Kreisliga 3 Zugspitze: Fernduell um das letzte Ticket zur Aufstiegsrunde SC Fürstenfeldbruck plant schon fürs Frühjahr

Letzter Spieltag in der Kreisliga. Während der Samstag ganz im Zeichen der Aufstiegsrunde steht, geht es am Sonntag um Bonuspunkte für die Abstiegsrunde.

Landkreis – Im direkten Duell will der SC Oberweikertshofen II gegen den SV Mammendorf (Sonntag, 14.15 Uhr) den fünften Platz verteidigen. Der FC Eichenau empfängt am Sonntag, 14 Uhr, den bereits als Schlusslicht feststehenden SC Fürstenfeldbruck zum Halali.

Nicht nur SCF-Manager Alfred Thurner sehnt die Winterpause herbei. In der wolle man sich zusammensetzen und die desaströse Hinrunde analysieren. Sowohl Thurner als auch Coach Victor Medeleanu bestätigten bereits den Verbleib des rumänischen Übungsleiters. Um in der Abstiegsrunde jedoch bestehen zu können, bedarf es aber einer Auffrischung des Kaders. „Da sind wir dran“, sagte Thurner vielsagend. Details oder gar konkrete Namen nannte er aber nicht.

Maisach und Weßling kämpfen um dritten Platz

So richtig spannend wird es am Samstag. Im Kampf um den dritten Platz kommt es zu einem Fernduell zwischen dem SC Maisach und dem SC Weßling. Die Maisacher müssen um 14.30 Uhr beim Spitzenreiter TSV Geiselbullach antreten, Weßling bereits um 14.15 Uhr beim Tabellenzweiten FC Aich. Aich und Geiselbullach, die mit Abstand stabilsten Teams der Kreisliga, stehen bereits seit einigen Wochen als Teilnehmer an der Aufstiegsrunde fest.

Mit einem Sieg wäre Maisach auch dabei, im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage müsste man jedoch auf einen Weßlinger Patzer in Aich hoffen. Bei Punktgleichheit würde der direkte Vergleich (0:1 und 5:2 aus Sicht des SCM) für Maisach sprechen. (Dirk Schiffner)