Kreisklasse kompakt: „Zwei bittere Aktionen“ kosten zwei Punkte

Die Mannschaft von Florian Neuner besiegte den ASC deutlich. – Foto: Tamara Rabuser

In den Kreisklassen war auch unter der Woche was los: Gaißach spielt nur 2:2 in Baiernrain - Der ASC Geretsried verliert 1:4.

Mi., 23.10.2024, 19:30 Uhr SG Baiernrain L / Dietramszell SG Baiernrain L SC Gaißach/ Wackersberg A. SG Gaißch/Wa 2 2 Abpfiff SG Baiernrain/Dietramszell – SG Gaißach/Wackersberg 2:2 (0:1) – Einen nach dem Spielverlauf glücklichen Punktgewinn verbuchte die Baiernrainer im Nachholspiel am Mittwochabend. „Das ist schon bitter, wenn du bis zur Schlussphase vorne und dem dritten Tor näher bis als der Gegner dem ersten“, fasste Gästetrainer Thomas Angermeier seine Enttäuschung in Worte. Nach einer knappen halben Stunde war die SG aus dem Isarwinkel in Führung gegangen: Die Gäste eroberten am gegnerischen Strafraum den Ball, der Querpass landete bei Florian Hohenreiter, der den Ball zum 1:0 in die Maschen wuchtete. Als Thomas Hammerl zehn Minuten nach dem Seitenwechsel einen aus einem Baiernrainer Freistoß resultierenden Konter zum 2:0 aus Sicht der Gäste abschloss, schien die Partie entschieden zu sein. Zumal die Gastgeber bis dahin gegen die defensiv gut eingestellten Gaißacher kaum zu nennenswerten Torraumszenen gekommen waren.

„Wir wollten sie hoch pressen, haben uns dann aber durch individuelle Fehler wieder zwei Gegentore gefangen“, analysierte Baiernrains Trainer Damir Delic die erste Stunde der Partie. „Ab der 70. Minute haben wir dann alles nach vorne geworfen.“ Das beinhaltete auch weite Bälle in den gegnerischen Strafraum, besonders bei Standards aus größerer Entfernung. So ein Freistoß, ausgeführt nahe der Mittellinie, segelte in der 78. Minute hoch in den Strafraum, wo der Ball im Getümmel Thomas Hammerl unglücklich aufs Knie fiel und von dort zum 1:2-Anschlusstreffer über die Linie. Drei Minuten vor Schluss erregte zwei Szenen die Gemüter. Bei einem erneuten Freistoß sah SG-Coach Angermeier zunächst den Ballempfänger aus dem Abseits kommen, dann soll Torhüter Matthias Hundegger vor Johannes Kanzlers 2:2 der Ball aus der Hand gespitzelt worden sein. „Das waren zwei bittere Aktionen“, haderte Angermeier mit der Schiedsrichter-Entscheidung und der Tatsache, dass zwei Freistöße seine Mannschaft um zwei Punkte brachten. „Insgesamt denke ich, war es ein gerechtes Unentschieden“, so die Meinung von Damir Delic. „Allerdings hilft es niemandem richtig weiter.“