II - Sportfreunde Neersbroich

Sa., 16.05.2026, 19:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
19:30live

Die Spiele am Sonntag:

Polizei SV MG - BW Wickrathhahn

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
15:30

SV Schelsen - SC Rhendahlen

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
15:15

Red Stars - TuS Liedberg

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
15:15

VfB Korschenbroich - Rheydter SV

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:00

Sportfreunde Neuwerk II - DJK Hehn

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
12:30

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln II
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Red Stars Mönchengladbach
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV 1909 Otzenrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Liedberg - SpVg Odenkirchen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

30. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - SC Rheindahlen
So., 07.06.26 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Rheydter SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - TuS Liedberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - DJK Hehn
So., 07.06.26 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SV Schelsen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A MG-VIE

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