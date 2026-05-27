Kreisliga A Düsseldorf: Abstiegskampf tobt am Sonntag Steht in der Düsseldorfer Kreisliga A am Sonntag der dritte Absteiger fest? Der TSV Urdenbach wird versuchen, dies gegen Tusa abzuwenden. Bereits am Freitag stehen sich der SC West und der FC Büderich II gegenüber. von Sascha Köppen · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Will der TSV Urdenbach in der Liga bleiben, hilft nur ein Sieg. – Foto: Dennis Kemmerling

Den Kampf um den Aufstieg in der Düsseldorfer Kreisliga A hat der SC Unterbach am Wochenende vor Pfingsten bereits final für sich entschieden, nun stehen nur die letzten Entscheidungen im Abstiegskampf noch aus, nachdem neben dem SC West auch der DSC 99 II die Rettung nicht mehr schaffen kann. Offen ist aber nach wie vor die Frage, ob es drei oder vier Abesteiger aus der Kreisliga A gibt. Das hängt damit zusammen, ob eines oder zwei Teams aus dem Kreis in der Bezirksliga absteigen müssen. Für Rhenania Hochdahl oder den CfR Links könnte der Ligaverbleib über die Relegation noch gelingen.