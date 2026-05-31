Kreisliga A Kleve-Geldern live: Spannung oben wie unten - die Ticker

Spieltag 33 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der SV Veert hat sein großes Ziel erreicht: Durch den 1:0-Heimsieg gegen den SV Walbeck steht der Klassenerhalt fest. Den entscheidenden Treffer erzielte Mattis van Meegen kurz vor der Pause.
Der SV Veert hat den Klassenerhalt gesichert. Im Heimspiel gegen den SV Walbeck genügte der Mannschaft von Timo Pastoors ein knapper 1:0-Erfolg, um die letzten rechnerischen Zweifel am Ligaverbleib zu beseitigen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mattis van Meegen in der 40. Minute, als er die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung brachte.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie vom Ergebnis her offen, weil Walbeck mit einem Treffer wieder im Spiel gewesen wäre. Veert brachte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und durfte nach dem Abpfiff den Klassenerhalt feiern. Für den Aufsteiger ist der Sieg deshalb mehr als nur ein weiterer Dreier: Er steht für den gesicherten Verbleib in der Liga, während Walbeck im Tabellenmittelfeld bleibt.
29. Spieltag
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck
So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II
So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk
So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum
30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II
So., 07.06.26 14:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden
So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert
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