Kreisliga A Düren live: So läuft der Sonntag #17

Klarer Sieg für Freialdenhoven im Topspiel. – Foto: Juline Mittag

Vor dem 17. Spieltag der Kreisliga A Düren stehen noch zwei Nachholspiele an: Tabellenführer VfVuJ Winden muss zum Schlusslicht Rhenania Lohn und könnte am Donnerstag schon acht Punkte Vorsprung auf den FC Düren 77 haben. Außerdem gastiert Germania Burgwart bei Jugendsport Wenau. Am Freitag steigt unter anderem das Topspiel zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Golzheim.

Das sind die Spiele des 17. Spieltags Das 2:2 hilft beiden Klubs nicht weiter, denn die Teams bleiben im unteren Mittelfeld.

Borussia Freialdenhoven stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 5. Minute verwandelte Dominik Baczewski einen Foulelfmeter zur Führung. Der FC Golzheim hielt die Partie lange offen, ehe sich das Spiel in der Schlussphase deutlich zugunsten der Gastgeber entschied. Ein Eigentor von Sascha Graf erhöhte auf 2:0, anschließend traf Tim-Calvin Brendel, bevor Pascal Schneider in der Nachspielzeit den 4:0-Endstand markierte. Ein klares Ergebnis im Topspiel, weshalb Golzheim Rang drei an die Borussia verliert.

Lange deutete im Duell zwischen dem SC Jülich/SV Hoengen und Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln vieles auf eine Punkteteilung hin.Erst in der Schlussminute fiel die Entscheidung: Marvin Germes nutzte eine späte Möglichkeit und erzielte in der 90. Minute das 1:0 für die Gäste. Vor 123 Zuschauern brachte Huchem-Stammeln die Führung über die Zeit und bleibt vor Jülich.

Viktoria Koslar erwischte gegen den FC Düren 77 einen Blitzstart: Timo Seidel traf bereits in der 3. Minute zur Führung, auf die die Gäste keine Antwort fanden. Kurz vor Schluss sah zunächst Ilker Ermayasi auf Dürener Seite Gelb-Rot, ehe Hendrik von Wirth in der 90. Minute das 2:0 erzielte. Auch Sven Müller hatte zuvor Gelb-Rot gesehen. Koslar sicherte sich damit einen wichtigen Heimsieg - und eine Überraschung. Der Sieg war gegen den Zweiten nicht unbedingt erwartbar.

Frenz - SW Düren

Lohn - Burgwart

Oberzier - Welldorf

Winden - Nörvenich