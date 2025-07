Kreisklassen-Vizemeister Gottfrieding nimmt neuen Anlauf

Nur zweieinhalb Wochen nach dem in der Relegation verpasstem Aufstieg bat das Trainerteam Emre Camlikaya / Christoph Siefkes bereits wieder zum Start in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisklasse Dingolfing. Verstärkt wird das Team künftig durch Werner Kroiss der als Torwarttrainer die Nachfolge von Robert Perras antritt. Auch im Kader hat es Veränderungen gegeben.

Kroiss wird mit seiner Erfahrung sicherlich dazu beitragen die Torhüter optimal auf die Spiele vorzubereiten. Auch auf dieser Position gibt es Zuwachs, denn Marvin Wolf als dritter Torhüter zur Mannschaft stoßen. Nach einer Verletzungspause befindet sich der 26-Jährige jedoch noch im Aufbautraining, konnte aber im Training schon sein Klasse aufblitzen lassen. Mit Alexander Schätz kehrt ein alter Bekannter zurück zum FC Gottfrieding, dieser war bereits zu Kreisligazeiten fester Bestandteil der Mannschaft und wird nach einer kleinen schöpferischen nun nochmals in seiner "alten Heimat” angreifen. Ein weiterer Rückkehrer ist Bastian Rodler der zuletzt in der Jugend des TSV Mamming die Fussballschuhe geschnürt hat und nun wieder für seinen Heimatverein auflaufen will. Das Feld der Neuzugänge komplettiert mit Stefan Schützmeier ein pfeilschneller Aussenstürmer, der vom SV Wörth zum Kreisklassisten wechselt. Bei der SpVgg Niederaichbach konnte Schützmeier auch schon Bezirksliga-Luft schnuppern und möchte mit seiner Offensivkraft zu einer erfolgreichen Saison des FCG beitragen. Mit Adrian Bumeder und Johannes Lunz haben den Kub zwei Leistungsträger Richtung FSV Landau verlassen. "Diese beiden Abgänge möchten wir im Kollektiv auffangen", heißt es von Vereinsseite.









In der von personellen Probleme geprägten Vorbereitung konnte das Team um Spielführer Lukas Stierstorfer in einigen Spielen zumindest teilweise das fußballerische Potenzial abrufen, lediglich die Konstanz, dies über die kompletten 90 Minuten zu zeigen, fehlte oftmals. So musste man nach einer klaren Niederlage gegen den Bezirksligaabsteiger Ergoldsbach (0:5) auch gegen den SV Deggenau in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer hinnehmen. Beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Landshut vergab man gar eine 4:1 Halbzeitführung und musste letzten Endes den Platz als 4:6-Verlierer verlassen. Beim letzten Testspiel am vergangenen Wochenende hatte man mit der Spvgg Stephansposching den Aufsteiger in die Kreisliga Straubing zu Gast. Diesen hatte man fast über die gesamten 90 Minuten im Griff und konnte so verdientermassen einen 2:0 Heimsieg eintüten.