Kreisklasse: Otterfing dominant – Spiel nach 15 Minuten entschieden

Landkreis – Fast alle Landkreisteams in der Kreisklasse 2 waren am Mittwoch im Einsatz. Das Spitzenspiel zwischen dem FC Rottach-Egern und dem TSV Otterfing entschieden die Gäste klar mit 5:1 für sich. Auch im zweiten Landkreis-Duell siegte der Gast: Die DJK Darching setzte sich beim TuS Holzkirchen II mit 3:0 durch.

„Darching hatte die reifere Mannschaft und hat auch verdient gewonnen. Mit einer so jungen Mannschaft war das das Maximum, das möglich war“, erklärte Waizmann. Sonderlob von beiden Seiten erhielt TuS-Keeper Kondia Sandy, der einige starke Paraden zeigte. „Es war ein verdienter Sieg, wobei Platz und Sicht katastrophal waren. Holzkirchen hat mit der jungen Mannschaft gut dagegengehalten. Insgesamt war es in einem fairen Spiel ein nie gefährdeter Sieg für uns“, berichtete DJK-Coach Hans Brumbauer nach dem Schlusspfiff.

TuS Holzkirchen II – DJK Darching ⇥0:3 (0:1) Tore: 0:1 Haas (44.), 0:2 M. Sitzberger (57.), 0:3 Klaus (83.) Zeitstrafe: Saft (82./Darching) Rote Karte: Fanidi (83./Holzkirchen) Im Nachbarschaftsduell zwischen Holzkirchen und Darching setzte sich am Ende die Erfahrung der Gäste durch. Die Hausherren aus Holzkirchen gingen mit einem neu formierten Team und einem Altersschnitt von unter 20 Jahren ins Spiel. Die Darchinger setzten bereits in der ersten Minute einen Elfmeter an den Pfosten. Im weiteren Verlauf hielten die Hausherren dagegen und hatten auch selbst Möglichkeiten. Kurz vor dem Seitenwechsel traf dann Florian Haas für die Gäste per Kopf zum 0:1. „Die Jungs haben das in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht und gut dagegengehalten“, sagte TuS-Coach Freddy Waizmann. Im zweiten Durchgang sorgten dann Manfred Sitzberger und Maxi Klaus mit ihren Treffern für die Entscheidung und einen klaren Auswärtssieg der DJK.

Beste erste Halbzeit für den TSV Otterfing

FC Rottach-Egern – TSV Otterfing ⇥1:5 (1:4) Tore: 0:1 Blaschke (2.), 0:2 S. Eder (6.), 0:3 Dengler (8.), 0:4 Blaschke (13.), 1:4 T. Schlichtner (35.), 1:5 Meier (87./FE) Bereits nach 15 Minuten war das Spitzenspiel zwischen dem FC Rottach-Egern und dem TSV Otterfing entschieden. 0:4 stand es zu diesem Zeitpunkt, nachdem die Otterfinger in einer bärenstarken Anfangsphase jeden noch so kleinen Patzer der Hausherren zu einem Tor genutzt hatten. „Es war die beste erste Halbzeit, die wir in diesem Jahr gespielt haben. Wir haben sie in der ersten Viertelstunde überrannt“, berichtete TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Christian Blaschke (2), Simon Eder und Maximilian Dengler schossen die Otterfinger früh in Führung. Im weiteren Verlauf hatten die Gäste noch zwei weitere Möglichkeiten, Rottachs Tobias Schlichtner gelang vor der Pause der Anschlusstreffer.

„Otterfing hat das in der Anfangsphase super gemacht. Sie haben unsere Fehler im Ausbau sofort ausgenutzt. In der zweiten Halbzeit waren wir dann eher auf Augenhöhe“, berichtete FC-Trainer Bernhard Gruber. Die zweiten 45 Minuten waren dann chancenarm, den Schlusspunkt setzte Thomas Meier kurz vor Schluss per Elfmeter.

„Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Rottach hat nie zu seinem Spiel gefunden. Respekt vor der Mannschaftsleistung, in Rottach muss man erst einmal 5:1 gewinnen. Ich bin begeistert“, resümierte Urban. „Es war ein verdienter Sieg für Otterfing. Für uns ist die erste Niederlage der Saison kein Beinbruch, wir wissen das schon richtig einzuschätzen“, lautete Grubers Fazit.