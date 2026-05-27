 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf: Abstiegskampf tobt am Sonntag

Steht in der Düsseldorfer Kreisliga A am Sonntag der dritte Absteiger fest? Der TSV Urdenbach wird versuchen, dies gegen Tusa abzuwenden. Bereits am Freitag stehen sich der SC West und der FC Büderich II gegenüber.

von Sascha Köppen · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Will der TSV Urdenbach in der Liga bleiben, hilft nur ein Sieg.
Will der TSV Urdenbach in der Liga bleiben, hilft nur ein Sieg. – Foto: Dennis Kemmerling

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Den Kampf um den Aufstieg in der Düsseldorfer Kreisliga A hat der SC Unterbach am Wochenende vor Pfingsten bereits final für sich entschieden, nun stehen nur die letzten Entscheidungen im Abstiegskampf noch aus, nachdem neben dem SC West auch der DSC 99 II die Rettung nicht mehr schaffen kann. Offen ist aber nach wie vor die Frage, ob es drei oder vier Abesteiger aus der Kreisliga A gibt. Das hängt damit zusammen, ob eines oder zwei Teams aus dem Kreis in der Bezirksliga absteigen müssen. Für Rhenania Hochdahl oder den CfR Links könnte der Ligaverbleib über die Relegation noch gelingen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Demnach ist zwei Spieltage vor dem Ende der Zwölfte Tusa gerettet, die Teams ab dem ASV Tiefenbroich auf Platz 13 könnten noch in Gefahr geraten. Der ASV könnte das Thema mit einem Sieg gegen die SP.-VG. Hilden am Sonntag beenden. Der AC Italia Hilden könnte den Verbleib mit einem Sieg gegen Rot-Weiß Lintorf ohne Blick zur Konkurrenz ebenfalls abhaken, würde bei einer Niederlage aber auf den viertletzten Platz zurückfallen. Der TSV Urdenbach muss derweil gegen Tusa siegen, um die letzte Chance zu wahren. Bereits am Freitag treffen Schlusslicht SC West und der FC Büderich II aufeinander.

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So läuft der 33. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Freitag treten an:

SC West - FC Büderich II

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
19:30

Die Spiele am Sonntag:

KSC Tesla - TuS Gerresheim

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
14:00live

FC Bosporus - Türkgücü Ratingen

So., 31.05.2026, 17:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
17:00

Rot-Weiß Lintorf - Italia Hilden

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
13:00

ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:15

TSV Urdenbach - Tusa 06

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:00live

VfL Benrath - Schwarz-Weiß 06

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:30

SC Unterbach - DSC 99 II

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:30

SV Wersten - Sportfreunde Gerresheim

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:00

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 13:00 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Sa., 06.06.26 16:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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