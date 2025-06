Alle Zugänge und Abgänge der Kreisliga A Kleve-Geldern 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Kleve-Geldern - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 26. Juni 2025.

1. FC Kleve II

Trainer: Christian Klunder

Zugänge: Fynn Classen (VfB Rheingold Emmerich), Jason Olschewski (RSV Praest), Raven Olschewski (RSV Praest), Erik Zillig (TuS Kranenburg), Milan Yilmaz Taylan (VfB Rheingold Emmerich), Aly Oumar Cherif (SV Hönnepel-Niedermörmter), Kajan Mahendran (Nordwacht Keeken), Simon Berressen (Nordwacht Keeken), Daniel Graffmann (Uedemer SV), Jude Thaddeus Fosi Zoum (SG Mehr/Niel / Wyler), Marek van Teffelen (SV Griethausen), Dominik Ljubicic (SGE Bedburg-Hau III), Bahri Kera (SV Rindern II), Ismael Sanogo (1. FC Kleve), Oliver Tillmanns (1. FC Kleve), Leon Doll (1. FC Kleve), Banstan A. S. Almohammed (SV Asperden), Piotr Andrzej Lewandowski (BV DJK Kellen II), Iljan Güden (BV DJK Kellen), Christian Klunder (SGE Bedburg-Hau III), Patrick van Hest (SG Kessel / Ho-Ha), Michael Loefs (SGE Bedburg-Hau III), Justin Spier ()

Abgänge: Thomas Karcz (SV Schottheide-Frasselt), Fabian van Beusekom (SV Schottheide-Frasselt), Oliver Burke (SV Schottheide-Frasselt)



Alemannia Pfalzdorf II

Trainer: Raphael Erps, Christian Offermanns

Zugänge: Christian Offermanns (SV Nütterden)

Abgänge: keine



BV Sturm Wissel

Trainer: Stefan Stang

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Aldekerk

Trainer: Marc Kersjes

Zugänge: Maximilian Pakulat (JSG Aldekerk/Nieukerk), Daniel Petkens (JSG Aldekerk/Nieukerk), Robin Ciupka (JSG Aldekerk/Nieukerk)

Abgänge: Ali Irgat (SV Straelen), Jakob Franke (Karriereende), Kevin Mertens (Pausiert)



Grün-Weiß Vernum

Trainer: Sascha Heigl

Zugänge: Adrian Peters (Grün-Weiß Vernum II), Max Scholler (Arminia Kapellen/Hamb)

Abgänge: Tobias Schmitz (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Martin Dönnebrink (Grün-Weiß Vernum III), Stefan Himmels (Grün-Weiß Vernum III), Tobias Thomas (Grün-Weiß Vernum III), Marian-Luca Schmidt (SV Sevelen), Simon Eckl (TSV Wachtendonk-Wankum)



SGE Bedburg-Hau II

Trainer: Patrick Linden

Zugänge: Domenic Drews (Nordwacht Keeken), Eric Voskamp (SV Nütterden), Moritz Stockfleit (SSV Louisendorf), Arne Michael Schmatz (SV Rindern II), Martin Rydzek (SGE Bedburg-Hau III)

Abgänge: Niclas Gorißen (Karriereende), Christoph Gorißen (SGE Bedburg-Hau), Luis Schumacher (SV Bedburg-Hau Herren (3.) 25/26), Adriano Pannwitz (SV Bedburg-Hau Herren (3.) 25/26), Lars Nakotte (Karriereende)



Siegfried Materborn

Trainer: Sebastian Eul

Zugänge: Justus Horstmann (Sportfreunde 97/30 Lowick), Falko Hammer (Viktoria Goch), Jan Carlos Ruiz Quiterio (SV Hönnepel-Niedermörmter), Luca Erkens (1. FC Kleve), Hannes Michajlezko (1. FC Kleve), Nils Rütjes (RSV Praest)

Abgänge: Marius Dauben (SV Schottheide-Frasselt), Jannis Heilen (Nordwacht Keeken), Julian Peters (SV Schottheide-Frasselt)



SV Issum

Trainer: Thorsten Fronhoffs

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Nütterden

Trainer: Joachim Böhmer, Dirk Arns

Zugänge: Markus Hierling (DJK Twisteden), Martin Thyssen (Reaktiviert ), Marcel Reintjes (SV Rindern)

Abgänge: Christian Offermanns (Alemannia Pfalzdorf II), Marc-Kevin Zinn (Unbekannt ), Sven Jaroniak (SSV Reichswalde), Eric Voskamp (SGE Bedburg-Hau II), Michael Umbach (Karriereende ), Youri Been (TuS Kranenburg)



SV Sevelen

Trainer: Fabian-Andreas Maas

Zugänge: Julian Leurs (JSG Sevelen/Issum), Timo Boy (JSG Sevelen/Issum), Marian-Luca Schmidt (Grün-Weiß Vernum), Tim Michels (JSG Sevelen/Issum)

Abgänge: Andre Leenen (Karriereende), Jonas Tersteegen (Karriereende), Michael Sibben (Karriereende), Martin Sibben (Karriereende), Simon Kuba Bledzki (Karriereende), Tim Dyckmanns (hört auf)



SV Veert

Trainer: Arlind Gashi

Zugänge: Andre van Well (TSV Wachtendonk-Wankum), Serkan Külcür (Arminia Kapellen/Hamb), Niklas Hoffmann (TSV Wachtendonk-Wankum), Christian Jürgens (Kevelaerer SV), Louis Genego (TSV Weeze), Holger Jansen (SV Straelen), Mikel Moorhead (TSV Weeze), Oliver Kurzacz (TSV Weeze II), Leon Heyn (Union Wetten), Skerdilaid Haxhimusa (TSV Nieukerk)

Abgänge: Nico van Bergen (SV Straelen), Felix Murmann (SV Veert II), Nils van Treeck (Karriereende), Justus Bünnings (Pausiert), Andre Honnen (SV Veert II), Philipp-Ousman Jatta (Umzug), Alexandru Chivu (Rot-Weiß Geldern)



SV Walbeck

Trainer: Carlos Hurtado Martinez

Zugänge: Carlos Hurtado Martinez (TSV Wachtendonk-Wankum), Alexander Skeip (Reaktiviert), Aaron Wilmsen (SV Walbeck II)

Abgänge: Markus van Leuven (Karriereende ), Edin Pepic (Sancaktar) (Pause), Andre Engels (Karriereende), Daniel Mertens (neuer Co-Trainer), Erik Beerden (SV Walbeck II), Luis Essen (SV Walbeck II), Leon Hinzert (SV Walbeck II), Dirk Hegmans (Karriereende), Leon Wilmsen (SV Walbeck II), Jan Vallen (SV Walbeck II)



TSV Nieukerk

Trainer: Lars Allofs

Zugänge: Lars Diepers (), Ibrahim Sarshar (), Lias Neubauer (), Jan Kohlstedt (), Tyrique McGowan ()

Abgänge: Henning Schwarz (Karriereende), Theodor Peschers (Karriereende), Skerdilaid Haxhimusa (Karriereende), Leon Holtmanns (Karriereende :-(), Skerdilaid Haxhimusa (SV Veert)



TSV Wachtendonk-Wankum

Trainer: Sebastian Tissen

Zugänge: Simon Eckl (Grün-Weiß Vernum)

Abgänge: Carlos Hurtado Martinez (SV Walbeck), Andre van Well (SV Veert), Niklas Hoffmann (SV Veert), Patrick Baumgart (Karriereende), Julius Pasch (Karriereende), Stephan Schwebel (Thomasstadt Kempen III)



Uedemer SV

Trainer: Peter Janßen

Zugänge: Leon Schuler (SV Vynen-Marienbaum), Henry Willems (Viktoria Goch)

Abgänge: Daniel Graffmann (1. FC Kleve II), Marius Emmers (VfR Warbeyen), Attila-Joan Balint (Unbekannt), Thomas Panke (Unbekannt), Leon Knak (Viktoria Goch II), Henry van den Heuvel (Uedemer SV II), Benjamin Alic (TuS Xanten), Thomas Panke (Rheinwacht Erfgen), Attila-Joan Balint (SV Bedburg-Hau)



Viktoria Winnekendonk

Trainer: Sven Kleuskens, Johannes Rankers

Zugänge: Michael Janßen (SV Straelen), Oliver Berns (Viktoria Winnekendonk II), Giuliano Diebels (Viktoria Winnekendonk II), Janis Luyven (Viktoria Winnekendonk II), Maxime Sakowski (Viktoria Winnekendonk II), Manfred Stammen (Viktoria Winnekendonk II), Felix Gastens (Kevelaerer SV II)

Abgänge: Tobias Alfredo (Union Kervenheim), Sami Souissi (Union Kervenheim), Dennis Belzek (Sportfreunde Broekhuysen), Philipp Joseph Brock (Sportfreunde Broekhuysen), Fabian Rasch (DJK Twisteden), Igor Puschenkow (Viktoria Goch II), Edon Kryeziu (Viktoria Winnekendonk III)