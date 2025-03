Kreisliga A MG: Hehn, Lürrip, Otzenrath und Neersbroich stark in EdW

Bereits am Samstag konnte der SV Lürrip in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen den nächsten Schritt zum Aufstieg in die Bezirksliga machen, als am Samstag im einzigen vorgezogenen Spiel des 19. Spieltags die Reise zum 1. FC Viersen II an den Hohen Busch ging. Allerdings benötigten auch die Gastgeber jeden Punkt im Abstiegskampf. Im Keller hatte auch Rot-Weiß Venn durch den Sieg gegen den Zweiten Türkiyemspor als Schlusslicht neuen Mut geschöpft, konnte das nun im Kellerduell beim Vorletzten SV Otzenrath bestätigen, der im Falle eine Sieges nur noch einen Punkt vor Venn gelegen hätte. Im Kampf der beiden nun punktgleichen Tabellenzweiten hatte es Türkiyemspor daheim mit der DJK Hehn zu tun, während der SC Rheindahlen die Sportfreunde Neuwerk II empfing.

Gleich vier siegreiche Teams des 19. Spieltags brachten je zwei Spieler in die Elf der Woche. Beim SV Otzenrath sind das die beiden Verteidiger Martin Naubert und Hakan Karamermer, bei der DJK Hehn Mittelfeld-Mann Fabian Hentrup und Angreifer Leon Klerx. Wer es sonst noch geschafft hat, könnt ihr Euch in der Elf der Woche anschauen.

So läuft der 19. Spieltag der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen

Am Samstag spielten: 1. FC Viersen unterliegt Spitzenreiter SV Lürrip

Der SV Lürrip hat auch das 19. Saisonspiel ohne Punktverlust überstanden und ist nach dem 3:1-Erfolg beim 1. FC Viersen II weiterhin unbeirrt auf Aufstiegskurs. Setzt das Team von Trainer Dario Cancian dies so fort, könnte es nicht nur eine legendäre Rekordsaison werden, sondern die Aufstiegsfrage auch gegen Ostern bereits entschieden sein. Bereits in der ersten Minute sorgte Michael Bohnen für die Lürriper Führung, das Resultat hatte länger als eine Stunde Bestand. Silvio Cancian baute das Ergebnis in der 70. Minute aus, nur drei Minuten später stellte Mithat Sezgin auf 3:0. Erst danach betrieb Ivan Jajetic für die Viersener ein wenig Ergebniskosmektik. Für die Viersener bleibt es im Abstiegskampf weiter eng. 1. FC Viersen II – SV Lürrip 1:3

1. FC Viersen II: Florian Wittkopf, Lukas Höckels, Rick Voß (71. Timo Weber), Nathan Dibazingila (65. Moritz Neumann), Johovahni Massamba, Laurin Juno Alexis Barry (78. Leart Bytyqi), Ruben Bruß, Kevin Jude Mohanraj, Andrij Gordiyevskyy (52. Philipp Genzen), Cristiano Luis Dos Santos Miguel (50. Isaac Bortsie), Ivan Jajetic - Trainer: Carlos Miguel

SV Lürrip: Tim Bekkers, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Ammar Khalaf, Silvio Cancian, Nikola Kalchev (55. Yilmaz Topcu), Tiago Simoes Correia, Michael Bohnen (87. Kevin Schmitz), Saher Kalaf (76. Sefa Sürmeli), Tobias Busch (70. Aslan Yusuf Ergül), Harith Jargavani (64. Mithat Sezgin) - Trainer: Marc Rüttgers - Trainer: Dario Cancian

Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 37

Tore: 0:1 Michael Bohnen (1.), 0:2 Silvio Cancian (70.), 0:3 Mithat Sezgin (73.), 1:3 Ivan Jajetic (78.) Die Partien am Sonntag: SV Schelsen unterliegt dem ASV Süchteln II 0:2

Ohne Tore lässt sich im Fußball nichts gewinnen - und wenn es dann auf der Gegenseite scheppert, steht man ohne Punkte da. So erging es am Sonntag dem SV Schelsen beim 0:2 gegen den ASV Süchteln II. Matthias Bertges hatte die Gäste bereits in der 16. Minute in Führung gebracht, für die Entscheidung sorgte Torjäger Karsten Robertz dann gut zehn Minuten vor dem Ende. Die Süchtelner stabilisieren durch den Sieg in einer äußerst fairen Partie den fünften Platz, der Kontakt der Schelsener zu den Top-Vier reißt ein wenig ab. SV Schelsen – ASV Einigkeit Süchteln II 0:2

SV Schelsen: Tim Noever (60. Luke Pöhler), Michael Prigge (53. Lucas Jansen), David Ringel, Marius Sentis (80. Marvin Schmidt), Jonas Bihn, Vasilios Anthitsis (75. Luis Enrique Thomas), Sebastian Gerhard Selke (85. David Hennig), Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Gian-Luca Jordans, Oliver Schilaski - Trainer: Christian Niebel

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (69. Lion Lambertz), Noel Ehlen, Fynn Brocker, Nils Hinzmann, Angelo Recker (75. Jeremy Beckers), Alexander Schneider (66. Timo Küsters), Steffen Robertz, Matthias Bertges, Steffen Engelhardt (61. Karsten Robertz) - Trainer: Marvin Hermes

Schiedsrichter: Bastian Doumen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Matthias Bertges (16.), 0:2 Karsten Robertz (79.) Türkiyemspor und DJK Hehn trennen sich 4:4

Türkiyemspor kommt nach der Winterpause noch nicht in Tritt. Dreimal führte der Aufstiegskandidat gegen die DJK Hehn, verspielte diese Führungen aber allesamt und müsste sich am Ende mit einem 4:4 zufrieden geben, das die Mannschaft von Cafer Kapkara und Ufuk Isik den zweiten Tabellenplatz kostet. Bitter bleibt vor allem der Spielverlauf. Nach der Führung von Hehns Leon Klerx drehten Kubilay Erol und Asim Göksu die Partie, noch vor der Pause glich Klerx wieder zum 2:2 aus. Danach brachte Göksu weitere zweimal sein Team in Führung, zum 4:3 in der ersten Minute der Nachspielzeit. Doch selbst davon erholte sich Hehn, glich durch Kapitän Fabian Hentrup (83./90.+3) jeweils wieder aus. Was für ein irres Fußballspiel! Türkiyemspor Mönchengladbach – DJK Hehn 4:4

Türkiyemspor Mönchengladbach: Timur Köroglu, Asim Göksu, Benjamin Hilgers (53. Osama Abdeslami), Samed Kaplan, Mohammed Ali, Batuhan Türkyilmaz (68. Ali Salgin), Akin Uslucan, Kubilay Erol (73. Taylan Özdemir), Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Semih Simsek (68. Jade Liam Oster) - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting, Julian Brockmann, Mustafa Saleh, Fabian Hentrup, Patrik Schumacher (46. Leon Klerx), Yannic Wolf (46. Altan Oktay Akkas), Bremar Kalaf (59. Dominik Santos Marques), Walid Chehaida (80. Calvin Mews), Dennis Can Horn (81. Filipe Lemos Lopes), Leon Klerx - Trainer: Torsten Müller

Schiedsrichter: Dogan Karakas (Mönchengladbach) - Zuschauer: 78

Tore: 0:1 Leon Klerx (14.), 1:1 Kubilay Erol (17.), 2:1 Asim Göksu (29.), 2:2 Leon Klerx (33.), 3:2 Asim Göksu (59.), 3:3 Fabian Hentrup (83.), 4:3 Asim Göksu (90.), 4:4 Fabian Hentrup (90.) SV Otzenrath gewinnt Kellerduell gegen Rot-Weiß Venn

Rot-Weiß Venn hatte die Chance, mit einem Sieg beim SV Otzenrath wieder voll in den Abstiegskampf einzugreifen doch das ging tüchtig in die Hose. Die Otzenrather siegten durch Tore von Martin Otto Naubert und Alexander Jaspers vor der Pause und Jan-Hendrik Schmitz in der Nachspielzeit mit 3:0 und sorgten dafür, dass nun wieder satte sieben Punkte das Schlusslicht vom SVO trennen. Der eigene Rückstand auf das rettende Ufer ist zudem auf zwei Zähler geschrumpft. Die nächsten Wochen versprechen Spannung. SV 1909 Otzenrath – Rot-Weiß Venn 3:0

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Simon Schrey, Martin Naubert (76. Merlin Padberg), Dominik Strauch, Hakan Karamermer (64. Philipp Nirschl), Andre Jakuszeit, Jonas Klann, Laurens Padberg, Tim Reinartz (83. Nils Ceglarek), Jan-Niklas Alexander Jaspers (85. Karl Hamacher), Raul Jimenez Ubeda (46. Jan-Hendrik Schmitz) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

Rot-Weiß Venn: Liam Hermanns, Tobias Fooßen-Jansen, Afshin Afrouz (45. Maurice Pfennings), Castro Boloko (80. Fabio Leonardo Nüchel), Nawid Sadig (45. Engjell Xhemaili), Kai Stange, Marco Stenzel, Jan Musialowski, Bastian Helmgens, Benedikt Fooßen-Jansen (45. Marvin Schmidder), Patrick Reneerkens - Trainer: Mischa Bongarz

Schiedsrichter: Faruk Tuka (Mönchengladbach) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Martin Naubert (21.), 2:0 Jan-Niklas Alexander Jaspers (36.), 3:0 Jan-Hendrik Schmitz (87.) BW Wickrathhahn unterliegt dem Rheydter SV

Durch den 2:1-Erfolg bei Blau-Weiß Wickrathhahn ist der Rheydter SV im Abstiegskampf zwar noch nicht aus dem Gröbsten raus, hat sich aber ein kleines Polster geschaffen und ist erst einmal Achter. Mit einem Doppelschlag in der 23. und 25. Minute brachten Florian Vitia und Fabian Bohlen den "Spö" früh auf Kürz, knapp 20 Minuten vor dem Ende verkürzte Christian Engels lediglich noch auf 1:2. Die "Hahner" bleiben knapp am rettenden Ufer. FC Blau-Weiß Wickrathhahn – Rheydter SV 1:2

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Kai Schwiers, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany (83. Kevin Kürsten), Mark Schummer (46. Kaan Altun), Albion Hajra, Jonas Peltzer, Pasqual König, Luca Schmidt, Tim Sturm, Fabio Meaggia, Oussama Mansour (55. Christian Engels) - Trainer: Levi Schmitz - Trainer: Mark Endemann

Rheydter SV: Stevica Blazeski, Fabian Bohlen, Ilkin Aliyev (80. Alexander Beidniz) (92. Alexander Beidniz), Nils Schleszies, Vitali Kwitko (55. Valon Bajraktari) (66. Valon Bajraktari), Mamadou Barry, Onur Altuntac, Kevin Adrovic, Florian Vitia, Durukan Celik, Melih Karakas (5. Erti Mucolli) (10. Erti Mucolli) - Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Florian Vitia (15.), 0:2 Fabian Bohlen (17.), 1:2 Fabio Meaggia (85.) Polizei SV MG und Victoria Mennrath II spielen 1:1

Das 1:1 hilft weder dem Polizei SV, um sich nennenswert von der Gefahrenzone abzusetzen, noch der Zweiten von Victoria Mennrath, um einen Schritt aus dieser herauszumachen. In der 56. Minuten waren die Mennrather durch Sebastian von Gehlen in Führung gegangen, sechs Minuten vor dem Ende glich Faisal Mirzada für die Polizeiler aus. Die dürfen den Punktgewinn durchaus als einen solchen verstehen, spielten sie doch seit der 30. Minute in Unterzahl. Polizei SV Mönchengladbach – Victoria Mennrath II 1:1

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Kevin Michel, Joel Bernards (83. Florian Langen), Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Hüseyin Bayboga (78. Tahsin Kalaf), Deniz Timur Demiray, Justin Kuhlen (79. Faisal Mirzada), Jason Krüer, Magnus Lambertz (75. Abdulrahman Hanifa) - Trainer: Erhan Kuralay

Victoria Mennrath II: Andre Dietze, Jan Tuma, Philipp Delbos, Timo Eßer, Noa Heinen, Yannik Labinski, Jan Peters (46. Ben Baulig), Yannick Durst, Sebastian von Gehlen, Tom Peters, Simon Durst - Trainer: Sascha Schiffer

Schiedsrichter: Marcell Kuschel - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Sebastian von Gehlen (55.), 1:1 Faisal Mirzada (84.)

Rot: Kevin Michel (30./Polizei SV Mönchengladbach/Nachtreten) SC Rheindahlen rückt nach 2:1 gegen Neuwerk II auf Rang zwei

So richtig wollte sich der SC Rheindahlen mit seinem Trainer Michael von Amelen in den Aufstiegskampf der Kreisliga A gar nicht reinquatschen lassen, als neuer Tabellenzweiter wird sich das nach dem 2:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Neuwerk II wohl kaum noch vermeiden lassen. Dabei waren die Neuwerker durch Lucas Lingen nach 41 Minuten in Führung gegangen, doch Tim Kiak glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel war es dann Nils Rupietta, der in der 83. Minute die Rheindahlener zum Sieg schoss. SC Rheindahlen – Sportfreunde Neuwerk II 2:1

SC Rheindahlen: Koray Yilmaz, Hasan Er (70. Mesut Özegen), Alan Lipemba M'Bulayi, Ousmane Thiao, Emre Türkmen, Tim Kiak (70. Nadir El-Harrak Bachiri), Marius Esser (70. Nils Rupietta), Murat Tam (17. Salih Keskin), Manuel Gottuso (85. Ricardo Bihn), Lucas Scelza, Enrico Zentsch - Trainer: Michael von Amelen

Sportfreunde Neuwerk II: Johannes Aldenhoff, Patrick Kevin Scheulen, Fabian Fircho, Moritz Schiele (60. Janik Richter), Christopher Hermes, Christian Schiffers, Robin Beckers (60. Christian van Vlodrop), Florian Haupts, Tim Güth (70. Philipp Sasse), Lucas Lingen, Noah Boecker - Trainer: Holger Rütten

Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 25

Tore: 0:1 Lucas Lingen (41.), 1:1 Tim Kiak (44. Foulelfmeter), 2:1 Nils Rupietta (83.) Sportfreunde Neersbroich siegen 5:1 gegen SpVg Odenkirchen II

Auch die Sportfreunde Neersbroich rücken zwei Zähler näher an den zweiten Tabellenplatz heran, nach dem 5:1-Kantersieg gegen die SpVg Odenkirchen II. Dabei unterliefen den Gästen gleich zwei Eigentore, wodurch es nach der Führung durch Nicolas Puhe nach 55 Minuten schon 3:0 stand. Andrej Ferderer verkürzte danach zwar, doch Robin Jungbluth und Christopher Link machten danach den klaren Neersbroicher Sieg perfekt. Sportfreunde Neersbroich – SpVg Odenkirchen II 5:1

Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Tim Scheeren, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Alexander Lodes, Mathis Beyer (76. Julian Heymanns), Nicolas Puhe, Christopher Link (87. Jan Pascal Kucklinski), Heiko Bodewein (87. Cord Huppertz), Marco Glogau (55. Nico Krätschmer), Nikolas Bergs - Trainer: Oliver Glogau

SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Ayman Kaibouss, Felix Zimmermann, Dominik Zander (73. Mehmet Sirin Özekinci), Patrick Beckers, Sinan-Arda Cetin (67. Yannik Topüth), Devid Yalda (55. Kelvin Tibu Sarfo), Dominik Lichtschlag (38. Kevin Yaramis), Thomas Fialkowski (73. Daniel Halm), Lutz Soggeberg, Andrej Ferderer - Trainer: Markus Anders

Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nicolas Puhe (26.), 2:0 Patrick Beckers (31. Eigentor), 3:0 Ayman Kaibouss (54. Eigentor), 3:1 Andrej Ferderer (59.), 4:1 Robin Jungbluth (63.), 5:1 Christopher Link (76.)

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

Sa., 22.03.25 16:30 Uhr 1. FC Viersen II - Türkiyemspor Mönchengladbach

Sa., 22.03.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen II - SV Schelsen

So., 23.03.25 13:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk II - Sportfreunde Neersbroich

So., 23.03.25 15:00 Uhr SC Rheindahlen - Polizei SV Mönchengladbach

So., 23.03.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln II - SV Lürrip

So., 23.03.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Venn - FC Blau-Weiß Wickrathhahn

So., 23.03.25 15:00 Uhr DJK Hehn - SV 1909 Otzenrath

So., 23.03.25 16:00 Uhr Rheydter SV - Victoria Mennrath II



21. Spieltag

Sa., 29.03.25 18:30 Uhr SV Lürrip - SpVg Odenkirchen II

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - 1. FC Viersen II

So., 30.03.25 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - DJK Hehn

So., 30.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SC Rheindahlen

So., 30.03.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - ASV Einigkeit Süchteln II

So., 30.03.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Sportfreunde Neuwerk II

So., 30.03.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath II - Rot-Weiß Venn

So., 30.03.25 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Rheydter SV

_______________

