 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Kreisliga-Einteilung Neumarkt/Jura für die Saison 2026/27 steht fest

Zwei 14er Staffeln

von Boris Manz · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser
Nach zwei Jahren in der Bezirksliga tritt der 1. FC Schwand kommende Saison wieder in der Kreisliga Neumarkt/Jura Ost an.
Nach zwei Jahren in der Bezirksliga tritt der 1. FC Schwand kommende Saison wieder in der Kreisliga Neumarkt/Jura Ost an. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

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BZL Mittelfranken Süd
KK Ost
KK Süd
KK West
KK Nord

Die Spielzeit 2026/27 kann so langsam kommen: Für die Kreisliga Ost und West steht die vorläufige Einteilungen.

Die Kreisligen Ost und West für die Saison 2026/27 wurden eingeteilt. Jeweils zwei Absteiger aus der Bezirksliga Mittelfranken Süd finden sich in der Ost- und der West-Staffel wieder. So treten die der TSV Katzwang und der 1. FC Schwand in der West-Staffel gegeneinander an, während Hofstetten und Göggelsbuch in der Ost-Staffel vertreten sind.

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Die Kreisliga Ost im Kreis Neumarkt/Jura

  1. 1. FC Altdorf
  2. 1. FC Deining
  3. BSC Woffenbach
  4. DJK Göggelsbuch
  5. DJK-SV Berg
  6. Henger SV
  7. SC Pollanten
  8. SF Hofstetten
  9. SG Forchheim/Sulzkirchen
  10. (SG) Möning/Rohr
  11. SG Thalmässing/Eysölden
  12. SV Pölling
  13. TSV Winkelhaid
  14. TV Hilpoltstein

Blau markiert sind die Vereine der Ost-Staffel, Grün markiert die Kreisliga-Teams der West-Staffel.
Blau markiert sind die Vereine der Ost-Staffel, Grün markiert die Kreisliga-Teams der West-Staffel. – Foto: bfv

Die Kreisliga West im Kreis Neumarkt/Jura

  1. 1. FC Schwand
  2. DJK Abenberg
  3. DJK Pollenfeld
  4. SC Großschwarzenlohe U23
  5. SG Dittenheim/Gnotzheim
  6. SSV Oberhochstatt
  7. SV Cronheim
  8. SV Rednitzhembach
  9. SV Wettelsheim
  10. TSG 08 Roth
  11. TSV Absberg
  12. TSV Katzwang
  13. TSV/SV Pfofeld/Theilenhofen
  14. TV 21 Büchenbach