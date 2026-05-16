Kreisliga A MG-VIE: Neersbroich siegt klar mit 6:1 bei Odenkirchen II

Christopher Link hat am Freitag in Odenkirchen dreifach getroffen. – Foto: Marco Glogau

Nachdem die Entscheidung bei Aufstieg und Meisterschaft bereits in der Vorwoche zugunsten des Rheydter Spielvereins gefallen ist, fokussiert sich die Spannung in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen logischerweise mehr auf den Kampf gegen den Abstieg. Hier steht ebenfalls durch die Bezirksliga-Abstiege des SV Lürrip, des 1. FC Mönchengladbach und Türkiyemspors fest, dass es mindestens vier Absteiger geben wird. Fünf können es noch werden, sollte der 1. FC Viersen noch in die Relegation müssen und dort verlieren. Ein ganzer Kreis drückt die Daumen, dass er zumindest davon verschont bleibt.

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Zwei Teams sind aber durch Rückzüge bereits Absteiger, der SV Lürrip II und der 1. FC Viersen II. Bei den zusätzlichen sportlichen Absteigern sieht es für die Red Stars düster aus, sollte nicht am Sonntag ein Sieg gelingen, im Kellerduell gegen den fünf Punkte davor rangierenden TuS Liedberg. Blau-Weiß-Wickrathhahn könnte einen Schritt machen, benötigt dafür aber einen Sieg beim Polizei SV, der seinerseits inzwischen rechnerisch gerettet ist. Diesen Status könnte auch der SV Schelsen erreichen, sollte es drei Punkte gegen den SC Rheindahlen geben.

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So läuft der 28. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV Mönchengladbach

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln II

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Rheindahlen - Red Stars Mönchengladbach

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SV 1909 Otzenrath

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Liedberg - SpVg Odenkirchen II

So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - FC Blau-Weiß Wickrathhahn



30. Spieltag

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr SpVg Odenkirchen II - SC Rheindahlen

So., 07.06.26 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Rheydter SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - TuS Liedberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - DJK Hehn

So., 07.06.26 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SV Schelsen

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