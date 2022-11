Kopfball- und Defensivspezialistin Elisabeth Weber (li.) und Torfrau Laura Schreil hielten in München den Markt Schwabener Kasten sauber. – Foto: christian riedel

Kreisliga 03/A-Klasse 01: Schwaben wieder auf Erfolgskurs, Poing verliert „Schlacht“ gegen Argentino Markt Schwabener rehabilitieren sich eindrucksvoll

In der Kreisliga 03 gewinnt Turnberbund klar in Grafing. Der SCBV holt einen Dreier in Karlsfeld. Die SpVgg Markt Schwabener Au zeigt einen überragenden Auftritt bei Teutonia.

Kreisliga 03

Viel blieb von ihrem kämpferischen Auftreten beim 1:1-Achtungserfolg gegen die SpVgg Markt Schwabener Au bei den Grafinger Fußballerinnen scheinbar nicht haften. So bekam die Elf von Trainer Robert Haseitl exemplarisch die beste Torschützin der Liga, Sheeva Seyfi, kaum in den Griff. Bereits nach sieben Spielminuten hatte Seyfi zwei ihrer insgesamt fünf Tore an diesem Tag erzielt. Grafings Ehrentreffer markierte anschließend Johanna Garnreiter (25.). (bj) Grafing: Vogel, Teuschler, Hüttemann, Seibold, Cuka, Bürgmayr, Riedl, Brandl, Garnreiter, Moleh, Köll; Maier, Brambarova, Wieser, k.A..

Die Fußballfrauen des SC Baldham-Vaterstetten haben Geschmack am Gewinnen und an der Ausrichtung von Kabinenpartys gefunden. Nur wenige Tage nach dem ersten Saisonsieg fuhr das Team von Stefan Schunck gleich die nächsten drei Kreisliga-Punkte ein und feierte seinen Erfolg im Anschluss ausgiebig. „Wir sind überglücklich. Nach den Niederlagen zu Saisonbeginn haben wir jetzt wieder mehr Selbstvertrauen“, sagte Spielerin Julia Schunck. Gegen Karlsfeld gerieten die Baldhamer zu Beginn der zweiten Hälfte in Rückstand (59.), steckten aber nicht auf und schlugen durch Lina Filardi (66.) zurück. Johanna Hemauers (81.) Treffer brachte den SCBV auf die Siegerstraße. Anna Kreißl parkte Sieg Nummer zwei schließlich ein (90.). Am Ende hieß es 3:1. Am Donnerstag (19.45 Uhr) ist der SCBV beim Post-SV München zu Gast und plant möglicherweise schon die nächste Kabinenfeier. (fhg) SCBV: Kreißl, Schunck, Cabras, Weinehl, Sarfert, Maier, Filardi, Lämmle, Haage, Bennett, Lorenz - Hemauer, von Stein.

Nach dem Ausrutscher gegen den TSV Grafing haben die Fußballerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au in der Kreisliga wieder in die Spur gefunden und ihre Tabellenführung eindrucksvoll verteidigt. In München tat sich die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Reiter bis zur Pause allerdings noch schwer, die herausgespielten Chancen zu verwandeln. Nur Anna Formanski traf für die Gäste (8.). „Erst in der zweiten Halbzeit ist der Knoten geplatzt und wir haben angefangen, unsere Torchancen zu nutzen“, lobte Reiter sein Team, das binnen elf Minuten fünf Tore nachlegte. Eva Schmitt (60./67.), Laura Staudigl (62./63.) und Lea Schmitt (71.) besorgten den 6:0-Endstand. „Ansonsten waren wir klar überlegen.“ Und in dieser Gangart soll es für die SpVgg nun weitergehen: Vor der Winterpause warten nun noch zwei Derbys gegen den SC Baldham-Vaterstetten. (ola) Markt Schwaben: Schreil, Liebelt, Gaubatz, Schulmeyer, Stohr, Schröter, L. + E. Schmitt, Formanski, Weber, Staudigl; Eberherr, Weinheimer. A-Klasse 1