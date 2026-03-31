Kreisliga A Düsseldorf: FC Büderich II dreifach in der Elf der Woche

Der FC Büderich II mischt dreifach in der Elf der Woche mit. – Foto: Alexander Biehler

Der FC Büderich II hat am Sonntag in der Düsseldorfer Kreisliga A überraschend deutlich mit 5:0 bei Italia Hilden gewonnen, was auch in der FuPa-Elf der Woche Spuren hinterlassen hat. Mit Keeper Kerem Tüfekci, Mittelfeldspieler Maximilian von der Beeck und Angreifer Simon Bulst, die beide als Doppeltorschützen in Erscheinung traten, sind die Büdericher dreifach vertreten. Doppelt mit von der Partie sind derweil Tusa 06 und Spitzenreiter SC Unterbach.

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So lief das Wochenende:

Der SC Unterbach ist auf dem besten Wege, den Sprung in die Bezirksliga zu realisieren. Zehn Spieltage vor dem Saisonende hat der Primus sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Gerresheim. Dabei zeigen die Unterbacher eine erstaunliche Fähigkeit: Selbst dann, wenn in einem Spiel einmal nicht alles nach Plan läuft, gewinnen sie die die Partien zumindest knapp. Dank dieser Beständigkeit spricht derzeit alles für den SCU, zumal auch Platz zwei in der Düsseldorfer Kreisliga A den Aufstieg noch bringen könnte - und der Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen bereits 16 Punkte beträgt. Am Donnerstag legten die Unterbacher beim TSV Urdenbach vor, um am Sonntag zu wissen, dass der Vorsprung auf zehn Zähler angewachsen ist.

Die Sportfreunde Gerresheim hatten es am Sonntag auswärts mit eben jenem Dritten Türkgücü Ratingen zu tun. Ein Sieg hätte Platz zwei weiter festigen und auch dem Primus diesbezüglich in die Karten spielen können, der bei einer solchen Konstellation irgendwie natürlich immer der Gewinner ist. Im Abstiegskampf hatte Rot-Weiß Lintorf den Zehnten SV Wersten zu Gast, während die Zweite des DSC 99 bei der SP.-VG. Hilden 05/06 die noch schwierigere Aufgabe hatte. Der ASV Tiefenbroich musste hingegen die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SC West lösen.