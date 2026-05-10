Kreisliga A live: Angriff auf Aldekerk - so läuft der Sonntag!

FCA mit guter Chance. – Foto: Susanne Schmidt

Der FC Aldekerk nutzt den Freitagabend und springt vorerst an die Spitze Dahinter bleibt das Titelrennen eng, denn Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn können am Sonntag wieder vorbeiziehen. Auch der SV Sevelen jubelt.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Der FC Aldekerk hat im Aufstiegskampf vorgelegt und sich zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze geschoben. Bereits früh brachte Fabian Maximilian Münz die Gäste per Foulelfmeter in Führung (14.), wodurch Aldekerk die Kontrolle über das Spiel übernahm. Pfalzdorf hielt die Partie lange offen und ließ zunächst keinen weiteren Gegentreffer zu, ehe Jimmy Altgen in der 73. Minute das wichtige 2:0 erzielte. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Alessandro Vaccaro-Notte endgültig alles klar (90.+1).

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich Aldekerk auf 63 Punkte und zieht zunächst an Viktoria Winnekendonk sowie Siegfried Materborn vorbei. Die Konkurrenz hat allerdings noch die Möglichkeit, am Sonntag nachzuziehen. Pfalzdorf II bleibt trotz der Niederlage oberhalb der unteren Plätze, verpasst es jedoch, sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen.

Der SV Sevelen bleibt im oberen Tabellenbereich stabil und setzte sich bei BV Sturm Wissel knapp durch. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Philipp Langer in Führung (45.), ehe Timo Boy den Vorsprung unmittelbar nach dem Seitenwechsel ausbaute (51.). Wissel fand anschließend besser in die Partie zurück und verkürzte durch einen Foulelfmeter von Lucas Heißing (60.). In der Schlussphase blieb das Spiel offen, allerdings verteidigte Sevelen die knappe Führung bis zum Abpfiff. Durch den Auswärtssieg baut Sevelen sein Polster auf die Verfolger im Mittelfeld weiter aus und behauptet Rang fünf. Wissel bleibt dagegen tief im unteren Tabellenbereich und verpasst einen wichtigen Schritt im Kampf um den Anschluss.

Spieltext TSV WaWa - Nütterden

Heute, 15:00 Uhr SV Walbeck SV Walbeck Siegfried Materborn Materborn 15:00 live PUSH

Spieltext SV Walbeck - Materborn

Heute, 15:30 Uhr SV Veert SV Veert Viktoria Winnekendonk SV WiDo 15:30 live PUSH

Spieltext SV Veert - SV WiDo

Spieltext Uedemer SV - 1. FC Kleve II

Spieltext SV Issum - SGE B.-Hau II

Spieltext TSV Nieukerk - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Di., 12.05.26 20:00 Uhr SV Walbeck - TSV Wachtendonk-Wankum

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Uedemer SV

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Nütterden

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Nieukerk

So., 17.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - BV Sturm Wissel

So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Issum

So., 17.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Veert



29. Spieltag

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck

So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II

So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk

So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II

So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV

So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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