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Kreisliga-Einteilung Neumarkt/Jura für die Saison 2026/27 steht fest
Zwei 14er Staffeln
von Boris Manz · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser
Nach zwei Jahren in der Bezirksliga tritt der 1. FC Schwand kommende Saison wieder in der Kreisliga Neumarkt/Jura Ost an. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink
Die Spielzeit 2026/27 kann so langsam kommen: Für die Kreisliga Ost und West steht die vorläufige Einteilungen.
Die Kreisligen Ost und West für die Saison 2026/27 wurden eingeteilt. Jeweils zwei Absteiger aus der Bezirksliga Mittelfranken Süd finden sich in der Ost- und der West-Staffel wieder. So treten die der TSV Katzwang und der 1. FC Schwand in der West-Staffel gegeneinander an, während Hofstetten und Göggelsbuch in der Ost-Staffel vertreten sind.