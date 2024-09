Kreisklasse: Elfmeter absichtlich verschossen

In den vergangenen Wochen gab es im Landkreis Regensburg und Schwandorf beachtenswerte Fairplay-Gesten. Die zwei dafür verantwortlichen Spieler wurden hierfür am Wochenende im Rahmen der Aktion „Fair ist mehr“ des Bayerischen Fußball-Verbandes entsprechend gewürdigt und ausgezeichnet. Das war vorgefallen.

Maximilian Schrott vom Schwandorfer Kreisklassisten DJK Dürnsricht-Wolfring setzte im Pokalspiel gegen den FC Vatanspor Schwandorf für alle klar erkennbar absichtlich beim Spielstand von 0:1 einen Strafstoß neben das Tor. Warum tat der 31-jährige Teamkapitän das? Ludwig Held, Kreis-Spielleiter des Spielkreises Cham/Schwandorf klärt auf: „Dem Elfmeterpfiff war ein Schiedsrichter-Ball nach einem Zusammenprall vorausgegangen, der durch die DJK schnell in die Spitze gespielt wurde. Die Gast-Defensive war bei der Spielfortsetzung noch nicht wieder formiert und konnte sich letztlich nur noch mit einem Foul im eigenen Strafraum helfen.“



Von DFB und BFV gibt es eine gemeinsame Aktion „Fair ist mehr“, die besonders diese sportlichen Gesten prämiert. Ludwig Held konnte im Namen des Verbandes zu dieser tollen Geste herzlich gratulieren und Maximilian Schrott eine Fair-Play Urkunde und ein „Fair ist mehr“-Handtuch überreichen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn mehr Sportkameraden und Sportkameradinnen an dieser Aktion teilnehmen würden“, wünscht sich Ludwig, der als Verfechter des fairen Sportgedankens bekannt ist. Besagtes Pokalspiel gewann die DJK Dürnsricht übrigens trotz des verschossenen Elfmeters am Ende mit 4:1.



Bei einer Begegnung der U17-Bezirksoberliga zwischen dem TSV Kareth-Lappersdorf und dem SC Regensburg lagen die Gäste bereits mit 0:5 zurück, als der Schiedsrichter nach einen weiteren Chance der Gastgeber auf Abstoß entschied. Samuel Kamada vom Sportclub signalisierte dem Schiedsrichter, dass er den Ball noch mit dem Fingerspitzen berührte und so gab es einen Eckball, denn die Kartether dann direkt verwandelten. Der Schiedsrichter verfasste aufgrund des vorbildlichen Verhaltens einen Sonderbericht, „weil ehrliches und faires Verhalten in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist“, wie die Regensburger Spielleiter unisono erklären.



Im Rahmen der Aktion „Fair ist mehr“ wurde diese Aktion jetzt belohnt. Bei einem Freundschaftsspiel seiner Mannschaft gegen den FC Dingolfing gratulierten und bedankten sich Bezirksvorsitzender Thomas Graml und Bezirksjugendleiter Heinz Zach bei Samuel Kamada für sein faires Verhalten, überreichten ihm Urkunde und Handtuch. Für die Zukunft wünschten beide Samuel und seinen Mitspielern verletzungsfreie Spiele und weiterhin viel Freude beim Fußball.