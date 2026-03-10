So läuft der Auf- und Abstieg in den Gladbacher Kreisligen Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf- und Abstieg in den Kreisligen in Mönchengladbach-Viersen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Mönchengladbach-Viersen.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." Nur der Meister der Kreisliga A steigt auf Was den Aufstieg in der Kreisliga A anbetrifft, so steht in dieser Spielzeit fest, dass nur der Meister den Sprung in die Bezirksliga schaffen wird. Vom erweiterten Aufstieg würde der Kreis in dieser Spielzeit nicht profitieren. Absteigen müssen in die Kreisliga B hingegen mindestens drei Mannschaften, es können abhängig von der Bezirksliga jedoch auch mehr werden. Denn sollten drei Mannschaften aus der Bezirksliga in den Kreis absteigen, so müssen vier Teams in die Kreisliga B, und sollten es sogar vier werden, würde es am Ende gar fünf A-Ligisten erwischen. Mit dem SV Lürrip steht ein Team als Absteiger bereits fest. Kommt nicht mehr als eine Mannschaft hinzu, würde das allerdings noch kein Unheil für die A-Ligisten bedeuten.

Duch den Rückzug der Lürriper ist es bereits nicht mehr möglich, dass in der Kreisliga B je zwei Mannschaften pro Gruppe aufsteigen, weil das nur ohne Bezirksliga-Absteiger in den Kreis der Fall gewesen wäre. Sollte auch nur ein weiterer Absteiger in der Bezirksliga dazukommen, bleibt es indes nur bei den beiden Meistern, die den Sprung in die Kreisliga A schaffen. Nur bei einem Bezirksliga-Absteiger tritt der Fall ein, dass die beiden Zweiten der Kreisliga B einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga A ermitteln dürften. Bis zu sechs Absteiger aus der Kreisliga B möglich Auch der Abstieg aus der Kreisliga B ist an die Bezirksliga gekoppelt. Auch hier sind die im Bestfall denkbaren zwei Absteiger durch Lürrips Rückzug nicht mehr möglich. Für jeden Absteiger, der noch hinzukommt, muss ein weiteres Team aus der Kreisliga B absteigen. So sind bei vier Bezirksliga-Absteigern bis zu sechs Absteiger aus der Kreisliga B möglich, also drei je Gruppe. Bleibt es demnach bei einem Absteiger in der Bezirksliga, oder werden es drei, so sind Entscheidungsspiele um den Abstieg aus der Kreisliga B erforderlich, um einen entweder dritten oder fünften Absteiger zu ermitteln.