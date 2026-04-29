Kreisliga A Düsseldorf: SV Wersten nach 8:1 gegen West bei 40 Punkten

Bereits am Donnerstag eröffneten der SV Wersten und der feststehende Absteiger SC Düsseldorf-West den 30. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf, aber die Partien, wo es oben und unten um die Entscheidungen geht, stehen erst am Sonntag auf dem Programm. Der SC Unterbach steht kurz davor, auch rechnerisch den Aufstieg sicher zu haben. Sollte der SCU am Sonntag seine Partie beim KSC Tesla gewinnen, und zeitgleich verliert der Verfolger Sportfreunde Gerresheim gegen den VfL Benrath, ist die Meisterschaft fix und es darf der Aufstieg in Unterbach gefeiert werden. Sollte es zwei Aufsteiger geben, ist der Aufstieg ohnehin bereits sicher.
Noch spannender ist hingegen der Abstiegskampf. Hier ist nur klar, dass der SC West keine Chance mehr hat. Die Zahl der Absteiger kann zwischen zwei und vier schwanken, fünf Absteiger sind praktisch nicht mehr möglich. Derzeit sieht es für den DSC 99 II mit 22 Punkten am schlechtesten aus. Sieben Punkte fehlen zum Drittletzten TSV Urdenbach, ein Sieg am Sonntag ist eigentlich ohne Alternative. Gegner ist mit dem ASV Tiefenbroich der 14. der Tabelle, der aktuell wohl gesichert wäre, bei einer Niederlage aber wieder zittern müsste. Denn dann könnte der 15. Rot-Weiß Lintorf auf einen Zähler heranrücken, gewinnt er am Sonntag bei Schwarz-Weiß 06. Der Drittletzte TSV Urdenbach, der einen Zähler hinter Lintorf liegt, tritt derweil beim FC Büderich II an, der am vorigen Wochenende mit 0:9 unter die Räder kam. Irgendwo sollte auch Italia Hilden nach dem Derby-Abbruch der Vorwoche noch ein paar Punkte einfahren. Am Sonntag geht es zum TuS Gerresheim.
SV Wersten 04 – SC Düsseldorf-West 8:1
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Dustin Hammes, Philipp Fey, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Dylan Wackes (76. Babacan Citak), Norman Schlömer, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila (69. Walid Aberkane), Eray Abacioglu (58. Thomas Rushe), Bastian Adoma - Trainer: Olaf Faßbender
SC Düsseldorf-West: Felix Heistermann, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Brian-Matthias Thivissen, Zeljko Ivanovic, Seiya Gotanda, Mustafa Cem Beydagi, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Bruno Neuschäfer, Cornelius Bulanov, Jihwan Oh (81. Kai Kienast) - Trainer: Anton Bobyrew
Schiedsrichter: Farbod Poorvash (Düsseldorf) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Bastian Adoma (21.), 1:1 Mustafa Cem Beydagi (26.), 2:1 Daniel Spanke (34.), 3:1 Bastian Adoma (45.+1), 4:1 Roland Oppong Mensah (49.), 5:1 Eray Abacioglu (53.), 6:1 Dylan Wackes (61.), 7:1 Daniel Spanke (83.), 8:1 Norman Schlömer (86.)
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - KSC Tesla 07
So., 10.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SV Wersten 04
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 10.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - AC Italia Hilden
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Büderich II
So., 10.05.26 16:30 Uhr SC Unterbach - Sportfreunde Gerresheim
32. Spieltag
So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach
So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath
So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf
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