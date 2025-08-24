Kreisliga A Kleve-Geldern: So liefen die Spiele am Sonntag!

Am 2. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern hat sich der FC Aldekerk am Freitag die Tabellenführung geschnappt.
FC Aldekerk – SGE Bedburg-Hau II 3:0
FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Niklas Petkens (77. Philip Vogel), Paul Pütz, Lennart Nagel, Kevin Rombs (67. Alessandro Vaccaro- Notte), Stefan Herrschaft, Josef Franke, Matthias Diepers (67. Nick Hertelt), Jimmy Altgen (61. Fabian Ampütz), Fabian Maximilian Münz, Paul Joel Schramm (71. Robin Ciupka) - Trainer: Marc Kersjes
SGE Bedburg-Hau II: Simon Maximilian Lasee, Leon van Bentum (46. Tim Ingenhaag), Martin Lindau, Domenic Drews (65. Moritz Stockfleit), Theo Gerard, Ansgar Nießen, Justus van Haaren, Martin Rydzek (87. Kai-Fabian Kersjes), Carsten Vehreschild (71. Arne Michael Schmatz), Pascal Puff, Maurice van de Sandt (46. Dennis Schouten) - Trainer: Patrick Linden
Schiedsrichter: Ralf Vogels (Weeze) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Paul Pütz (39. Foulelfmeter), 2:0 Jimmy Altgen (61.), 3:0 Paul Joel Schramm (68.)
3. Spieltag
Di., 26.08.25 20:00 Uhr SV Veert - BV Sturm Wissel
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Sevelen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - FC Aldekerk
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Grün-Weiß Vernum
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Nieukerk
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk
So., 31.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum
So., 31.08.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Alemannia Pfalzdorf II
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Viktoria Winnekendonk
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - 1. FC Kleve II
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Uedemer SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Veert
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Walbeck
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Issum - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SGE Bedburg-Hau II
