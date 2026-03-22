 2026-03-13T07:45:35.464Z

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: Ergebnisse & Ticker

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: VfR Büttgen schlägt SV Germania Grefrath, erste Niederlage des Tabellenführers, Büttgen rückt näher an die Spitze heran, Grefrath bleibt trotz Niederlage vorne.

von André Nückel · Heute, 08:26 Uhr
Was ist für Büttgen drin?
Was ist für Büttgen drin? – Foto: Olaf Moll

Überraschung an der Spitze der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der VfR Büttgen fügte Tabellenführer SV Germania Grefrath die erste Niederlage der Saison zu und verkürzte damit den Abstand zur Spitze.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
SV Germania Grefrath 1926
3
2
Abpfiff

Der VfR Büttgen, der sich mit nun 39 Punkten auf Rang drei festsetzt, besiegte den bislang ungeschlagenen Tabellenführer SV Germania Grefrath mit 3:2. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den Erfolg: Leonhard Eicker (18.) und Florian Alexandre Krings (32.) trafen zur frühen Führung, ehe Fabian Böse kurz vor der Pause auf 3:0 erhöhte (45.+2). Ein Spielverlauf, den der Primus schon ewig nicht erlebt hat.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Philipp Herten (54.), wenig später stellte Torjgäer Bozidar Mestrovic auf 3:2 (63.). In der Folge blieb Grefrath dran, doch Büttgen verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Trotz der Niederlage bleibt Grefrath mit 48 Punkten Tabellenführer, während Büttgen den Abstand zur Spitze verkürzt. Sollten die Sportfreunde Vorst den SV Glehn schlagen, hat Grefrath nur noch fünf Punkte Vorsprung.

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
SV Glehn
15:00live
Spieltext SF Vorst - SV Glehn

Heute, 15:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
BV Wevelinghoven
15:30
Spieltext Weissenberg II - Wevelinghov.

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
TuS Grevenbroich
15:30
Spieltext FSV Vatan - TuS Grevenb.

Heute, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
FC SF Delhoven
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - Delhoven

Heute, 15:00 Uhr
SG Orken-Noithausen
TuS Reuschenberg
15:00
Spieltext SG Orken - Reuschenberg

Heute, 15:00 Uhr
SV Rosellen
DJK Novesia Neuss
15:00live
Spieltext SV Rosellen - DJK Novesia

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Grimlinghausen / Norf
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FSV Vatan Neuss
So., 29.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Rosellen
So., 29.03.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - Sportfreunde Vorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VfR Büttgen
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Straberg

22. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - BV Wevelinghoven
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Straberg
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Reuschenberg
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Glehn
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Germania Grefrath 1926
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Grevenbroich
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - DJK Novesia Neuss

