Kreisklasse-Zugspitze 2: Glücklicher Sieg und zwei Rückschläge

FC Rottach-Egern – SG Ascholding/Thanning 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Haimerl (14.), 2:0 Pietzko (90./FE). Der FC Rottach-Egern hat sich trotz zahlreicher Ausfälle auch gegen die SG Ascholding/Thanning durchgesetzt und die Tabellenführung mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel verteidigt. Am Ende stand ein etwas glücklicher 2:0-Erfolg für die Hausherren. „Wir sind wieder mit einer Not-Elf angetreten. Es war ein glücklicher Sieg. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und Torchancen“, berichtete FC-Trainer Bernhard Gruber. Kilian Haimerl brachte die Rottacher nach einer Viertelstunde aus dem Gewühl heraus im Führung. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch mit einem starken Mario Weiß zwischen den Pfosten verteidigten die Gastgeber ihre Führung. Durch einen verwandelten Foulelfmeter in der Schlussminute machte Franz Pietzko den Sack zu. „Wenn man vorne steht, macht man seine Chancen und gewinnt solche Spiele.“

Der FC Rottach-Egern hält sich in der Kreisklasse 2 weiter schadlos und steht weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Rückschläge gab es für die SG Hausham und den TuS Holzkirchen II, beide Teams mussten sich vor heimischer Kulisse geschlagen geben. Die DJK Darching bleibt Rottach auf den Fersen.

TuS Holzkirchen II – TSV Grünwald II 0:2 (0:1) Tore: 0:1/0:2 Schrödl (15./65.). Der TuS Holzkirchen II hat nach seinem starken Saisonstart gegen den Aufsteiger aus Grünwald die erste Saisonniederlage kassiert. „Insgesamt war es eine verdiente Niederlage, wir haben zu wenig gezeigt. Grünwald hat eine starke Anfangsphase gereicht, dann haben sie dagegengehalten“, erklärte TuS-Coach Freddy Waizmann. Aufgrund von Zugproblemen war schon in der Spielvorbereitung der Wurm drin, entsprechend unkonzentriert begannen die Hausherren und gerieten schnell ins Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Holzkirchner und kamen durchaus zu Torchancen. Doch es fehlte auch das nötige Quäntchen Glück. So sprang beispielsweise ein Schuss von Achim Kreilinger von der Latte an den Rücken des Keepers und von dort ins Toraus. Das 0:2 war dann schon die Vorentscheidung. „Das Spiel war enttäuschend, aber solche Rückschläge sind bei einer jungen und neu zusammengestellten Mannschaft normal. Wir müssen uns alles hart erarbeiten“, sagte Waizmann.

DJK Darching – SG Reisach 5:3 (1:1) Tore: 1:0 Haas (11./FE), 1:1 Bartsch (42.), 2:1 Trömer (53.), 3:1 S. Sitzberger (61.), 4:1 Adelsberger (67.), 5:1 M. Sitzberger (72.), 5:2 Schaffer (75.), 5:3 Bebber (88.). Acht Tore und einen Heimsieg haben die Zuschauer in Darching zu sehen bekommen. „Unsere erste Halbzeit war grottenschlecht, wenn wir zur Pause mit zwei oder drei Toren hinten liegen, brauchen wir uns nicht beschweren“, berichtete DJK-Trainer Hans Brumbauer. Die Hausherren gingen durch einen von Florian Haas verwandelten Elfmeter in Führung, die SG Reisach glich aus, weitere Gegentore fielen aber aus Darchinger Sicht etwas glücklich vor der Pause nicht. Nach dem Seitenwechsel verwandelten die Darchinger das Spiel durch vier Treffer binnen 20 Minuten in ein 5:1 und somit eine scheinbar klare Angelegenheit. Doch es wurde noch einmal spannend, den Gästen gelangen noch zwei Treffer, letztlich blieben die Punkte aber in Darching. „Es war ein dreckiger Arbeitssieg, bedingt auch durch die vielen Ausfälle. Jetzt freuen wir uns auf das Spitzenspiel gegen Rottach-Egern am Wochenende“, sagte Brumbauer.