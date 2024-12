Kreisliga A GV-Neuss: Rosellen festigt Platz zwei, so geht es weiter

Am Freitagabend begann der 16. und somit vorletzte Spieltag des Jahres in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. Der SV Glehn, der die Hinrunde als Vierter abgeschlossen hat, empfing dann gleich zum Topspiel den Zweiten SV Rosellen, an dem er mit einem Sieg vorbeiziehen konnte. Der VfR Büttgen hatte parallel den FC Straberg zu Gast. Am Sonntag greift dann der souveräne Spitzenreiter VdS Nievenheim ins Geschehen ein, die Reise geht zum FC Delhoven, der am Dienstag im Pokal der Holzheimer SG unterlegen war. Die Sportfreunde Vorst reisen als Dritter zu Germania Grefrath. Zu einem Kellerduell kommt es zwischen der SG Rommerskirchen-Gilbach und dem SC Grimlinghausen.

So läuft der 16. Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Rosellen mit klarem Topspielsieg beim SV Glehn

Der SV Rosellen hat im Topspiel am Freitagabend den SV Glehn geradezu überrollt und dank des 4:0-Erfolges den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Zwischen der 19. und 31. Minute stellten die Rosellener dabei schon durch Eser Pekin, Pascal Wego und Gabriel August auf 3:0, der letzten Treffer steuerte Mert Sarimese knapp zehn Minuten vor dem Ende bei. Die Glehner, die am SVR hätten vorbeiziehen können, haben nun auf den Zweiten erst einmal fünf Zähler Rückstand. SV Glehn – SV Rosellen 0:4

SV Glehn: Fynn Thomassen, Simon Jansen, Mirco Tenten (88. Jonas Jurczyk), Tobias Jakob Erkes (46. Kevin Geringer) (66. Benedikt Dressler), Sven Couto Canelhas, Thomas Kallen, Marvin Demasi, Marius Meffert, Timo Arvanitidis (88. Lucas Püllen), Yurii Komiahin, Jonah Flinn Kluth (66. Tobias Böhme) - Trainer: Björn Feldberg

SV Rosellen: Jonas König, Daniel Urban (75. Pascal Königs), Eduard Hildenberg, Janik Becker, Simon Petri, Pascal Wego (71. Jost Borgmeier), Justin Kuska (66. Jonas von Seckendorff), Eser Pekin, Sven Lennart Nitsch, Gabriel August (69. David Zirwes), Mert Sarimese (83. Julian Schnock) - Trainer: Christian Höller - Trainer: Daniel Köthe - Trainer: Ronny Frohs

Schiedsrichter: Dominik Gußdorf (Neuss) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Eser Pekin (19.), 0:2 Pascal Wego (31.), 0:3 Gabriel August (33.), 0:4 Mert Sarimese (81.) Büttgen und Straberg trennen sich 2:2

Keinen Sieger gab es am Freitag beim Vergleich des VfR Büttgen mit dem FC Straberg, was für die Gäste sicherlich die bessere Nachricht ist. Allerdings führte der FC Straberg durch Niklas Lammert (7.) und Paul Mertes (52.) sogar mit 2:0. Den Anschlusstreffer erzielte Tim Königshofen nach gut einer Stunde vom Elfmeterpunkt, den zweiten für Büttgen dann zehn Minuten vor dem Ende, fünf Minuten zuvor hatte Strabergs Leon Ohligschläger die Rote Karte gesehen. VfR Büttgen – FC Straberg 2:2

VfR Büttgen: Lirim Iberdemaj, Luca Wefers (46. Eric Roeber), Moritz Piet Ganz (79. Andre Zimmer), Leonhard Eicker, Timo Piel, Maik Mosheim, Tim Königshofen, Florian Macikowski (53. Robin Stoffer), Colin Sondej, Leon Amrath (62. Markus Kamm), Jan Luca Piel (70. Janik Roeber) - Trainer: Marc Radtke

FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Leon Ohligschläger, Eric Kruchen, Niklas Lammert (85. Nico Franz), Nils Bröder, Philipp Blank, Konrad Schwarz, Kristian Görgens (72. Julius Gerhards), Steve Lohs (78. Jonas Betteldorf), Paul Mertes - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch

Schiedsrichter: Jörg Meyer-Ricks - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Niklas Lammert (7.), 0:2 Paul Mertes (52.), 1:2 Tim Königshofen (65. Foulelfmeter), 2:2 Tim Königshofen (80.)

Rot: Leon Ohligschläger (75./FC Straberg/)

Heute, 14:30 Uhr TuS Reuschenberg Reuschenberg DJK Novesia Neuss DJK Novesia 14:30 PUSH

Reuschenberg - DJK Novesia

FC Zons - TuS Grevenb.

Heute, 14:30 Uhr SSV Delrath SSV Delrath BV Wevelinghoven Wevelinghov. 0 0 PUSH

SSV Delrath - Wevelinghov.

SG Roki-Gil - SG Grimlinghaus...

VfR Büttgen - FC Straberg

Ge. Grefrath - SF Vorst

Heute, 15:15 Uhr FC SF Delhoven Delhoven VdS 1920 Nievenheim Nievenheim 15:15 live PUSH

Delhoven - Nievenheim

Das sind die nächsten Spieltage

17. Spieltag

Do., 05.12.24 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - FC Zons

So., 08.12.24 14:15 Uhr SV Rosellen - VfR Büttgen

So., 08.12.24 14:15 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn

So., 08.12.24 15:00 Uhr FC Straberg - SV Germania Grefrath 1926

So., 08.12.24 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SSV Delrath

So., 08.12.24 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Reuschenberg

So., 08.12.24 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 08.12.24 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC SF Delhoven



18. Spieltag

So., 09.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - DJK Novesia Neuss

So., 09.03.25 15:00 Uhr VfR Büttgen - SG Grimlinghausen / Norf

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Rosellen

So., 09.03.25 15:00 Uhr FC Zons - FC SF Delhoven

So., 09.03.25 15:00 Uhr SSV Delrath - VdS 1920 Nievenheim

So., 09.03.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg

So., 09.03.25 15:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - TuS Grevenbroich

So., 09.03.25 15:30 Uhr SV Glehn - BV Wevelinghoven

