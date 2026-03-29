Kreisliga A Kempen-Krefeld live: So läuft der Sonntag!

Der 25. Spieltag in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der SSV Strümp rückt durch Tore von Giray Köprülü, Mesut Yanik und Florin Mahmutaj an den SC Waldniel heran. Zudem führt Jendrik Schwanitz den TSV Kaldenkirchen zum Sieg gegen FC Hellas Krefeld.
Der TSV Kaldenkirchen gewann gegen den FC Hellas Krefeld mit 2:1 und festigte mit nun 40 Punkten den Platz im oberen Tabellenfeld. Jendrik Schwanitz brachte die Gastgeber früh in Führung und bestätigte seine gute Form (20.), ehe Nils Heines nach der Pause erhöhte (55.). In der Schlussphase verkürzte Nahim Teniani Chamoro (83.), wodurch Hellas noch einmal herankam, doch Kaldenkirchen brachte den Vorsprung über die verbleibende Spielzeit. Der Abstand auf Rang zwei beträgt erstmal nur sechs Punkte.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Waldniel
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Niederkrüchten
Do., 02.04.26 18:30 Uhr VfB Uerdingen - Anadolu Türkspor Krefeld
Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuS Gellep - VfR Krefeld-Fischeln II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Rhenania Hinsbeck
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Schiefbahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Meerbusch III
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfB Uerdingen
So., 12.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Kaldenkirchen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuS Gellep
So., 12.04.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Hülser SV
So., 12.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - FC Hellas Krefeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Waldniel - DJK VfL Willich
So., 12.04.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuRa Brüggen II
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