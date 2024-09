Kreisklasse-Zugspitze 1: Spannendes Derby – Landsberied zeigt Moral

Mit Wildenroth, Gröbenzell und Türkenfeld ein Trio an der Spitze, mit Landsberied, Malching und Alling drei noch sieglose Teams am Ende der Tabelle. Der Landkreis rahmt die Kreisklasse gewissermaßen ein.

FC Landsberied – SC Schöngeising 3:3 (2:2) – Dreimal grüßte der SC Schöngeising während der Samstagspartie in der Blitztabelle von ganz oben. Doch keinen einzigen Vorsprung konnte das Team von Trainer Michael Falsner behaupten. Vielmehr belohnten sich kampfstarke Landsberieder mit dem ersten Saisonpunkt. Dabei hatten sie erst einmal durch Schöngeisings Marcel Berger einen frühen Rückstand schlucken müssen. Der 1:1-Ausgleich des FCL von Maximilian Huber in der 38. Minute hatte sich nicht zwingend angekündigt. Nur zwei Minuten später schienen die Gäste diesen Lapsus durch Tobias Bals bereits wieder korrigiert zu haben. Doch Johannes Hollinger ließ die Gastgeber mit dem 2:2 in die Pause gehen. Eine gute Viertelstunde vor Schluss setzte El Mahdi Chaker den dritten Schöngeisinger Höhepunkt. Als sich die Gäste bereits auf eine Siegesfeier eingerichtet hatten, markierte Alexander Schilling in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum dritten Mal den Landsberieder Ausgleich.