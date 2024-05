Kreisliga A Kempen-Krefeld: Zwei Aufsteiger und nur vier Absteiger

Der CSV Marathon Krefeld kann schon am Donnerstagabend in die Bezirksliga aufsteigen, dabei hat der Tabellenführer der Kreisliga A Kempen-Krefeld nur zwei Punkte mehr als der SC St. Tönis II. Doch schon jetzt ist fix: Krefeld profitiert vom vermehrten Aufstieg, deshalb wird wohl auch St. Tönis II aufsteigen. Aus diesem Grund dürfen sich auch die Kellerkinder freuen, denn es werden maximal vier Teams absteigen. FuPa erklärt die Hintergründe.

Die Ausgangslage: Wenn es um Aufstieg und Abstieg geht, ist entscheidend, wie viele Vereine vom Niederrhein aus der Regionalliga West absteigen. Wahrscheinlich wird es nur die SSVg Velbert, doch selbst im Falle eines Abstiegs von Borussia Mönchengladbach II darf sich der Fußballkreis Kempen-Krefeld über den sogenannten vermehrten Aufstieg freuen. Das liegt daran, dass aus der Landesliga Niederrhein definitiv eine Mannschaft weniger absteigen wird, weil der SV Straelen als Oberliga-Rückzieher auf die Landesliga und auch Bezirksliga verzichtet (Bestätigung in der AM vom 12. April). Dadurch werden in der Landesliga und in der Bezirksliga jeweils ein Platz frei.

Das hat zur Folge: Egal, ob zwei Regionalligisten absteigen oder kein Oberligist in die Regionalliga aufsteigt - der Fußballkreis Kempen-Krefeld profitiert vom vermehrten Aufstieg als erster von drei Kreisen in dieser Saison - nachzulesen an dieser Stelle . Den Zahlenspiegel des FVN gibt es hier:

CSV kann am Donnerstag aufsteigen

Der Aufstiegskampf in die Bezirksliga: Am Donnerstag steht mit dem Duell zwischen dem SC Union Nettetal II und Borussia Oedt das letzte Match der Englischen Woche an. Nettetal ist Dritter und hat zwölf Punkte weniger als St. Tönis II und 14 Punkte weniger als der CSV Marathon.

Bei einem Remis oder einer Niederlage von Nettetal II kann Marathon maximal noch Zweiter werden und deshalb am Donnerstag von der Couch aus aufsteigen. Da nach Donnerstag nur noch vier Spieltage anstehen, könnte St. Tönis II am Wochenende folgen. Bei einem Nettetaler Erfolg können beide Klubs am Wochenende den Aufstieg realisieren.

Tabellenplatz 14 = Nichtabstiegsplatz

Die Auswirkungen auf den Abstiegskampf: Maximal drei Mannschaften steigen aus der Bezirksliga in die Kreisliga A ab. Der Abstieg des SC Schiefbahn ist besiegelt, der Hülser SV und der SV Vorst stehen mit dem Rücken zur Wand. Da aber Türkiyemspor Mönchengladbach schon sicher abgestiegen ist, werden es eben keine vier Absteiger aus Kempen-Krefeld.

Das hat zur Folge: Laut Auf- und Abstiegsplan des Fußballkreises Kempen-Krefeld steigen bei drei Bezirksliga-Absteigern insgesamt fünf A-Ligisten ab. Allerdings gibt es eine Ausnahme, die der Kreis in seinem Regelwerk erklärt: "Laut Auf- und Abstiegsregelung der oberen Ligen ist ein zusätzlicher Aufsteiger in die Bezirksliga möglich. Hierbei würde sich bei allen Fallbeispielen die Zahl der Aufsteiger jeweils um 1 erhöhen und die Zahl der Absteiger verringert sich jeweils um 1."

Somit verringert sich die Zahl der Absteiger auf vier Mannschaften, die in die Kreisliga B absteigen müssen, weil zwei Teams in die Bezirksliga hochgehen. Deshalb ist der Tabellenplatz 14 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld ein Nichtabstiegsplatz. Die Plätze 15, 16, 17 und 18 sind Abstiegsplätze, wobei die TSF Bracht als Rückzieher schon als Absteiger feststeht.