 2026-06-17T14:51:57.883Z

Allgemeines

Kreisklasse-Einteilung Neumarkt/Jura für die Saison 2026/27 steht fest

Die 14er Staffeln im Norden, Süden, Westen & Osten

von Boris Manz · Heute, 09:12 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anja Schön

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KK Ost
KK Süd
KK West
KK Nord
Releg. KK Neum.-Jura

Die Kreisklasse Nord, Süd, West und Ost im Kreis Neumarkt/Jura wurden eingeteilt. Hier sehen sie jede Liga auf einen Blick.

Hier geht's zur Kreisliga-Einteilung im im Kreis Neumarkt/Jura.

Kreisklasse Nord Neumarkt/Jura 2026/27

  1. DJK Veitsaurach
  2. SC 04 Schwabach II
  3. SC Stirn
  4. (SG) Barthelmesaurach Kammerstein
  5. (SG) DJK-SV Penzendorf
  6. (SG) Kalbensteinberg/Obererlbach
  7. (SG) Wassermungenau/Wernfels
  8. SpVgg Roth
  9. SV Großweingarten
  10. SV Pfaffenhofen
  11. SV Unterreichenbach II
  12. TSV 03 Mühlhof-Reichelsdorf
  13. TSV Spalt
  14. TV Eckersmühlen

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Kreisklasse Ost Neumarkt/Jura 2026/27

  1. 1.SC Feucht U23
  2. DJK Eintracht Allersberg
  3. FC Sindlbach
  4. FSV Oberferrieden
  5. (SG) Lauterhofen/Trautmannshofen
  6. (SG) Pilsach/Litzlohe
  7. (SG) Röthenbach/b.A./Winkelhaid II
  8. (SG) Stöckelsberg/Oberölsbach
  9. SV Leerstetten
  10. SV Rasch
  11. SV Unterferrieden
  12. TSV 1904 Feucht
  13. TSV Kleinschwarzenlohe
  14. TSV Pyrbaum

Kreisklasse Süd Neumarkt/Jura 2026/27

  1. DJK 70 Weinsfeld
  2. DJK Grafenberg
  3. DJK Neumarkt
  4. DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf
  5. FB Reichertshofen
  6. FC Plankstetten
  7. FSV Berngau
  8. (SG) DJK Burggriesbach/Obermässing
  9. (SG) Mühlhausen/Erasbach
  10. SV Höhenberg
  11. TSV Berching
  12. TSV Freystadt
  13. TSV Mörsdorf
  14. TSV Wolfstein

Kreisklasse West Neumarkt/Jura 2026/27

  1. 1.FC Markt Berolzheim-Meinheim
  2. ESV Treuchtlingen
  3. FC Nagelberg
  4. SC Polsingen
  5. (SG) Gunzenhausen/Unterwurmbach
  6. (SG) Heidenheim/Hechlingen/Döckingen
  7. (SG) Nennslingen/Bergen
  8. (SG) Ochsenfeld-Pietenfeld-Adelschlag
  9. (SG) Raitenbuch/Burgsalach
  10. (SG)TSG 1893 Ellingen
  11. SpVgg Eintracht Kattenhochstatt
  12. SpVgg Wellheim
  13. TSG Pappenheim
  14. VfL Treuchtlingen