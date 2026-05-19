Kreisliga A Düsseldorf: Diese Transfers stehen schon fest

FC Bosporus DüsseldorfTrainer:
Muhammed ÖzdilekZugänge:
keineAbgänge:
keineFC Büderich IITrainer:
Kay SchmidtZugänge:
keineAbgänge:
keineKSC Tesla 07Trainer:
Zoran StanisicZugänge:
keineAbgänge:
keineRot-Weiß LintorfTrainer:
Marc-Thorben BühringZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Düsseldorf-WestTrainer:
Anton BobyrewZugänge:
Frederic Schelenz (TuRU Düsseldorf II zg.), Roman Nahimi (DJK Sparta Bilk), Fabian Gombarek (CfR Links Düsseldorf), Ricardo Garcia Torras (CfR Links Düsseldorf), Ilyas Regragui (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Sebastian Schweers (Reaktiviert), Preben Augustin (Aus eigener Jugend), Oliver Thederahn (), Dimitri Wentzel (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Alexander Schweers (Reaktiviert), Maximilian Neuschäfer (), Marius Lippa (Reaktiviert)Abgänge:
Mustafa Cem Beydagi (SV Wersten 04)SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfTrainer:
David BreitmarZugänge:
Lukas Kobischke (SSV Berghausen), Dimitrij Spitzkat (SG Grimlinghausen / Norf), Stefan Spitzkat (SG Grimlinghausen / Norf), Philipp Jost (SG Grimlinghausen / Norf)Abgänge:
keineSC UnterbachTrainer:
Axel BellinghausenZugänge:
keineAbgänge:
keineSP.-VG. Hilden 05/06Trainer:
Robin Jasch, Hendrik Pitsch, Alessio CucciZugänge:
Marco Schobhofen (SC Germania Reusrath), Maurice Opperer (GSV Langenfeld), Patrick Percoco (DJK Sparta Bilk), Michael Miler (VfB 03 Hilden II)Abgänge:
Michael Sagorski (Trennung), Thomas Zak (Trennung), Onur Kocak (AC Italia Hilden)Sportfreunde GerresheimTrainer:
Issam-Eddine Haj HaddouZugänge:
Emre Yeni (TuS Breitscheid), Furkan Yüksel (TuS Breitscheid), Norman Frey (TuS Breitscheid)Abgänge:
Stanley Mac-Taylor (Sportfreunde Gerresheim II)SV Wersten 04Trainer:
Olaf FaßbenderZugänge:
Michele Stupnanek (), Akom Kevin Twum-Barimah (TuS Gerresheim), Mustafa Cem Beydagi (SC Düsseldorf-West), Dominik Onay (TuS Gerresheim)Abgänge:
keineTSV UrdenbachTrainer:
Mike KütbachZugänge:
keineAbgänge:
keineTürkgücü RatingenTrainer:
Ali AytekinZugänge:
keineAbgänge:
keineTuS GerresheimTrainer:
Andre LautermannZugänge:
keineAbgänge:
Akom Kevin Twum-Barimah (SV Wersten 04), Henrik Raschl (SG Unterrath), Dominik Onay (SV Wersten 04)VfL BenrathTrainer:
Ali GürcaliZugänge:
keineAbgänge:
keine
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