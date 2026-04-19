Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der 19. April - Ticker

Spieltag 24 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Spitzenreiter Siegfried Materborn bleibt auch beim 1. FC Kleve II stabil und verteidigt die Führung, während der FC Aldekerk nachzieht. Im Tabellenkeller verpasst der SV Nütterden einen wichtigen Sieg.
Der Tabellenführer Siegfried Materborn setzte sich beim 1. FC Kleve II mit 2:0 durch und behauptet damit die Spitzenposition. Dennis Thyssen brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung. Zehn Minuten später musste Kleve einen Rückschlag hinnehmen, als Oliver Tillmanns nach einer Notbremse die Rote Karte sah (32.). In Unterzahl blieb der Gastgeber bis zur Pause im Spiel, ehe Julian Tenhaft in der 72. Minute auf 2:0 erhöhte und die Partie entschied. In der Schlussphase sah zudem Materborns Trainer Sebastian Eul die Rote Karte (90.). Mit nun 61 Punkten hält Materborn den Vorsprung an der Spitze, während Kleve II im gesicherten Mittelfeld verbleibt.
Im unteren Tabellendrittel trennten sich SV Nütterden und BV Sturm Wissel 2:2, wodurch beide Teams nur begrenzt profitieren. Robin Deckers brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, ehe Florian Hellmuth im zweiten Durchgang ausglich (62.). Alexander Böhmer drehte die Partie zugunsten der Gastgeber (79.), doch nur drei Minuten später stellte Aaron Kreiß den Endstand her (82.). Nütterden kommt damit auf 20 Punkte und bleibt im Tabellenkeller, während Wissel leicht Abstand hält.
Der FC Aldekerk erledigte seine Pflichtaufgabe gegen den SV Issum und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Kevin Rombs traf früh zur Führung (3.), die Oliver Martens nach der Pause ausbaute (61.). Fabian Maximilian Münz sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Kurz darauf hatte Rombs per Foulelfmeter die Chance auf einen weiteren Treffer, scheiterte jedoch am Torwart (83.). Aldekerk verbessert sich auf 54 Punkte und hält den Druck auf Materborn hoch, während Issum im Tabellenkeller verbleibt.
25. Spieltag
Di., 21.04.26 20:15 Uhr Siegfried Materborn - Viktoria Winnekendonk
So., 26.04.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - FC Aldekerk
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Nütterden
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - 1. FC Kleve II
So., 26.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Sevelen
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Veert - SGE Bedburg-Hau II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Issum - Grün-Weiß Vernum
26. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - SV Veert
Do., 30.04.26 20:15 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Walbeck
Sa., 02.05.26 17:00 Uhr SV Nütterden - Alemannia Pfalzdorf II
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk
So., 03.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 03.05.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - BV Sturm Wissel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Issum
So., 03.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Uedemer SV
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