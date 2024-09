Kreisklasse 3 Zugspitze: Trotz guter Leistung - Höhenrain geht 1:5 in Antdorf baden

thomas philp asc geretsried – Foto: Hans Lippert

Gute Leistung verhindert 1:5-Niederlage bei der SG Antdorf/Iffeldorf nicht – FCKS mit Arbeitssieg in Raisting, Geretsried besiegt Benediktbeuern

Fr., 06.09.2024, 19:30 Uhr ASC Geretsried ASC Geretsried TSV Benediktbeuern TSV Benediktbeuern 3 1 Abpfiff ASC Geretsried - TSV Benediktbeuern 3:1 (2:1) - Gastgeber Tasso Lasidis, Spielertrainer der Hausherren, hatte auch im vierten Spiel allen Grund zur Freude über einen hervorragenden Saisonstart, während Gästecoach Thomas Neumeier damit haderte, „dass wir momentan das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite haben“. Das bekam seine Elf am Freitagabend wieder frühzeitig zu spüren. Die Benediktbeurer verteidigten einen ASC-Angriff am eigenen 16er, bis die Geretsrieder dann doch zu einem Abschluss kamen. Der wurde von Timon Heinze so unglücklich abgefälscht, dass der Ball im Tor landete (23.).

Diesen Rückschlag verdauten die Gäste aber relativ gut. Nach einer Balleroberung im Geretsrieder Spielaufbau wurde Albert Schandl in Szene gesetzt und erzielte den 1:1-Ausgleich (33.). Doch dann kassierte der TSV erneut ein sehr kurioses Gegentor: Christian Sacher brachte einen Freistoß von der Seitenlinie aus gut 35 Metern flach aufs Tor. Durch ein kollektives Missverständnis der Beurer Hintermannschaft attackierte niemand den Ball und so landete dieser ohne weitere Berührung im Tor (41.). „Wahnsinn“, so der Neumeiers Kommentar. Lasidis war derweil mit dem ersten Abschnitt eigentlich gar nicht so zufrieden: „Wir haben in den Halbzeiten zwei Gesichter gezeigt.“ Nach dem Wechsel von defensiver Dreier- auf Viererkette lief es dann wesentlich besser. Die Gäste mussten zur Pause zweifach wechseln und diverse Umstellungen vornehmen. Das tat sein Übriges dazu, dass die Adler nun klar dominant wurden. Nach einem weiteren Freistoß setzten sie den Deckel auf die Partie: Alexander Kutzmutz war am zweiten Pfosten am höchsten gestiegen und köpfte den Ball ins Tor zum 3:1-Endstand (71.).

SG Antdorf/Iffeldorf - FSV Höhenrain 5:1 (1:0) Trotz ansprechender Leistung war der FSV den favorisierten Gastgebern am Ende klar unterlegen. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht“, befand Trainer Klaus Heller. Adrian Lech hätte seine Mannschaft früh in Führung bringen können oder sogar müssen. Stattdessen klingelte es kurz darauf im eigenen Kasten – 0:1 (20.). Nach der Pause ließen sich die Höhenrainer erneut überrumpeln und kassierten Gegentor Nummer zwei (51.). Lech erzielte wenig später dann doch noch seinen Treffer und stellte den Anschluss her (56.). Doch durch einen Doppelschlag der Spielgemeinschaft (65./67.) war die Aufholjagd schnell wieder beendet. „Das war der Genickbruch“, sagte Heller. Kurz vor dem Ende erzielten die Gastgeber den Treffer zum 5:1-Endstand (88.).