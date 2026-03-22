 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf live: Lösbare Aufgaben für die Top-Teams

Während der SC Unterbach und die Sportfreunde Gerresheim auf dem Papier als klare Favoriten in den 24. Spieltag der Kreisliga A gehen, muss Rot-Weiß Lintorf im Keller unbedingt gewinnen.

von Sascha Köppen · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiß Lintorf ist am Sonntag zum Siegen verdammt.
Rot-Weiß Lintorf ist am Sonntag zum Siegen verdammt. – Foto: Michael Heinz Kelleners

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Steuert die Düsseldorfer Kreisliga A auf eine vorzeitige Aufstiegsentscheidung zu? Noch ist es nicht so weit, doch seit dem vorigen Wochenende liegt der SC Unterbach schon sieben Punkte vor dem einzigen ernsthaften Verfolger Sportfreunde Gerresheim. Doch auch der zweite Tabellenplatz kann noch sehr wichtig werden, sieht es doch so aus, als könne der Kreis Düsseldorf vom erweiterten Aufstieg profitieren.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Der SC Unterbach hat es jedenfalls in seiner der neun Partien, die allesamt am Sonntag ausgetragen werden, mit dem in Abstiegsgefahr befindlichen ASV Tiefenbroich zu tun. Auch die Sportfreunde Gerresheim haben ein Heimspiel vor der Brust, es kommt der Elfte AC Italia Hilden. Im Tabellenkeller muss Rot-Weiß Lintorf zwingend seine Partie beim Schlusslicht SC West gewinnen, soll der Zug nicht ganz früh schon abgefahren sein.

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So läuft der 24. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Die Partien am Sonntag:

Schwarz-Weiß 06 - TuS Gerresheim

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
15:00

KSC Tesla - Türkgücü Ratingen

Heute, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
3
1
Abpfiff

Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
2
0

FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06

Heute, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
0
1
Abpfiff
+Video

DSC 99 II - Tusa 06

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
0
1

VfL Benrath - TSV Urdenbach

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:30

SC Unterbach - ASV Tiefenbroich

Heute, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
1
0

SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf

Heute, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:30

SV Wersten 04 - FC Bosporus

Heute, 15:30 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II
So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West
So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim
So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - AC Italia Hilden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Unterbach - VfL Benrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Urdenbach
Do., 02.04.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - ASV Tiefenbroich

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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