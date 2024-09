Kreisliga A Bonn: Favoriten wollen ihre Position festigen

Am dritten Spieltag der Kreisliga A Bonn treffen die Spitzenreiter auf vermeintlich schwächere Gegner, während im Tabellenkeller erste Zeichen gesetzt werden müssen.

ISC AlHilal Bonn (15.) - SC Fortuna Bonn II (1.) Der Tabellenführer SC Fortuna Bonn II reist als klarer Favorit zum punktlosen ISC AlHilal Bonn. Mit Florian Heller in Topform wird Fortuna alles daran setzen, den dritten Sieg in Folge einzufahren. AlHilal steht vor einer schwierigen Aufgabe und benötigt eine deutliche Leistungssteigerung.

SV Hertha Buschhoven 1911 (4.) - SV Wormersdorf 1946 (11.) SV Hertha Buschhoven will nach einem soliden Start in die Saison den ersten Heimsieg einfahren. Der Aufsteiger SV Wormersdorf hat bisher zwei Unentschieden erreicht und hofft, gegen den Tabellenvierten eine Überraschung zu landen. Buschhoven wird jedoch alles daransetzen, die drei Punkte zuhause zu behalten.



SV Rot-Weiß Merl (5.) - 1. FC Hardtberg (8.)

Der SV Rot-Weiß Merl, angeführt von Top-Torjäger Sammy Simmo, will nach der überraschenden Niederlage am letzten Spieltag wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Der Aufsteiger 1. FC Hardtberg zeigte sich bislang kämpferisch und hofft, den Favoriten ärgern zu können. Merl geht jedoch als klarer Favorit ins Rennen.



SSV Plittersdorf 1922 (16.) - SC Rheinbach II (6.)

Der SSV Plittersdorf 1922 wartet weiterhin auf den ersten Punktgewinn und empfängt den SC Rheinbach II, der nach einem Sieg und einer Niederlage gut in die Saison gestartet ist. Rheinbach geht als Favorit in die Partie, während Plittersdorf die Trendwende schaffen muss, um nicht weiter am Tabellenende festzusitzen.