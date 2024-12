Kreisliga A Düsseldorf: So läuft der 16. Spieltag live

Rather SV

Der Rückzug des SV Hilden-Ost hat das Tabellenbild in der Kreisliga A Düsseldorf etwas verschoben. Weil der SV Wersten noch nicht gegen das Schlusslicht angetreten ist, schiebt man sich im gestaffelten Feld weiter nach oben. Platz zwei bis neun trennen derzeit nur magere fünf Zähler. Grundsätzlich konnte sich hinter dem unaufhaltsamen Spitzenreiter Rhenania Hochdahl noch kein Team im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz in den Vordergrund spielen. SP.-VG Hilden 05/06 kann sich nach dem Pokal-Aus unter der Woche wieder in der Liga zurechtfinden.