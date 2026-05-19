 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Düsseldorf zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 16:58 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A Düsseldorf.
Die Transfers der Kreisliga A Düsseldorf. – Foto: Alexander Biehler

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Düsseldorf zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Düsseldorf: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

AC Italia Hilden
Trainer: Thomas Priebke
Zugänge: Onur Kocak (SP.-VG. Hilden 05/06), Bleron Arifi (1. FC Monheim II)
Abgänge: Abdelkarim Faci (VfB Sperber Neukölln 1912)

ASV Tiefenbroich
Trainer: Sera Kaya
Zugänge: Jack Lehmann ()
Abgänge: Ardian Halili (FC Kosova Düsseldorf)

DJK Tusa 06 Düsseldorf
Trainer: Dennis Wienhusen
Zugänge: Dennis Ordelheide (TSV Eller 04), Marc Daehne (TSV Eller 04)
Abgänge: Ilyas Regragui (SC Düsseldorf-West)

DSC 99 Düsseldorf II
Trainer: Gökhan Yasar
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Bosporus Düsseldorf
Trainer: Muhammed Özdilek
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Büderich II
Trainer: Kay Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

KSC Tesla 07
Trainer: Zoran Stanisic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Rot-Weiß Lintorf
Trainer: Marc-Thorben Bühring
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Düsseldorf-West
Trainer: Anton Bobyrew
Zugänge: Frederic Schelenz (TuRU Düsseldorf II zg.), Roman Nahimi (DJK Sparta Bilk), Fabian Gombarek (CfR Links Düsseldorf), Ricardo Garcia Torras (CfR Links Düsseldorf), Ilyas Regragui (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Sebastian Schweers (Reaktiviert), Preben Augustin (Aus eigener Jugend), Oliver Thederahn (), Dimitri Wentzel (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Alexander Schweers (Reaktiviert), Maximilian Neuschäfer (), Marius Lippa (Reaktiviert)
Abgänge: Mustafa Cem Beydagi (SV Wersten 04)

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
Trainer: David Breitmar
Zugänge: Lukas Kobischke (SSV Berghausen), Dimitrij Spitzkat (SG Grimlinghausen / Norf), Stefan Spitzkat (SG Grimlinghausen / Norf), Philipp Jost (SG Grimlinghausen / Norf)
Abgänge: keine

SC Unterbach
Trainer: Axel Bellinghausen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SP.-VG. Hilden 05/06
Trainer: Robin Jasch, Hendrik Pitsch, Alessio Cucci
Zugänge: Marco Schobhofen (SC Germania Reusrath), Maurice Opperer (GSV Langenfeld), Patrick Percoco (DJK Sparta Bilk), Michael Miler (VfB 03 Hilden II)
Abgänge: Michael Sagorski (Trennung), Thomas Zak (Trennung), Onur Kocak (AC Italia Hilden)

Sportfreunde Gerresheim
Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Zugänge: Emre Yeni (TuS Breitscheid), Furkan Yüksel (TuS Breitscheid), Norman Frey (TuS Breitscheid)
Abgänge: Stanley Mac-Taylor (Sportfreunde Gerresheim II)

SV Wersten 04
Trainer: Olaf Faßbender
Zugänge: Michele Stupnanek (), Akom Kevin Twum-Barimah (TuS Gerresheim), Mustafa Cem Beydagi (SC Düsseldorf-West), Dominik Onay (TuS Gerresheim)
Abgänge: keine

TSV Urdenbach
Trainer: Mike Kütbach
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkgücü Ratingen
Trainer: Ali Aytekin
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Gerresheim
Trainer: Andre Lautermann
Zugänge: keine
Abgänge: Akom Kevin Twum-Barimah (SV Wersten 04), Henrik Raschl (SG Unterrath), Dominik Onay (SV Wersten 04)

VfL Benrath
Trainer: Ali Gürcali
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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