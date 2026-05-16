Kreisliga A MG-VIE: Neersbroich siegt klar mit 6:1 bei Odenkirchen II

Nachdem die Entscheidung bei Aufstieg und Meisterschaft bereits in der Vorwoche zugunsten des Rheydter Spielvereins gefallen ist, fokussiert sich die Spannung in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen logischerweise mehr auf den Kampf gegen den Abstieg. Hier steht ebenfalls durch die Bezirksliga-Abstiege des SV Lürrip, des 1. FC Mönchengladbach und Türkiyemspors fest, dass es mindestens vier Absteiger geben wird. Fünf können es noch werden, sollte der 1. FC Viersen noch in die Relegation müssen und dort verlieren. Ein ganzer Kreis drückt die Daumen, dass er zumindest davon verschont bleibt.
Zwei Teams sind aber durch Rückzüge bereits Absteiger, der SV Lürrip II und der 1. FC Viersen II. Bei den zusätzlichen sportlichen Absteigern sieht es für die Red Stars düster aus, sollte nicht am Sonntag ein Sieg gelingen, im Kellerduell gegen den fünf Punkte davor rangierenden TuS Liedberg. Blau-Weiß-Wickrathhahn könnte einen Schritt machen, benötigt dafür aber einen Sieg beim Polizei SV, der seinerseits inzwischen rechnerisch gerettet ist. Diesen Status könnte auch der SV Schelsen erreichen, sollte es drei Punkte gegen den SC Rheindahlen geben.
SpVg Odenkirchen II – Sportfreunde Neersbroich 1:6
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Luis Virkus, Kevin Yaramis (70. Nicolas Wilms), Devid Yalda (70. Mehmet Sirin Özekinci), Dominik Lichtschlag, Tobias Kamper, Malik Sinanovic, Adam Ghoudane, Zakaria Damlahki, Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski (63. Sinan Satilmis) - Trainer: Markus Anders
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp (72. Marvin El-Awir), Fabian Spancken (77. Oliver Kremers), Christopher Link, Jan Hüsges, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Felix Koch (77. Tim Scheeren), Jonas Hintsches - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Alexandru Purcaru - Zuschauer: 42
Tore: 0:1 Christopher Link (29. Foulelfmeter), 1:1 Dominik Lichtschlag (32.), 1:2 Marco Glogau (38.), 1:3 Christopher Link (51.), 1:4 Felix Klomp (57.), 1:5 Christopher Link (60.), 1:6 Felix Koch (76.)
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln II
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Red Stars Mönchengladbach
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV 1909 Otzenrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Liedberg - SpVg Odenkirchen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
30. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - SC Rheindahlen
So., 07.06.26 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Rheydter SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - TuS Liedberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - DJK Hehn
So., 07.06.26 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SV Schelsen
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