Kreisliga A live: alle Spiele am Sonntag - Ticker & Ergebnisse

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Germania Grefrath muss nach seiner Pleite gegen den VfR Büttgen gegen FSV Vatan Neuss zurück in die Spur finden. Büttgen gastiert zum Topspiel beim BV Wevelinghoven. Wie der 21. Spieltag läuft, erfahrt ihr hier!
22. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - BV Wevelinghoven
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Straberg
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Reuschenberg
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Glehn
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Germania Grefrath 1926
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Grevenbroich
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Novesia Neuss
23. Spieltag
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen
So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC SF Delhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - Sportfreunde Vorst
So., 12.04.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - VfR Büttgen
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
So., 12.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FSV Vatan Neuss
