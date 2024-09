Kreisliga A Heinsberg: Kuckum behält die weiße Weste

Der SV Niersquelle Kuckum hält sich in der Kreisliga A Heinsberg weiterhin schadlos. Im dritten Spiel der Saison gab es mit 4:1 gegen Germania Rurich den dritten Sieg für die Mannschaft vom Trainer-Duo Christoph Scheufen und Christian Schmitz.

Gegen den Aufsteiger kamen die Kuckumer schnell zur Führung, nachdem Patrick Knorn auf Zuspiel von Luca Faenger bereits in der 5. Minute das 1:0 erzielte. Bei diesem Zwischenstand blieb es relativ lange, doch noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhten die Niers-Kicker durch Benedict Krüger, der mit dem Kopf getroffen hatte, auf 2:0 (43.). Einige Minuten vorher hatte allerdings Rurichs René Lambertz den Ausgleich auf dem Fuß.

Für die Vorentscheidung sorgte nach 62 Minuten dann wiederum Benedict Krüger, der einen Strafstoß zum 3:0 verwandelte. Trotzdem wurde es nach Anschlusstreffer der Germania zum 1:3 in der 73. Minute durch Thomas Lambertz nochmals aufregend, weil Lambertz in der 82. Minute fast erneut traf, dieses Mal aber an Schlussmann Yannik Gillessen scheiterte. Statt dem Treffer zum 2:3 fiel dann das 4:1 für Kuckum durch Jonas Kuchem (86.).

Brachelen gibt erste Punkte ab

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt ließ Aufsteiger SV Brachelen beim 2:2 gegen Dynamo Erkelenz erstmals Punkte liegen. Die erste größere Möglichkeit der Partie hatte Ron van Kessel für Brachelen, doch sein Schuss ging knapp am Gehäuse vorbei, während auf der anderen Seite Emre Karaman an Brachelens Keeper Max Leuner scheiterte. Für die Führung der Gastgeber sorgte schließlich Spielertrainer Danny Fäuster, der einen Strafstoß verwandelte (52.). Doch nur vier Minuten glich Dynamo aus. Es dauerte abermals nicht lange, da gingen die Gastgeber wieder in Führung, dieses Mal durch einen Treffer von Noah Frings (62.). Der Aufsteiger steuerte bereits seinem dritten Saisonsieg entgegen, da machten die Gäste aus Erkelenz durch Artur Matern doch noch den Ausgleich (77.).

Über den zweiten Saisonsieg freut man sich bei der SG Union Würm-Lindern, die einen 2:0-Erfolg über den Oberbrucher BC verbuchte. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Ermir Jashari kurz nach Wiederanpfiff zum 1:0 (47.). Den 2:0-Endstand stellte schließlich David Barlo in der 58. Minute her.

Ernüchternd ist die bisherige Bilanz von Germania Kückhoven. Auch nach dem dritten Spieltag steht man ohne Punkt da, nachdem die Partie gegen den TuS Rheinland Dremmen mit 0:5 verloren ging. In der 18. Minute brachte Roberto Marchese die Gäste aus Heinsberg in Führung. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zur Pause, auch weil Frederic Nowos einen Strafstoß für Dremmen verschossen hatte (26.). In Abschnitt zwei wurde das Spiel dann zu einer klaren Angelegenheit für die Dremmener. Nachdem Frederic Nowos zum 2:0 getroffen hatte (57.), erhöhte Ange Benny Kossi nach 73 Minuten auf 3:0. Doch damit nicht genug, Tarek Galal traf aus der Distanz zum 4:0, während Yannick Plum den Schlusspunkt zum 5:0 setzte (89.).

Mit einem 2:1-Erfolg kehrt der SV Roland Millich vom Auswärtsspiel beim SV Breberen zurück. Nach der ersten Halbzeit führte Breberen nicht unverdient mit 1:0, doch das Blatt sollte sich noch wenden. Zunächst markierte Jan Schaper in der 48. Minute den Ausgleich, und plötzlich war Millich wieder im Spiel. Der Gast agierte nun überlegen, und ging durch Nassir Laziz mit 2:1 in Front. Dabei sollte es danach bleiben, getrübt war die Millicher Freude lediglich von der Ampelkarte, die Torschütze Laziz kurz vor Schluss gesehen hatte.