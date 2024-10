Kreisklasse A - der 12. Spieltag

VfB Allfeld mit Big Point im Keller +++ Spielabbruch in Weisbach +++ Verfolgerduell in Haßmersheim

Kuriosen Szenen am letzten Spieltag. Beim Stande von 3:0 legte sich ein Nebelfeld über den Weisbacher Sportplatz, woraufhin der SV Zwingenberg den Platz als unbespielbar ansah und geschlossen das Feld verlies. Da sich weder die Spieler des SC Weisbach als auch der Schiedsrichter dieser Meinung anschließen konnten wurde das Spiel abgebrochen.

An der Tabellenspitze mühte sich Türkspor Mosbach II zu einem knappen 1:0 Sieg in Neckarburken und bleibt dem Tabellenführer FC Neckarzimmern auf den Fersen. Beide Teams stehen am kommenden Sonntag zu Hause vor lösbaren Aufgaben.

Interessanter wird es jedoch auf den folgenden Plätzen, denn die Verfolger aus Haßmersheim (3.) und Binau (4.) stehen sich direkt gegenüber. Will man das Spitzenduo nicht weiter enteilen lassen, ist ein Unentschieden eigentlich keine Option.